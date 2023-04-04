9 комментариев

Кукурелья не унывает.

После проигранного матча с «Астон Виллой» Грэма Поттер отправили в отставку. Она стала второй для клуба в этом сезоне – ранее был уволен Томас Тухель.

При этом защитник Марк Кукурелья получил от Sky Sports самую низкую оценку (4 из 10) среди игроков обеих команд наряду с полузащитником «синих» Михаилом Мудриком.

Журналист Evening Standard Низар Кинселла также считает, что Мудрик и Кукурелья сыграли хуже всех в «Челси» – оба получили 3 из 10.

Зато TikTok у Кукурельи записывать получается намного лучше.