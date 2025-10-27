«Арсенал» идет на рекорд по серии игр без 3+ пропущенных голов. Впереди только «МЮ» Моуринью

Гари Невилл после победы «Арсенала» над «Кристал Пэлас» пророчит «канонирам» титул:

«Надежность обороны «Арсенала» в сочетании с улучшенными возможностями в атаке делают его серьезным претендентом на титул. Этот год должен стать для них особенным.

Они ничуть не лучше, чем в прошлом году, но демонстрируют тот же уровень стабильности, и это все, что им нужно сделать в этом году, чтобы оформить титул. Им не нужно будет набирать 100 очков или даже 90. Чемпионский титул выиграет команда с 80-ю очками – они могут это сделать».

После девяти туров подопечные Микеля Артеты занимают первую строчку в таблице, уже набрав 22 очка, команды забила 16 и пропустила лишь три гола. По данным Sky Sports, в среднем за игру АПЛ «канониры» пропускают меньше гола – 0,33. В шести встречах их ворота остались сухими.

Как подсчитал Transfermarkt, с 2023-го уже 100 матчей подряд во всех турнирах «Арсенал» не пропускает три и более голов за игру – это личный рекорд «канониров». Лучший результат среди английских клубов с сезона-1992/93 показал «Манчестер Юнайтед».

При Жозе Моуринью «красные дьяволы» не пропускали 3+ голов 107 матчей подряд. Серия началась с поражения «Челси» 0:4 в 2016-м, а завершилась два года спустя, когда «Брайтон» обыграл манкунианцев со счетом 3:2. Третий лучший результат тоже за «дьяволами» – серия из 76-ти матчей с 2007-го по 2008-й при сэре Алексе.

Лучшие серии клубов АПЛ по матчам без 3+ пропущенных голов

С сезона-1992/93 во всех турнирах

«Арсенал» побьет рекорд «Ман Юнайтед»?