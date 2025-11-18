Холанд выдал один из лучших стартов сезона в XXI веке. Впереди только Месси и Роналду

Эрлинг Холанд вывел сборную Норвегии на ЧМ-2026 – для страны это первый мундиаль за 28 лет . Сезон для нападающего «Ман Сити» начался отлично и на клубном уровне, он один из лидеров бомбардирской гонки в топовых европейских лигах.

Как подсчитал портал Transfermarkt, в период с 1 августа по 18 ноября 2025-го Эрлинг сделал 35 голевых действий за клуб и сборную. В XXI веке за тот же период лучше Холанда кампанию начали лишь двое – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец в сезоне-2011/12 сделал 40 результативных действий, а португалец в сезоне-2013/14 набрал 36 очков по «гол+пас».

Результаты Лео и Криро трижды попали в рейтинг лучших стартов сезона с 2000 года. Три строчки топа занял и Харри Кейн, в этом сезоне он сделал 31 голевое действие за «Баварию» и сборную Англии. Кейн и Холанд – единственные, чьи результаты за текущую кампанию попали в рейтинг.

Лучшие старты сезона по «гол+пас» с 2000 года

Временные рамки: в период с 1 августа по 18 ноября

С какими показателями Холанд закончит сезон?