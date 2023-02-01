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«Я просто не могу понять это». Рио Фердинанд назвал главный трансферный провал «Ливерпуля», и это не Дарвин Нуньес

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Фатальная ошибка была допущена прошлым летом.

Рио Фердинанд считает, что прошлым летом Юрген Клопп и «Ливерпуль» должны были продать другую звезду первой команды вместо Садьо Мане.

Мане покинул «Ливерпуль» после шести сезонов, в течение которых он забил 120 голов в 269 играх, и присоединился к мюнхенской «Баварии» .

Игрок сборной Сенегала многообещающе начал сезон в Германии, забив шесть голов и сделав три голевые передачи в своих первых 14 матчах чемпионата, что помогло баварцам занять первое место в таблице.

Садио Мане: «Бавария» обыграет «Ливерпуль»| ВсеПроСпорт.ру

Тем временем «Ливерпуль» в этом сезоне испытывает трудности и занимает девятое место в Премьер-лиге, отставая от четырех первых мест на 10 очков.

Луис Диас, занимавший роль Мане на левом фланге атаки «красных» в первой части этого сезона, с октября травмирован, как и Диогу Жота.

«Ливерпуль» действительно укрепился с подписанием Коди Гакпо, он он все еще приспосабливается к игре на «Энфилде».

Фердинанд считает, что Юрген Клопп и «красные» должны были удержать Мане летом: «Я просто не могу понять это. Каждый фанат «Ливерпуля», должно быть, сидит и думает: «Вау, как мы упустили это из наших рук игрока такого калибра?»

6 комментариев

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_El Nino_
Та самая классическая подгонка под результат.
У Ливерпуля системные проблемы связанные с потерей большого кол-во игроков, не желания обновлять состав, и потерей мотивации костяка команды.
Мане же последние 2 года(за исключением отрезка в последние пол года, когда выбивал контракт по жирнее) играл откровенно плохо и при этом хотел зарплату на уровне Салаха. А зачем держать не мотивированного игрока?
Диас пока был здоров, великолепным образом заменял Садио, а команда все равно ели набирала очки.
Короче - связывать сейчас кризис клуба с уходом Мане это высшей степени поверхностный анализ.
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Данил Кулинский
Ливерпуль начал сыпаться после продаже Вейналдума
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Frenkiee
Надо было продать Салаха вместо Мане
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Argilac Durrandon
Какого калибра?)) Он прекрасно действовал в системе Клоппа, но действительно выдающихся игроков среди них нет и не было.
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-1
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Mega-Torres
Ответ Аслан Бакиров
Стало понятно что Мане был нужен Ливеру, без него и Салах потух, они вместе взаимодействовали, конкурировали.
Просто подгоняют под результат, уход Мане был неизбежен атакующую тройку надо было обновлять. Фирмино уже вытесняли потихоньку, Диас тоже себя зарекомендовал.
А Салах сдал после КАН, а не из-за ухода Мане.
Да и в Баварии не сказать, что у Мане прям все шоколадно
+2
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Аслан Бакиров
Стало понятно что Мане был нужен Ливеру, без него и Салах потух, они вместе взаимодействовали, конкурировали.
0
0
0
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