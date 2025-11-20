Сегодня обмен футболками – дли игроков обычная история. Например, недавно Доминик Собослаи какое-то время прождал у раздевалки сборной Португалии , чтобы получить майку Криштиану Роналду – легенда уже успел отдать футболку, но сделал венгру подарок в ответной встрече сборных.

Были времена, когда футболисты не любили эту традицию. На подкасте The Good, The Bad & The Football Пол Скоулз и Ники Батт признались, что в свое время даже не хотели меняться футболками с соперниками. Но исключения все же были.

Пол попросил футболку лишь у одной легенды: «Я сделал это всего раз. Для старшего сына Аарона. Ему нравился Тьерри Анри. Так что я получил его футболку и попросил Тьерри подписать ее для Аарона».

Когда Ники рассказал, что в его коллекции есть футболка Зинедина Зидана, Скоулзи не сдержал эмоций: «Черт возьми! А это неплохо, да?»

Футболку у Зизу Батт даже не просил: «Я никогда не просил обменяться футболками. Те времена были такими странными. Казалось, мы играли с «Ювентусом» чаще, чем с «Арсеналом». Жеребьевка сводила нас постоянно. После одной из игр Зидан схватил меня за руку и сам предложил футболку. Это ощущалось как еще одна пощечина! Предложил обменяться майками, хотя весь матч изводил меня».

Ведущий подкаста, комик Пэдди МакГиннесс, отшутился: «Будто сказал тебе взять футболку, чтобы вытереть ею слезы».

У Скоулза нашлась схожая история: в его коллекции есть футболка Андреса Иньесты, тот обмен произошел по инициативе легенды «Барселоны» и всей Испании.

Почему же игроки «МЮ» сами не предлагали соперникам обменяться футболками? Все просто: сэр Алекс это, мягко говоря, не одобрял. «Он заставлял платить за футболку, если ты ее отдал», – добавил Скоулз.

Разные времена, разные нравы.