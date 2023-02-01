«Я просто не могу понять это». Рио Фердинанд назвал главный трансферный провал «Ливерпуля», и это не Дарвин Нуньес

Фатальная ошибка была допущена прошлым летом.

Рио Фердинанд считает, что прошлым летом Юрген Клопп и «Ливерпуль» должны были продать другую звезду первой команды вместо Садьо Мане.

Мане покинул «Ливерпуль» после шести сезонов, в течение которых он забил 120 голов в 269 играх, и присоединился к мюнхенской «Баварии» .

Игрок сборной Сенегала многообещающе начал сезон в Германии, забив шесть голов и сделав три голевые передачи в своих первых 14 матчах чемпионата, что помогло баварцам занять первое место в таблице.

Тем временем «Ливерпуль» в этом сезоне испытывает трудности и занимает девятое место в Премьер-лиге, отставая от четырех первых мест на 10 очков.

Луис Диас, занимавший роль Мане на левом фланге атаки «красных» в первой части этого сезона, с октября травмирован, как и Диогу Жота.

«Ливерпуль» действительно укрепился с подписанием Коди Гакпо, он он все еще приспосабливается к игре на «Энфилде».

Фердинанд считает, что Юрген Клопп и «красные» должны были удержать Мане летом: «Я просто не могу понять это. Каждый фанат «Ливерпуля», должно быть, сидит и думает: «Вау, как мы упустили это из наших рук игрока такого калибра?»