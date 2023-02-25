41 комментарий

Получится как у Кучерова?

Финалы конференций Кубка Стэнли-2023 официально стартовали! «Каролина» и «Флорида» уже рубятся за выход в главную серию года, а в ночь на субботу «Вегас», убравший в шести матчах «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем, начнет битву с «Далласом».

«Вегасу» всего шесть лет, но за свою короткую историю он уже четвертый раз играет в финале конференции, а в дебютный сезон вообще дошел до главной серии, но уступил «Вашингтону». Его вполне заслуженно относят к фаворитам – и, кажется, сейчас Кубок Стэнли «рыцарям» вполне по зубам.

Они без явных спадов провели регулярку, неплохо поработали на дедлайне, выменяв себе Ивана Барбашева (были еще трейды Блюгерса и Куика – не особо удачные) и сбросив контракт Уэбера в «Аризону». Но их главным усилением к плей-офф стало возвращение Марка Стоуна: капитан не играл с начала января – сначала из-за травмы, а потом еще и из-за потолка зарплат.

Кажется, где-то мы это уже видели.

Стоун боролся с травмой спины, даже требовалась операция

«Мы считаем его одним из сильнейших универсалов в НХЛ, который сразу же сделает нашу команду лучше. К тому же он прекрасный человек. Марк нравится нам и на льду, и за его пределами», – говорил генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи в феврале 2019-го.

И это действительно так. Стоун стал оправдывать ожидания почти сразу после обмена из «Оттавы»: 11 очков в 18 играх, а в плей-офф-2019 вообще был лучшим – 6+6 в 7 матчах. Но еще ярче Марк раскрылся в следующем сезоне: провел 65 игр, выбил 63 очка, заработал «+15» в полезности и снова тащил команду в Кубке Стэнли.

Стоун в «Вегасе» пятый год, он давно и заслуженно носит капитанскую нашивку, но есть один момент: он никак не может провести за «рыцарей» полный сезон: сначала пришел по ходу чемпионата, регулярка-2020/21 сама по себе была укороченной, а в остальные годы его преследовали травмы.

Еще в свой первый полный сезон за «рыцарей» Марк получил травму нижней части тела, но тут чуть помогло то, что НХЛ остановила сезон из-за коронавируса. В паузу он восстановился и в августовском плей-офф был великолепен – 20 матчей и 17 очков.

А вот прошлый чемпионат стал бесконечным кошмаром – Стоун мучился со спиной всю регулярку. Проблемы были настолько серьезные, что потребовалась операция. Именно из-за спины Марк пропустил больше половины чемпионата и, кажется, именно его голов не хватило «Вегасу», чтобы выйти в плей-офф (всего 3 очка от зоны уайлд-кард).

Потеря лидера серьезно била по «рыцарям», но даже не выходя на лед, Стоун смог помочь клубу: его поместили в LTIR (long term injured reserve – долгосрочный список травмированных) - контракты находящихся там игроков не учитываются в платежной ведомости.

В сезоне-2021/22 потолок был 81,5 млн – у «Вегаса» оставалось всего 5,7 млн. И лишь из-за травмы Стоуна (кэпхит – 9,5 млн) «рыцари» смогли освободить место для Джека Айкела (10 млн) и Алека Мартинеса (5,25 млн), которые уже были здоровы, но оставались в LTIR. Даже тут капитан пришел на помощь.

Травма спины заметно подкосила лидера «рыцарей», но к старту этого сезона Марк, казалось, был максимально готов. В 43 матчах он набрал 38 очков и шел на лучший сезон в карьере. Но в январе снова пропал из состава с формулировкой «травма верхней части тела» – видимо, опять проблемы со спиной.

Главный тренер Брюс Кэссиди не комментировал ситуацию, и позже стало ясно, что Стоун выбыл надолго. «Вегас» снова поместил его в долгосрочный список травмированных, и перед дедлайном в платежке появилось достаточно места, чтобы усилиться под плей-офф.

Так «рыцари» выменяли у «Питтсбурга» Блюгерса, потом после нескольких многоходовок между «Лос-Анджелесом» и «Коламбусом» в команду пришел вратарь Куик (2,9 млн), дважды обладатель Кубка Стэнли, плюс взяли Ивана Барбашева (2,25 млн), который брал кубок с «Сент-Луисом» относительно недавно, в 2019-м.

На бумаге ростер стал заметно сильнее – хотя по факту в плей-офф помощник только Барбашев.

Стоун же был готов выйти на лед и в конце регулярки, но его не возвращали, потому что иначе «Вегас» превысил бы потолок. Уже в первом матче плей-офф здоровый Марк спокойно отыграл больше 20 минут.

Так уже делала «Тампа» с Кучеровым – и выиграла кубок

Такое вряд ли можно забыть. Сезон-2020/21 был для «Тампы» просто невероятным: она катком прошлась по всем соперникам в плей-офф, выиграв второй Кубок Стэнли подряд.

«Лайтнинг» творили настоящее волшебство, которые было бы невозможно, если бы к плей-офф не восстановился Никита Кучеров.

Он полностью пропустил регулярку-2020/21 из-за травмы бедра и отправился в LTIR. Потеря одного из лидеров, конечно, серьезно сказалась на результатах: по очкам «Тампа» была только 8-й в лиге – но в плей-офф включилась на полную.

В то же время отсутствие Кучерова позволило клубу освободить место под потолком и усилить состав. В итоге у «Тампы» общая зарплата игроков (включая травмированных) составила более 90 млн долларов. Пропуск Кучеровым регулярки позволил клубу сохранить нужных хоккеистов: продлить на год Маруна, который потом сыграл важную роль в плей-офф, Росса Колтона и Михаила Сергачева с кэпхитом почти 5 млн долларов, Эрика Чернака, а также Энтони Сирелли. Перед дедлайном еще и выменяли защитника Дэвида Савара (кэпхит – 4,25 млн). Ну а дальше вы знаете.

Кучеров, пропустив весь регулярный чемпионат из-за травмы бедра, ворвался в плей-офф полным сил. Было заметно, что он давно готов к игре – но выпустить его в регулярке «Лайтнинг» просто не могли. За 23 матча Никита выбил 32 очка и привел команду ко второму Кубку Стэнли подряд.

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Кучеров – конечно, слишком уникальный хоккеист, и повторить его историю точь-в-точь не получится. Но взять в качестве примера или ориентира – почему нет? У Стоуна уже 5+7 в 11 матчах плей-офф. И, кажется, это далеко не предел.

Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack, Lucas Peltier, David Becker, Jae C. Hong, Steve Marcus/Las Vegas Sun