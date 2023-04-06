9 комментариев

Шикарный показатель для «Олд Траффорд».

Сайт Sporting News Football Club подсчитал, что «Юнайтед» первым в сезоне-2022/2023 в АПЛ набрал заветный один миллион посетителей своих домашних матчей.

Для сравнения показатели еще семи клубов, которые стали ближайшими преследователями «Олд Траффорд», который вмещает 74310 зрителей(в скобках − вместимость стадиона):

«Вест Хэм» − 936,874 (66,000);

«Арсенал» − 903,073 (60,704);

«Тоттенхэм» − 863,151 (62,850);

«Сити» − 744,270 (53,400);

«Ньюкасл» − 731,395 (52,000);

«Ливерпуль» − 691,946 (54,000);

«Челси» − 599,824 (40,341).