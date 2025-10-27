🎥 Санчо взбесила обратная замена в матче с «Сити». Проигнорировал Эмери

Джейдону Санчо приходится непросто в «Астон Вилле», куда англичанин ушел в аренду из «Манчестер Юнайтед». За пять матчей в новом клубе вингер не сделал ни одного результативного действия, еще две игры просидел на скамейке.

В домашнем матче девятого тура АПЛ против «Ман Сити» Санчо на 29-й минуте заменил Эмилиано Буэндиа, получившего травму. А на 74-й минуте Унаи Эмери провел обратную замену: вместо Джейдона на поле вышел Эванн Гессан.

Санчо был сдержаннее Винисиуса в минувшем класико , но тоже всем видом показывал недовольство.

Уходя на замену, англичанин проигнорировал выходящего на поле вместе с Гессаном Росса Баркли. А уже у скамейки не обратил внимание на тренера, который настойчиво протягивал руку подопечному.

«Вилла» победила 1:0, единственный мяч забил Мэтти Кэш с передачи Буэндиа на 19-й минуте. Как отчитались Match of the Day, для Санчо это первая обратная замена в Премьер-лиге.

Джейдон, пора в Дортмунд?