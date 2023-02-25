41 комментарий

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«Вегас» повторил финт «Тампы» с потолком: Стоун вернулся после травмы как раз к плей-офф (раньше было нельзя)

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Получится как у Кучерова?

Финалы конференций Кубка Стэнли-2023 официально стартовали! «Каролина» и «Флорида» уже рубятся за выход в главную серию года, а в ночь на субботу «Вегас», убравший в шести матчах «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем, начнет битву с «Далласом».

«Вегасу» всего шесть лет, но за свою короткую историю он уже четвертый раз играет в финале конференции, а в дебютный сезон вообще дошел до главной серии, но уступил «Вашингтону». Его вполне заслуженно относят к фаворитам – и, кажется, сейчас Кубок Стэнли «рыцарям» вполне по зубам.

Они без явных спадов провели регулярку, неплохо поработали на дедлайне, выменяв себе Ивана Барбашева (были еще трейды Блюгерса и Куика – не особо удачные) и сбросив контракт Уэбера в «Аризону». Но их главным усилением к плей-офф стало возвращение Марка Стоуна: капитан не играл с начала января – сначала из-за травмы, а потом еще и из-за потолка зарплат.

Кажется, где-то мы это уже видели.

Стоун боролся с травмой спины, даже требовалась операция

«Мы считаем его одним из сильнейших универсалов в НХЛ, который сразу же сделает нашу команду лучше. К тому же он прекрасный человек. Марк нравится нам и на льду, и за его пределами», – говорил генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи в феврале 2019-го.

И это действительно так. Стоун стал оправдывать ожидания почти сразу после обмена из «Оттавы»: 11 очков в 18 играх, а в плей-офф-2019 вообще был лучшим – 6+6 в 7 матчах. Но еще ярче Марк раскрылся в следующем сезоне: провел 65 игр, выбил 63 очка, заработал «+15» в полезности и снова тащил команду в Кубке Стэнли.

Стоун в «Вегасе» пятый год, он давно и заслуженно носит капитанскую нашивку, но есть один момент: он никак не может провести за «рыцарей» полный сезон: сначала пришел по ходу чемпионата, регулярка-2020/21 сама по себе была укороченной, а в остальные годы его преследовали травмы. 

Еще в свой первый полный сезон за «рыцарей» Марк получил травму нижней части тела, но тут чуть помогло то, что НХЛ остановила сезон из-за коронавируса. В паузу он восстановился и в августовском плей-офф был великолепен – 20 матчей и 17 очков.

А вот прошлый чемпионат стал бесконечным кошмаром – Стоун мучился со спиной всю регулярку. Проблемы были настолько серьезные, что потребовалась операция. Именно из-за спины Марк пропустил больше половины чемпионата и, кажется, именно его голов не хватило «Вегасу», чтобы выйти в плей-офф (всего 3 очка от зоны уайлд-кард).

Потеря лидера серьезно била по «рыцарям», но даже не выходя на лед, Стоун смог помочь клубу: его поместили в LTIR (long term injured reserve – долгосрочный список травмированных) - контракты находящихся там игроков не учитываются в платежной ведомости.

В сезоне-2021/22 потолок был 81,5 млн – у «Вегаса» оставалось всего 5,7 млн. И лишь из-за травмы Стоуна (кэпхит – 9,5 млн) «рыцари» смогли освободить место для Джека Айкела (10 млн) и Алека Мартинеса (5,25 млн), которые уже были здоровы, но оставались в LTIR. Даже тут капитан пришел на помощь.

Травма спины заметно подкосила лидера «рыцарей», но к старту этого сезона Марк, казалось, был максимально готов. В 43 матчах он набрал 38 очков и шел на лучший сезон в карьере. Но в январе снова пропал из состава с формулировкой «травма верхней части тела» – видимо, опять проблемы со спиной.

Главный тренер Брюс Кэссиди не комментировал ситуацию, и позже стало ясно, что Стоун выбыл надолго. «Вегас» снова поместил его в долгосрочный список травмированных, и перед дедлайном в платежке появилось достаточно места, чтобы усилиться под плей-офф.

Так «рыцари» выменяли у «Питтсбурга» Блюгерса, потом после нескольких многоходовок между «Лос-Анджелесом» и «Коламбусом» в команду пришел вратарь Куик (2,9 млн), дважды обладатель Кубка Стэнли, плюс взяли Ивана Барбашева (2,25 млн), который брал кубок с «Сент-Луисом» относительно недавно, в 2019-м.

На бумаге ростер стал заметно сильнее – хотя по факту в плей-офф помощник только Барбашев.

