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🥇 «Для меня он номер один». Реднапп назвал лучшего игрока АПЛ. Угадаете?

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Это норвежец, но...

«Сейчас он номер один. Нет никого лучше», - сказал Джейми Реднапп Sky Sports о Мартине Эдегоре.

«Обычно мы говорим, что Кевин де Брюйне - лучший полузащитник не только в Премьер-лиге, но и в мире. Но сейчас все иначе.

Он играет не так много матчей, как хотел бы. Но Эдегор делает это на уровне великих игроков - как будто время останавливается, когда у него мяч.

Premier League hits and misses: Arsenal's Martin Odegaard best midfielder in Premier League right now | Football News | Sky Sports

Большинство полузащитников не привыкли попадать в такие сложные ситуации. Но Мартин обладает феноменальным спокойствием - он забил четыре или пять голов левой ногой. Он капитан и лидер.

Да, для меня он номер один в АПЛ. И он возглавляет эту команду.

Когда у него нет мяча, то он идет и отбирает его. Он - первая точка обороны. Эдегор отлично справляется с этой ролью», - добавил Реднапп.

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3 комментария

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Maksat S
Зинка сейчас заплачет
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Don Cherry 67
Лёня, молодец.
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Kontur90
Такие смешанные чувства были всегда по нему
Помню как смотрел нарезки на ютуб, как он возил всех в норвегии, потом переход в Реал и совершенно пропал из инфо поля, Сосьедад, теперь Арсенал и он лидер! Рад и приятно удивляюсь его прогрессу
+2
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+2
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