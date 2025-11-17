1 мин.

🎥 Что делать, если дети болеют не за твой клуб? Размышляют Кин и Реднапп

Рой Кин и Джейми Реднапп обсудили серьезный вопрос: что делать, если ребенок выбирает болеть не за команду родителей. Проблема ощущается еще острее, если отцы – легенды футбола.

Экс-игроки согласились: выбор ребенка нужно уважать, тем более, с возрастом клубные предпочтения могут поменяться. Кин и Реднапп сами проходили через любовь детей к соперникам, они вспомнили истории о своих сыновьях.

Получился интересный, почти философский диалог о родительстве.  

Джейми: «Мои дети сейчас болеют за «Ливерпуль». Но мой трехлетка Рафа захотел форму «Челси» с именем Палмера на спине. Для меня это было непросто, Рой. Мне пришлось пойти в фан-шоп «Челси» и купить ему футболку Кола Палмера. Я просто подумал, что на это не стоит тратить нервы, ему ведь всего три года».

Рой: «С возрастом это может пройти. Когда мой сын был совсем маленьким, он болел за «Арсенал».

Джейми: «Что? Как ты с этим справился? У него была футболка Виейра?»

Рой: «Нет, футболки Виейра у него не было! Ну, мне пришлось с этим смириться, решил смотреть на ситуацию шире. В итоге когда он подрос и поумнел, наконец до него дошло, что нужно болеть за «Юнайтед». Но до этого ему нужно было дойти своей собственной дорогой. В итоге он нашел команду, которую хочет поддерживать – «Юнайтед».

Забавно, но сам Рой за манкунианцев не болеет. Ирландец признавался, что он уже давно симпатизирует «Тоттенхэму».

Как вам такой взгляд на родительство? 