Стоун же был готов выйти на лед и в конце регулярки, но его не возвращали, потому что иначе «Вегас» превысил бы потолок. Уже в первом матче плей-офф здоровый Марк спокойно отыграл больше 20 минут.

Так уже делала «Тампа» с Кучеровым – и выиграла кубок

Такое вряд ли можно забыть. Сезон-2020/21 был для «Тампы» просто невероятным: она катком прошлась по всем соперникам в плей-офф, выиграв второй Кубок Стэнли подряд.

«Лайтнинг» творили настоящее волшебство, которые было бы невозможно, если бы к плей-офф не восстановился Никита Кучеров.

Он полностью пропустил регулярку-2020/21 из-за травмы бедра и отправился в LTIR. Потеря одного из лидеров, конечно, серьезно сказалась на результатах: по очкам «Тампа» была только 8-й в лиге – но в плей-офф включилась на полную.

В то же время отсутствие Кучерова позволило клубу освободить место под потолком и усилить состав. В итоге у «Тампы» общая зарплата игроков (включая травмированных) составила более 90 млн долларов. Пропуск Кучеровым регулярки позволил клубу сохранить нужных хоккеистов: продлить на год Маруна, который потом сыграл важную роль в плей-офф, Росса Колтона и Михаила Сергачева с кэпхитом почти 5 млн долларов, Эрика Чернака, а также Энтони Сирелли. Перед дедлайном еще и выменяли защитника Дэвида Савара (кэпхит – 4,25 млн). Ну а дальше вы знаете.

Кучеров, пропустив весь регулярный чемпионат из-за травмы бедра, ворвался в плей-офф полным сил. Было заметно, что он давно готов к игре – но выпустить его в регулярке «Лайтнинг» просто не могли. За 23 матча Никита выбил 32 очка и привел команду ко второму Кубку Стэнли подряд. 

***

Кучеров – конечно, слишком уникальный хоккеист, и повторить его историю точь-в-точь не получится. Но взять в качестве примера или ориентира – почему нет? У Стоуна уже 5+7 в 11 матчах плей-офф. И, кажется, это далеко не предел.

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Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack, Lucas Peltier, David Becker, Jae C. Hong, Steve Marcus/Las Vegas Sun

