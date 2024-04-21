«У соперников была задача – сломать наших игроков». Ротенберг нашел новые причины провала СКА
Роман, остановитесь.
Весь сезон мы следили за высказываниями главного тренера СКА Романа Ротенберга. Иногда было весело, когда после игры с «Торпедо» в его характеристике матча неожиданно всплывал party bus. Проявлялись и странности. Например, мы подробно разбирали все оправдания Ротенберга после вылета от «Автомобилиста» (1-4 в серии). В каждом – куча несоответствий, которые легко опровергаются.
СКА вылетел из плей-офф почти месяц назад. Пока идет финал Кубка Гагарина, Ротенберг уже готовится к старту «России 25» на весеннем турне. Соперники привычные – Беларусь и Казахстан. Заодно он ждет и заседания совета директоров СКА. По его итогам все увидят оценку тренерской работы в неудачном сезоне. Вот только оно все время переносится.
Прямо сейчас появляется много высказываний самого Ротенберга с отсылками к регулярке и плей-офф КХЛ. Одно из них кажется особенно цепляющим.
Ротенберг продвигает мысль: соперники весь сезон умышленно травмировали игроков СКА
Тренер СКА рассказал «Чемпионату» о ситуации с травмами хоккеистов. Вот главные слова: «Все травмы, которые получили наши игроки – следствие грязной игры со стороны соперников. Это переломы ног, рук, удары клюшкой. Грязный хоккей, это ломает наших игроков. Была задача сломать наших игроков – где-то у них это получилось.
Но мы не дрогнули, будем сильнее. Не должны допускать ситуаций, где наших ребят будут ломать. Пять человек в плей-офф сломали! До этого сломали в регулярке наших лидеров».
Там же он дал посыл, что от игры здоровых звезд зависит число спонсоров (те ведь могут уйти). Убрать из хоккея грязь он призывает давно – тут нового нет. Заодно Ротенберг напомнил, что «СКА-1946» сейчас выступает против «Локо» в главных матчах сезона МХЛ. Уже четко проговорил: «Видим это даже в финале Кубка Харламова – наших ребят умышленно стараются сломать».
Это похоже на третью серию закрученного сериала, где с каждым часом возрастает накал.
● Первая появилась в день пятого матча СКА и «Автомобилиста» (4:5). Тогда Ротенберг во время пресс-конференции обратил внимание на потерю лидеров СКА, которых полноценно не заменили молодые резервисты. Это как раз и стало оправданием после вылета во втором раунде. Уже тогда он говорил, что игроков СКА ломали в плей-офф.
● Героем второй серии стал Александр Медведев. Председатель совета директоров СКА публично раскритиковал работу судей – подтвердил, что это и стало одной из причин вылета: «Травмы, с которыми также столкнулась наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами».
● Теперь вышла третья часть – с эмоциональным пиком. В марте упоминание потери лидеров шло без конкретных обвинений в умышленной грязи от соперника. Акценты от Медведева больше сводились к работе арбитров. Сейчас же Ротенберг дает конкретику – прямо как после матча регулярки с «Авангардом» (5:9). Там он обвинял экс-тренера омичей Кравца в указании травмировать Толчинского.
Свежее выступление Ротенберга воспринимается масштабнее.
Почему Ротенберг вообще так говорит: травмы есть, но поиск умысла – бессмыслица
Начнем с регулярки-2023/24, где СКА занял второе место на Западе и до последнего боролся за Кубок Континента. В одном Ротенберг прав: игроки СКА действительно часто травмировались. Для некоторых из них это приводило к потере места в составе. Так, вратарь-легионер Маттссон вылетел на старте сезона. Позже в клуб пришел Никита Серебряков – первым номером стал он.
На турнире имени Николая Пучкова Ротенберг обвинил судей, что те упустили контроль над игрой СКА и «Автомобилиста» (5:2). Там это привело к травме Брендана Лайпсика. Позже Лайпсик снова выбыл – уже в матче КХЛ. Он пропустил два месяца на фоне сотрясения, восстановился, но форму так и не вернул. Здоровый Лайпсик пригодился Ротенбергу лишь в двух встречах плей-офф.
