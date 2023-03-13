Это норвежец, но...

«Сейчас он номер один. Нет никого лучше», - сказал Джейми Реднапп Sky Sports о Мартине Эдегоре.

«Обычно мы говорим, что Кевин де Брюйне - лучший полузащитник не только в Премьер-лиге, но и в мире. Но сейчас все иначе.

Он играет не так много матчей, как хотел бы. Но Эдегор делает это на уровне великих игроков - как будто время останавливается, когда у него мяч.

Большинство полузащитников не привыкли попадать в такие сложные ситуации. Но Мартин обладает феноменальным спокойствием - он забил четыре или пять голов левой ногой. Он капитан и лидер.

Да, для меня он номер один в АПЛ. И он возглавляет эту команду.

Когда у него нет мяча, то он идет и отбирает его. Он - первая точка обороны. Эдегор отлично справляется с этой ролью», - добавил Реднапп.

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