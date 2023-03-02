Похоже, Роб Холдинг залез в глубокий запас «Арсенала». У 27-летнего защитника всего 7 матчей в сезоне-2022/23, в предыдущем – 15. Однако вне поля у него, вероятно, не все так плохо.

Фанаты лондонцев обратили внимание, как изменилась растительность на голове Роба. Вот как выглядели его волосы в сезоне-2020/21:

А вот так было в сезоне-2021/22:

Сезон-2022/23: это другой человек!

Некоторые болельщики даже шутят, что Роб превратился из Денниса Бергкампа в Давида Луиза.