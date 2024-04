«У соперников была задача – сломать наших игроков». Ротенберг нашел новые причины провала СКА

Роман, остановитесь.

Весь сезон мы следили за высказываниями главного тренера СКА Романа Ротенберга. Иногда было весело, когда после игры с «Торпедо» в его характеристике матча неожиданно всплывал party bus . Проявлялись и странности. Например, мы подробно разбирали все оправдания Ротенберга после вылета от «Автомобилиста» (1-4 в серии). В каждом – куча несоответствий, которые легко опровергаются.

СКА вылетел из плей-офф почти месяц назад. Пока идет финал Кубка Гагарина, Ротенберг уже готовится к старту «России 25» на весеннем турне. Соперники привычные – Беларусь и Казахстан. Заодно он ждет и заседания совета директоров СКА. По его итогам все увидят оценку тренерской работы в неудачном сезоне. Вот только оно все время переносится.

Прямо сейчас появляется много высказываний самого Ротенберга с отсылками к регулярке и плей-офф КХЛ. Одно из них кажется особенно цепляющим.

Ротенберг продвигает мысль: соперники весь сезон умышленно травмировали игроков СКА

Тренер СКА рассказал «Чемпионату» о ситуации с травмами хоккеистов. Вот главные слова: «Все травмы, которые получили наши игроки – следствие грязной игры со стороны соперников. Это переломы ног, рук, удары клюшкой. Грязный хоккей, это ломает наших игроков. Была задача сломать наших игроков – где-то у них это получилось .

Но мы не дрогнули, будем сильнее. Не должны допускать ситуаций, где наших ребят будут ломать. Пять человек в плей-офф сломали! До этого сломали в регулярке наших лидеров».

Там же он дал посыл, что от игры здоровых звезд зависит число спонсоров (те ведь могут уйти). Убрать из хоккея грязь он призывает давно – тут нового нет. Заодно Ротенберг напомнил, что «СКА-1946» сейчас выступает против «Локо» в главных матчах сезона МХЛ. Уже четко проговорил: «Видим это даже в финале Кубка Харламова – наших ребят умышленно стараются сломать».

Это похоже на третью серию закрученного сериала, где с каждым часом возрастает накал.

● Первая появилась в день пятого матча СКА и «Автомобилиста» (4:5). Тогда Ротенберг во время пресс-конференции обратил внимание на потерю лидеров СКА, которых полноценно не заменили молодые резервисты. Это как раз и стало оправданием после вылета во втором раунде. Уже тогда он говорил, что игроков СКА ломали в плей-офф.

● Героем второй серии стал Александр Медведев. Председатель совета директоров СКА публично раскритиковал работу судей – подтвердил, что это и стало одной из причин вылета: «Травмы, с которыми также столкнулась наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами».

● Теперь вышла третья часть – с эмоциональным пиком. В марте упоминание потери лидеров шло без конкретных обвинений в умышленной грязи от соперника. Акценты от Медведева больше сводились к работе арбитров. Сейчас же Ротенберг дает конкретику – прямо как после матча регулярки с «Авангардом» (5:9). Там он обвинял экс-тренера омичей Кравца в указании травмировать Толчинского.

Свежее выступление Ротенберга воспринимается масштабнее.

Почему Ротенберг вообще так говорит: травмы есть, но поиск умысла – бессмыслица

Начнем с регулярки-2023/24, где СКА занял второе место на Западе и до последнего боролся за Кубок Континента. В одном Ротенберг прав: игроки СКА действительно часто травмировались. Для некоторых из них это приводило к потере места в составе. Так, вратарь-легионер Маттссон вылетел на старте сезона. Позже в клуб пришел Никита Серебряков – первым номером стал он.

На турнире имени Николая Пучкова Ротенберг обвинил судей, что те упустили контроль над игрой СКА и «Автомобилиста» (5:2). Там это привело к травме Брендана Лайпсика. Позже Лайпсик снова выбыл – уже в матче КХЛ. Он пропустил два месяца на фоне сотрясения, восстановился, но форму так и не вернул. Здоровый Лайпсик пригодился Ротенбергу лишь в двух встречах плей-офф.

Никита Холодилин жестко впечатывал в борт Сергея Толчинского. За это от Ротенберга и летели те самые обвинения после матча с «Авангардом» (5:9). Важно, что лига отдельно рассматривала тот эпизод и не нашла никакого нарушения в действиях Холодилина. Толчинский быстро отошел от того столкновения, а затем результативно провел регулярку и первый раунд плей-офф.

Хуже всего сложилась ситуация с Владимиром Алистровым. К декабрю он считался главным бомбардиром СКА в регулярке (31 очко за 39 матчей), но неудачно прилетел в борт в игре против «Сочи» (7:2). Алистров боролся за шайбу с защитником «Сочи» Галенюком. Толчок от соперника привел к потере равновесия. Похоже ли это на умышленную попытку нанесения травмы?

А это? В матче СКА и «Спартака» защитник Педан делал силовой прием против Ивана Морозова, но поломался сам.

Позже Ротенберг насчитал пять человек, которых СКА потерял в плей-офф. Если вспоминать слова Медведева, то в числе травмированных явно учитываются Иван Зинченко (не играл с 8 февраля) и Михаил Пашнин (играл с травмой, вылетал и возвращался). По итогам серии с «Торпедо» (4-1) у СКА было три по-настоящему значимые потери: все тот же Педан, Никишин, Рендулич.

Педан и Никишин – ключевые защитники, но их травмы объясняются банальной неудачей. Оба сами проводили силовые приемы, после которых больше не играли. Педан забыл про случай с Морозовым из регулярки и слишком жестко прилетел в борт, а Никишин повредил плечо в заключительной игре серии с «Торпедо». Держать уровень без капитана СКА пока не научился .

Обиднее всего за Борну Рендулича. В середине первой игры серии легионер СКА получил подсечку от капитана «Торпедо» Богдана Конюшкова. Столкновение с бортом привело к переломам – и там грязь действительно была. Вот только если в каждом таком столкновении видеть умышленную попытку нанесения травмы, то из КХЛ надо убирать половину игроков.

Сравните это падение Рендулича хотя бы с полетом Зернова в финале Кубка Гагарина.

Даже по таким ярким примерам напрашивается вывод-опровержение: хоккеистов СКА умышленно никто не ломал. Зато слова Ротенберга идеально соответствуют общему оправдательному тренду во всей лиге. Если у клуба КХЛ что-то не получается, часто в этом виноваты соперники и судьи. Вместо решения внутренних проблем – публичные обвинения в неудачах всех вокруг.

Так прямо сейчас поступают примерно все.

Молодой бомбардир из «Металлурга» Роман Канцеров напрямую обвинял игроков «Автомобилиста» в грязной игре, когда Магнитогорску было тяжело в полуфинале. «Трактор» потерял вратаря Фукале, а запасной голкипер оказался не готов и долго входил в игровой ритм. Кто виноват в этой ситуации? Конечно, упавший на него Шалунов – он ведь потом не извинился.

В сезоне-2023/24 СКА стал чемпионом по отговоркам: календарь, плохой лед, судейские ошибки, перелеты – все это повторяется бесконечно . К таким бессмысленным (но безобидным) выступлениям можно постепенно привыкнуть, но теперь Ротенберг выходит с ними на новый уровень. Акцент на умысле при травмах – это уже обвинение.

И главное – по-прежнему бессмысленное.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Гальперин