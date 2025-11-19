Холанд нашел старый фанатский пост о себе. Тогда о юном норвежце мало кто знал
Фредрик – графический дизайнер из Осло. Мужчина следит за футболом, часто помогает клубам и сборным с созданием картинок для соцсетей.
В далеком 2018 году Фредрик призвал поклонников футбола присмотреться к юному игроку «Мольде» и молодежки национальной команды Норвегии. Он написал в Твиттере:
«В высшем дивизионе чемпионата Норвегии есть один паренек, который забивает просто ради забавы, и ему всего 18 лет. Запомните его имя: Эрлинг Браут Холанд».
Эрлинг Браут Холанд почти за восемь лет вырос из паренька, забивающего ради забавы, в киборга, который вывел свою страну на первый мундиаль за 28 лет. Нападающий «Ман Сити» наткнулся на старую публикацию о себе и не смог обойтись без забавного комментария:
«Я помню это имя 😅».
Фредрик в шоке: «Это безумие! Я и раньше проходил через сумасшедшие моменты в Твиттере, но открыть приложение и увидеть пост обо мне от лучшего нападающего в истории – это, безусловно, самый безумный момент!»
Возьмите парня в скауты.
У Холанда божественные природные данные, отец - футбольный человек, который вложил кучу времени и денег и на правильное развитие карьеры сына.
И думаю, в самой Норвегии точно было понятно.
Этот репост я воспринимаю, как то, что Эрлинг - невероятный трудоголик, который такими моментами фиксирует свой путь. И он реально уже долгий.