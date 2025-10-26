🎥 Первый гол Эзе за «Арсенал» в АПЛ. Забил бывшим, отпраздновал

В девятом туре Премьер-лиги на «Эмирейтс» приехал «Кристал Пэлас». Ворота бывшей команды на 39-й минуте поразил Эберечи Эзе – это его первый гол за «канониров» в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Бурно праздновать гол новичок «Арсенала» не стал, отмечал сдержано.

С трибун за товарища радовался Нони Мадуэке: «Вот так, бро!»

Эберечи забил после стандарта, таких голов в текущем сезоне АПЛ у «Арсенала» уже 11 – лучший результат лиги.

Гол Эзе стал единственным в матче. «Арсенал» набирает три очка и укрепляет лидерскую позицию в таблице.