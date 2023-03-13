🥇 «Для меня он номер один». Реднапп назвал лучшего игрока АПЛ. Угадаете?
Это норвежец, но...
«Сейчас он номер один. Нет никого лучше», - сказал Джейми Реднапп Sky Sports о Мартине Эдегоре.
«Обычно мы говорим, что Кевин де Брюйне - лучший полузащитник не только в Премьер-лиге, но и в мире. Но сейчас все иначе.
Он играет не так много матчей, как хотел бы. Но Эдегор делает это на уровне великих игроков - как будто время останавливается, когда у него мяч.
Большинство полузащитников не привыкли попадать в такие сложные ситуации. Но Мартин обладает феноменальным спокойствием - он забил четыре или пять голов левой ногой. Он капитан и лидер.
Да, для меня он номер один в АПЛ. И он возглавляет эту команду.
Когда у него нет мяча, то он идет и отбирает его. Он - первая точка обороны. Эдегор отлично справляется с этой ролью», - добавил Реднапп.
Согласны?
Помню как смотрел нарезки на ютуб, как он возил всех в норвегии, потом переход в Реал и совершенно пропал из инфо поля, Сосьедад, теперь Арсенал и он лидер! Рад и приятно удивляюсь его прогрессу