Никита Холодилин жестко впечатывал в борт Сергея Толчинского. За это от Ротенберга и летели те самые обвинения после матча с «Авангардом» (5:9). Важно, что лига отдельно рассматривала тот эпизод и не нашла никакого нарушения в действиях Холодилина. Толчинский быстро отошел от того столкновения, а затем результативно провел регулярку и первый раунд плей-офф.
Хуже всего сложилась ситуация с Владимиром Алистровым. К декабрю он считался главным бомбардиром СКА в регулярке (31 очко за 39 матчей), но неудачно прилетел в борт в игре против «Сочи» (7:2). Алистров боролся за шайбу с защитником «Сочи» Галенюком. Толчок от соперника привел к потере равновесия. Похоже ли это на умышленную попытку нанесения травмы?
А это? В матче СКА и «Спартака» защитник Педан делал силовой прием против Ивана Морозова, но поломался сам.
Позже Ротенберг насчитал пять человек, которых СКА потерял в плей-офф. Если вспоминать слова Медведева, то в числе травмированных явно учитываются Иван Зинченко (не играл с 8 февраля) и Михаил Пашнин (играл с травмой, вылетал и возвращался). По итогам серии с «Торпедо» (4-1) у СКА было три по-настоящему значимые потери: все тот же Педан, Никишин, Рендулич.
Педан и Никишин – ключевые защитники, но их травмы объясняются банальной неудачей. Оба сами проводили силовые приемы, после которых больше не играли. Педан забыл про случай с Морозовым из регулярки и слишком жестко прилетел в борт, а Никишин повредил плечо в заключительной игре серии с «Торпедо». Держать уровень без капитана СКА пока не научился.
Обиднее всего за Борну Рендулича. В середине первой игры серии легионер СКА получил подсечку от капитана «Торпедо» Богдана Конюшкова. Столкновение с бортом привело к переломам – и там грязь действительно была. Вот только если в каждом таком столкновении видеть умышленную попытку нанесения травмы, то из КХЛ надо убирать половину игроков.
Сравните это падение Рендулича хотя бы с полетом Зернова в финале Кубка Гагарина.
Даже по таким ярким примерам напрашивается вывод-опровержение: хоккеистов СКА умышленно никто не ломал. Зато слова Ротенберга идеально соответствуют общему оправдательному тренду во всей лиге. Если у клуба КХЛ что-то не получается, часто в этом виноваты соперники и судьи. Вместо решения внутренних проблем – публичные обвинения в неудачах всех вокруг.
Так прямо сейчас поступают примерно все.
Молодой бомбардир из «Металлурга» Роман Канцеров напрямую обвинял игроков «Автомобилиста» в грязной игре, когда Магнитогорску было тяжело в полуфинале. «Трактор» потерял вратаря Фукале, а запасной голкипер оказался не готов и долго входил в игровой ритм. Кто виноват в этой ситуации? Конечно, упавший на него Шалунов – он ведь потом не извинился.
В сезоне-2023/24 СКА стал чемпионом по отговоркам: календарь, плохой лед, судейские ошибки, перелеты – все это повторяется бесконечно. К таким бессмысленным (но безобидным) выступлениям можно постепенно привыкнуть, но теперь Ротенберг выходит с ними на новый уровень. Акцент на умысле при травмах – это уже обвинение.
И главное – по-прежнему бессмысленное.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин
Финское гетто, мигранты, кроссовки....
Доказательная база уже апробирована
Честно говоря статью не осилил
Хайп на этом клоуне уже не интересен
Вынув револьвер из кармана, он положил его на стол и повертел в разные стороны своим негнущимся пальцем.
Пора начинать терапию.
Если бы не…
Кэсвел с беспокойством почувствовал, что не хочет избавиться от желания убить Мэгнесена. Что будет с ним, если он лишится этой потребности? Жизнь потеряет смысл, содержание, весь вкус и остроту. Она станет бесконечно нудной.
Кроме того, Мэгнесен принес ему большое личное горе, о котором не хотелось вспоминать.
Айрин!
Его бедная сестра, обесчещенная сладкоречивым и хитрым Мэгнесеном, погубленная и брошенная. Разве может быть более убедительная причина, чтобы взять револьвер…
С трудом Кэсвел вспомнил, что у него никогда не было сестры..." (Р.Шекли Терапия)