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В «Челси» кризис - 11 место и вторая отставка за сезон. А худший защитник клуба заставляет жену активнее трястись на камеру и записывает с ней TikTok🤦🏼‍♂️

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Марк Кукурелья Марк Кукурелья
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Кукурелья не унывает.

После проигранного матча с «Астон Виллой» Грэма Поттер отправили в отставку. Она стала второй для клуба в этом сезоне – ранее был уволен Томас Тухель.

При этом защитник Марк Кукурелья  получил от Sky Sports самую низкую оценку (4 из 10) среди игроков обеих команд наряду с полузащитником «синих» Михаилом Мудриком.

Журналист Evening Standard Низар Кинселла также считает, что Мудрик и Кукурелья сыграли хуже всех в «Челси» – оба получили 3 из 10.

Зато TikTok у Кукурельи записывать получается намного лучше.

9 комментариев

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Фан Рубина
Ответ Kranmeister
Например Мудрик!
С Мудриком есть вопрос. Есть мнение, что он - своего рода компенсация Шахтёру за украденных у него игроков. Даже то, что его купил Челси, раньше принадлежавший Абрамовичу - символично. Без "политики" его бы купили максимум за 30, потому что мешковые лиги задорого покупают Кукурелий только среди своих.

Но если мы увидим наплыв таких "Мудриков" по сотне - значит, новое днище в деградации европейского бей-беги пробито и там стало совсем некому и некем играть. За единицы что-то умеющих будут отваливать по 200+ миллионов, чтобы хоть заполнить 11 мест на поле. Меська будет пылить до 50, Ибрагимович - до 55. Дивный новый мир.
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Anatolii
Вот какой арбузер-то. Так заставляет бедную, так заставляет... Сама бы она ни в жизнь не стала трястись на камеру в тиктоке
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Даши Будаев
Получается Сити повезло, что Челси перехватил Кукурелью...
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Растиньяк
И это футболисты Челси? Просто позорище
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Kranmeister
Ответ Фан Рубина
Если игрок за 70 лимонов не умеет играть, то это приговор европейскому бей-беги. Получается, нужно 100+ лимонов на игрока, который умеет хоть что-то.
Например Мудрик!
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Kanonir152
Выглядит, будто это мама девушки. Ну или очень страшная подружка.
+2
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Korn-pop
А зачем ему унывать? С такой зарплатой и игрой, он еще успевает ролики записывать. Это нам, простым смертным, попробуй оценку 3,4 из 10 по работе получить, быстро скажут досвидашки и иди ищи дальше всякую хрень, которой хватает если на еду и ЖКХ
+6
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+6
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Фан Рубина
Если игрок за 70 лимонов не умеет играть, то это приговор европейскому бей-беги. Получается, нужно 100+ лимонов на игрока, который умеет хоть что-то.
+8
-2
+6
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uwe2000
Цитирую Картмана из southpark - " What the fuck is this? no. literally, what the fuck is it?"
+7
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