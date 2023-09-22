Есть дубль «Трактору»!

«Сочи» обыграл «Трактор» (4:3) и продлил победную серию до пяти матчей. Теперь идут третьими на Западе – 12 очков за девять игр. Столько же у «Локомотива», но у сочинцев на матч меньше. За весь сезон-2022/23 «Сочи» набрал 32 очка и занял последнее место. Вторую половину сезона там проводил в аренде Матвей Мичков (27 матчей, 20 очков).

Сейчас – новая аренда по привычному маршруту. В четвертом матче за «Сочи» в регулярке-2023/24 Мичков наконец забросил первые шайбы. В игре с «Трактором» он сначала сделал счет 2:2, а за 49 секунд до сирены забил победный гол. Мичков предсказуемо стал лучшим игроком матча, а «Трактор» закрепился в статусе худшей команды лиги по третьим периодам.

Такими получились шайбы Мичкова:

Ожидалось, что Мичков будет появляться вместе с Гараевым и Тянулиным. Эти партнеры наигрывались с ним раньше. Так и получилось: после игры с «Трактором» Мичков особенно отмечал вклад партнеров по тройке в его голы. Номинально их звено прямо сейчас считается в «Сочи» вторым. В первом сочетании играют Криштоф, Рендулич и Попов.

Мичков выходит на 15 минут за матч – для этого и задумывалась его аренда в «Сочи»

В СКА Мичков конкурировал с лимитчиком Иваном Демидовым за место в третьем звене. Он не рассматривался на место в бригадах большинства, а в единственной игре регулярки КХЛ против «Торпедо» провел на площадке чуть более шести минут. Тот же Демидов в отдельных матчах выходил гораздо чаще. В победном матче с «Ладой» Ротенберг дал ему 12 минут игрового времени.

Мичков проиграл конкуренцию в СКА, но для его развития и будущего важно чаще играть на уровне КХЛ. Именно с такой мотивацией клуб отправил Матвея в новую аренду. Контракт Мичкова действует до завершения сезона-2025/26. СКА по-прежнему рассматривает его одним из важных талантов в системе и надеется, что Матвей прогрессирует и дорастет до роли лидера.

Пока же он набивает игровое время в «Сочи». Задумка оправдалась: уже в первом матче за клуб Мичков провел на площадке 18 минут, если учитывать овертайм. Потом – два матча с 15 минутами игрового времени. Против «Трактора» Матвей получил еще 16. В последних играх СКА столько находился на льду Алекс Гальченюк с контрактом на 150 миллионов рублей за два года.

Летом «Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте, а теперь следит за его карьерой в России. По поводу его аренды выступал помощник генменеджера Брент Флар – он получает все новости через Егора Замулу, а тот общается с Мичковым. Еще говорил о сложном положении Матвея в СКА: «Он был крайне расстроен тем, что не играл».

Что еще важного случилось с Мичковым: 10 бросков в худшем матче и ассисты против «Северстали»

● «Сочи» устроил из аренды Мичкова целое представление. В соцсетях клуб показал мем, которым анонсировал его переход в прошлом сезоне. Потом – фотография с ключами от номеров отеля в Череповце. Мичков в тот момент ехал к команде, которая уже проводила длинный выезд. Переход Матвея произошел сразу после сенсационной победы «Сочи» в Ярославле (5:0).

● Мичков стартовал с двух второстепенных ассистов в игре против «Северстали» (5:4, ОТ). Тренер «Сочи» Кокорев тогда выделил его хорошую форму, хотя перед этим Матвей вышел за СКА всего в одном матче регулярки. В игре с «Северсталью» статистику Мичкова затмили другие события: например, в третьем периоде команды забросили три шайбы за 69 секунд.

● Единственная игра Мичкова за «Сочи» без набранных очков – против «Сибири». Ее он завершил с отрицательной полезностью -1 при десяти бросках по воротам. Такое уже случалось с Матвеем в предыдущем сезоне. Разница в том, что «Сочи» сейчас выглядит сильнее. Если раньше личные неудачи Мичкова сочетались с поражениями «Сочи», то теперь команда выиграла 4:2.

● Общие показатели Мичкова в «Сочи» – 5 очков (2+3) за четыре матча. Все ассисты он сделал в играх против «Северстали». Вторую из них с одним голевым пасом Мичкова «Сочи» выиграл со счетом 5:3.

Уже 2 октября команда примет СКА, которому Матвей до сих пор принадлежит. Это произойдет после выезда «Сочи» на три матча по маршруту Москва – Нижний Новгород.

Фото: hcsochi.ru