41 комментарий

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Юрий Безуглый
Чудится мошенничество? Когда-то и Чикаго Хоссу в лтир кидало, а потом в плей-офф он выходил - чего их не вспоминаете? У Кучерова была операция, затем долгое восстановление, лига не позволила бы держать в ЛТИР здорового игрока. У Стоуна вообще две операции меньше чем за год было. Прятать Стоуна на регулярку, чтобы потом с огромным превышением кепки играть в плей-офф, вообще глупо, и Вегас в этом убедился в прошлом сезоне. И самое главное: Вегас выпускает на лёд состав, который вписывается под кепку. Не верите - можете посчитать с калькулятором. Или в блоге у меня посмотрите вечером, когда я пост допишу.
+21
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+16
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Max9999
Ответ corvin15
golden Knights - золотые рыцари, а не nights - ночи)
Я владею нерусским языком в совершенстве.
+11
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Max9999
Ответ Максим Седов
Knight это рыцарь
В Вегасе рыцарей не было никогда, а золотых ночей до хрена. Вот так команду и назвали.
+10
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Юрий Безуглый
Ответ Егор Параскун
Кэпхит Вегаса - 96 мультов, вне зависимости от того, какой состав он выпускает на лед. Потому что состав, который Вегас выпускает, возможно выпускать, потому что кэпхит - 96 млн)
Господи, Егор, ну ладно обычные хейтеры, но вы-то куда? Ещё раз отдельно для вас: 1) Вегас ничего не нарушает; 2) Вегас не пользуется преимуществом гигантской кепки, потому что состав на льду плюс бэкап не превышает кепку! Состав, который Вегас выпускает, возможно было бы выпустить и при кэпхите 82,5 млн, потому что Вегас на эту сумму людей не набирает на лёд! Так понятнее? Ленер и Патрик не оказывают никакой помощи составу Вегаса, потому что их нет весь сезон. Дорофеев, Коттер и Корзак могут спокойно смотреть плей-офф дома на плазме, потому что они на контрактах новичка, их можно туда-сюда гонять. Пашала вызвали, когда у Вегаса осталось пять живых защитников на следующий матч. Кессел и Амадио, которые обычно сидят в скрэтче, на двоих получают 2,2 млн, давая превышение кепки на 1,8 млн - вот это Вегас жулики, вот это нехорошо, да как они посмели ради этого кепку пробить! Я готов был бы всё это спокойно объяснять любому человеку, но что придётся доносить такие очевидные вещи бывшему редактору хоккейной ветки - вот это удивление.
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dzenga 1
Блюгерс получает больше Барбашева ?!?!? Серьезно !?
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Stillinger
Ответ Юрий Безуглый
Чудится мошенничество? Когда-то и Чикаго Хоссу в лтир кидало, а потом в плей-офф он выходил - чего их не вспоминаете? У Кучерова была операция, затем долгое восстановление, лига не позволила бы держать в ЛТИР здорового игрока. У Стоуна вообще две операции меньше чем за год было. Прятать Стоуна на регулярку, чтобы потом с огромным превышением кепки играть в плей-офф, вообще глупо, и Вегас в этом убедился в прошлом сезоне. И самое главное: Вегас выпускает на лёд состав, который вписывается под кепку. Не верите - можете посчитать с калькулятором. Или в блоге у меня посмотрите вечером, когда я пост допишу.
Кепка Вегаса 96,459,761. Без учета Ленера и Патрика которые в ЛТИР - 90,547,484. Собственно это и есть их состав. И в регулярке, где собственно этот потолок и используется, Вегас не собрал бы такой состав без ЛТИРа Стоуна.
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Егор Параскун
Ответ Юрий Безуглый
Господи, Егор, ну ладно обычные хейтеры, но вы-то куда? Ещё раз отдельно для вас: 1) Вегас ничего не нарушает; 2) Вегас не пользуется преимуществом гигантской кепки, потому что состав на льду плюс бэкап не превышает кепку! Состав, который Вегас выпускает, возможно было бы выпустить и при кэпхите 82,5 млн, потому что Вегас на эту сумму людей не набирает на лёд! Так понятнее? Ленер и Патрик не оказывают никакой помощи составу Вегаса, потому что их нет весь сезон. Дорофеев, Коттер и Корзак могут спокойно смотреть плей-офф дома на плазме, потому что они на контрактах новичка, их можно туда-сюда гонять. Пашала вызвали, когда у Вегаса осталось пять живых защитников на следующий матч. Кессел и Амадио, которые обычно сидят в скрэтче, на двоих получают 2,2 млн, давая превышение кепки на 1,8 млн - вот это Вегас жулики, вот это нехорошо, да как они посмели ради этого кепку пробить! Я готов был бы всё это спокойно объяснять любому человеку, но что придётся доносить такие очевидные вещи бывшему редактору хоккейной ветки - вот это удивление.
Истерику вырубаем, переходим на язык фактов. Лазейка с ЛТИР позволила Вегасу, используя травмы Уэбера, Айкела и Стоуна собрать тот состав, который сейчас играет в плей-офф. Без мувов с ЛТИР этого состава не было бы. В этом нет трагедии, просто это хитрость, которую лига особо не фиксит (хотя уже пора, потому что мертвые души Аризоны откровенно раздражают)
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Nick Chebykin
Ответ Максим Седов
Не позорься. Ты никак не знаешь английский язык, так как элементарно не знаешь перевода и значения слов. Я 15 лет живу в Испании, и знаю прекрасно, как русский, так и английский и испанский. Knight - это рыцарь Night - это ночь. Vegas Golden Knights - Это Золотые Рыцари из Вегаса.
Ты чего, дурачек или сарказма не понимаешь как Шелдон?
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Max9999
Кубок Стэнли «золотым ночам» вполне по зубам.
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Саша Казенкинский
Ответ dzenga 1
Блюгерс получает больше Барбашева ?!?!? Серьезно !?
