9 комментариев

🏟 «Юнайтед» − первый клуб АПЛ, который достиг миллиона стадионных зрителей. Остальные заметно отстали
Шикарный показатель для «Олд Траффорд».
Сайт Sporting News Football Club подсчитал, что «Юнайтед» первым в сезоне-2022/2023 в АПЛ набрал заветный один миллион посетителей своих домашних матчей.
Для сравнения показатели еще семи клубов, которые стали ближайшими преследователями «Олд Траффорд», который вмещает 74310 зрителей(в скобках − вместимость стадиона):
«Вест Хэм» − 936,874 (66,000);
«Арсенал» − 903,073 (60,704);
«Тоттенхэм» − 863,151 (62,850);
«Сити» − 744,270 (53,400);
«Ньюкасл» − 731,395 (52,000);
«Ливерпуль» − 691,946 (54,000);
«Челси» − 599,824 (40,341).
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