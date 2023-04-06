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🏟 «Юнайтед» − первый клуб АПЛ, который достиг миллиона стадионных зрителей. Остальные заметно отстали

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Шикарный показатель для «Олд Траффорд».

Сайт Sporting News Football Club подсчитал, что «Юнайтед» первым в сезоне-2022/2023 в АПЛ набрал заветный один миллион посетителей своих домашних матчей.

Для сравнения показатели еще семи клубов, которые стали ближайшими преследователями «Олд Траффорд», который вмещает 74310 зрителей(в скобках − вместимость стадиона):

«Вест Хэм» − 936,874 (66,000);

«Арсенал» − 903,073 (60,704);

«Тоттенхэм» − 863,151 (62,850);

«Сити» − 744,270 (53,400);

«Ньюкасл» − 731,395 (52,000);

«Ливерпуль» − 691,946 (54,000);

«Челси» − 599,824 (40,341).

9 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Naneva
Не, не логично. Желательно деньги потратить здесь и сейчас (на трансферы например), а не ждать когда посещаемость вырастет до 90 тыщ. Да и вообще, кто сказал, что бОльшая вместимость лучше (с финансовой точки зрения)?
Потом расширять гораздо дороже будет
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Naneva
Ответ red hikkikomori
Понятно, а так логично вообще тысяч на 90 зрителей строить сразу чтобы потом не пришлось расширять.
Не, не логично. Желательно деньги потратить здесь и сейчас (на трансферы например), а не ждать когда посещаемость вырастет до 90 тыщ. Да и вообще, кто сказал, что бОльшая вместимость лучше (с финансовой точки зрения)?
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red hikkikomori
Ответ Артур Мкртычян
банально возможно места столько не выделили. Сити расширяться будет, до 60 с лишним. у арсенала тоже 60 есть вроде. в Англии земля дорогая. и сложно получить разрешение на стройку.
Понятно, а так логично вообще тысяч на 90 зрителей строить сразу чтобы потом не пришлось расширять.
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Артур Мкртычян
Ответ red hikkikomori
А новые , например Сити И Арсенал , почему большей вместимости не сделали?
банально возможно места столько не выделили. Сити расширяться будет, до 60 с лишним. у арсенала тоже 60 есть вроде. в Англии земля дорогая. и сложно получить разрешение на стройку.
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red hikkikomori
Ответ Артур Мкртычян
у сити вместимость старого стадиона Мейн роуд, до реконструкции была 70-80 тысяч. потом уменьшили. у других вообще не было таких больших. раньше делали стоячие места и больше влезало народа. и не имело смысл делать слишком большие стадионы.
А новые , например Сити И Арсенал , почему большей вместимости не сделали?
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Артур Мкртычян
Ответ red hikkikomori
Почему остальные клубы строили стадионы с заметно меньшей вместимостью?
у сити вместимость старого стадиона Мейн роуд, до реконструкции была 70-80 тысяч. потом уменьшили. у других вообще не было таких больших. раньше делали стоячие места и больше влезало народа. и не имело смысл делать слишком большие стадионы.
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red hikkikomori
Почему остальные клубы строили стадионы с заметно меньшей вместимостью?
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Эксперт со спортса
У остальных и турниров меньше, следовательно меньше домашних матчей
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korysh
ну конечно остальные отстали, учитывая, что у них вместимость гораздо меньше
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