Да, мало того что он абсолютно идеальный игрок мидл 6, так и контракт у Вани очень сладкий.
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Why always me?!
Если потолок в плей-офф не действует, то значит Вегас ничего не нарушает. То же самое относится к Тампе, Чикаго и остальным клубам, которые подобный маневр проводили. Вперёд, рыцари!
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Белый офицер
Ответ Юрий Безуглый
Чудится мошенничество? Когда-то и Чикаго Хоссу в лтир кидало, а потом в плей-офф он выходил - чего их не вспоминаете? У Кучерова была операция, затем долгое восстановление, лига не позволила бы держать в ЛТИР здорового игрока. У Стоуна вообще две операции меньше чем за год было. Прятать Стоуна на регулярку, чтобы потом с огромным превышением кепки играть в плей-офф, вообще глупо, и Вегас в этом убедился в прошлом сезоне. И самое главное: Вегас выпускает на лёд состав, который вписывается под кепку. Не верите - можете посчитать с калькулятором. Или в блоге у меня посмотрите вечером, когда я пост допишу.
Про Хоссу ты выдумал.
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corvin15
Ответ Max9999
Кубок Стэнли «золотым ночам» вполне по зубам.
golden Knights - золотые рыцари, а не nights - ночи)
+5
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Max9999
Ответ Максим Седов
Не позорься. Ты никак не знаешь английский язык, так как элементарно не знаешь перевода и значения слов. Я 15 лет живу в Испании, и знаю прекрасно, как русский, так и английский и испанский. Knight - это рыцарь Night - это ночь. Vegas Golden Knights - Это Золотые Рыцари из Вегаса.
А я родился и вырос в Вегасе и прекрасно знаю нерусский в совершенстве!
+3
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Max9999
Ответ Максим Седов
Открой для начала словарь английского языка. И прочитай.:)))
Я владею нерусским языком в совершенстве!
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Горыныч79
Ответ dzenga 1
Блюгерс получает больше Барбашева ?!?!? Серьезно !?
Блюгер так-то очень неплохой центр нижних звеньев - достаточно креативный, при этом цепкий и боевой (как и положено в боттом-6). Хотя в этом сезоне у него не очень дела пошли, но у Пенс вообще этот сезон...
А Ваня Барбашёв, конечно, играет где-то на 5-6 млн, которые и получит, думаю, после нынешнего сезона.
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NACfoRekcuF
Ответ Юрий Безуглый
Господи, Егор, ну ладно обычные хейтеры, но вы-то куда? Ещё раз отдельно для вас: 1) Вегас ничего не нарушает; 2) Вегас не пользуется преимуществом гигантской кепки, потому что состав на льду плюс бэкап не превышает кепку! Состав, который Вегас выпускает, возможно было бы выпустить и при кэпхите 82,5 млн, потому что Вегас на эту сумму людей не набирает на лёд! Так понятнее? Ленер и Патрик не оказывают никакой помощи составу Вегаса, потому что их нет весь сезон. Дорофеев, Коттер и Корзак могут спокойно смотреть плей-офф дома на плазме, потому что они на контрактах новичка, их можно туда-сюда гонять. Пашала вызвали, когда у Вегаса осталось пять живых защитников на следующий матч. Кессел и Амадио, которые обычно сидят в скрэтче, на двоих получают 2,2 млн, давая превышение кепки на 1,8 млн - вот это Вегас жулики, вот это нехорошо, да как они посмели ради этого кепку пробить! Я готов был бы всё это спокойно объяснять любому человеку, но что придётся доносить такие очевидные вещи бывшему редактору хоккейной ветки - вот это удивление.
У вегаса есть хейтеры? Помоему, вы слишком о себе возомнили.
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Юрий Безуглый
Ответ Stillinger
Кепка Вегаса 96,459,761. Без учета Ленера и Патрика которые в ЛТИР - 90,547,484. Собственно это и есть их состав. И в регулярке, где собственно этот потолок и используется, Вегас не собрал бы такой состав без ЛТИРа Стоуна.
В регулярке у Вегаса и не было бы в составе 16 нападающих, 9 защитников и 4 вратаря, в сумме 29 игроков - в регулярке предел 23 игрока. Может, об этом тоже вспомним?
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Юрий Безуглый
Ответ NACfoRekcuF
У вегаса есть хейтеры? Помоему, вы слишком о себе возомнили.
Эммм... Вегас ненавидит большая часть болельщиков лиги ещё с первого сезона.
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Белый офицер
Ответ 87mores
Так он же уже на закате уехал в ЛТИР, в 2017-м. А в 2013 играл же
Так а я о чем?!
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87mores
Ответ Белый офицер
Так а я о чем?!
Так он писал про 12/13, что Хосса был в ЛТИР. Ты ответил: «был»
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Белый офицер
Ответ 87mores
Так он писал про 12/13, что Хосса был в ЛТИР. Ты ответил: «был»
Я имел ввиду что позднее был. А про тот сезон я ему все написал.
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Юрий Безуглый
Ответ Direct free kick
Какого Хоссу? Он то как раз из ЛТИРА не вернулся. А претензия к Тампе - слишком долго тянули с операцией, чтобы всё зажило аккурат к плей-офф. Конец плей-офф - начало октября. Операция середина-конец декабря
Мне уже накидали лещей за него, да)
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87mores
Ответ Юрий Безуглый
А разве он не был в лтир в сезоне 2012/13?
Сезон 13, в 12-м не играли. В смысле, в 12 перед слэшем
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87mores
Ответ Белый офицер
Был. Только в плей-офф его никто не воскрешал. Если ты про случай когда выменяли Верметта, то тогда в ЛТИР был Кейн и он вернулся под плей-офф. А Хосса уехал в ЛТИР и после больше не играл.
Так он же уже на закате уехал в ЛТИР, в 2017-м. А в 2013 играл же
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