В «Челси» кризис - 11 место и вторая отставка за сезон. А худший защитник клуба заставляет жену активнее трястись на камеру и записывает с ней TikTok🤦🏼♂️
Кукурелья не унывает.
После проигранного матча с «Астон Виллой» Грэма Поттер отправили в отставку. Она стала второй для клуба в этом сезоне – ранее был уволен Томас Тухель.
При этом защитник Марк Кукурелья получил от Sky Sports самую низкую оценку (4 из 10) среди игроков обеих команд наряду с полузащитником «синих» Михаилом Мудриком.
Журналист Evening Standard Низар Кинселла также считает, что Мудрик и Кукурелья сыграли хуже всех в «Челси» – оба получили 3 из 10.
Зато TikTok у Кукурельи записывать получается намного лучше.
Но если мы увидим наплыв таких "Мудриков" по сотне - значит, новое днище в деградации европейского бей-беги пробито и там стало совсем некому и некем играть. За единицы что-то умеющих будут отваливать по 200+ миллионов, чтобы хоть заполнить 11 мест на поле. Меська будет пылить до 50, Ибрагимович - до 55. Дивный новый мир.