Холанд нашел старый фанатский пост о себе. Тогда о юном норвежце мало кто знал

Фредрик – графический дизайнер из Осло. Мужчина следит за футболом, часто помогает клубам и сборным с созданием картинок для соцсетей.

В далеком 2018 году Фредрик призвал поклонников футбола присмотреться к юному игроку «Мольде» и молодежки национальной команды Норвегии. Он написал в Твиттере:

«В высшем дивизионе чемпионата Норвегии есть один паренек, который забивает просто ради забавы, и ему всего 18 лет. Запомните его имя: Эрлинг Браут Холанд».

Эрлинг Браут Холанд почти за восемь лет вырос из паренька, забивающего ради забавы, в киборга, который вывел свою страну на первый мундиаль за 28 лет. Нападающий «Ман Сити» наткнулся на старую публикацию о себе и не смог обойтись без забавного комментария:

«Я помню это имя 😅».

Фредрик в шоке: «Это безумие! Я и раньше проходил через сумасшедшие моменты в Твиттере, но открыть приложение и увидеть пост обо мне от лучшего нападающего в истории – это, безусловно, самый безумный момент!»

Возьмите парня в скауты.