2 минуты – в Шотландии самый короткий перелет в мире 🤯

Увы, напитки не разносят.

2 минуты (или даже 54 секунды!) – примерно столько длится самый короткий авиаперелет в мире. Рейс с острова Уэстрей на соседний Папа-Уэстрей короче перегона между станциями «Строгино» и «Крылатское».

На этих островах люди живут уже 13 тысяч лет. Там находится Нэп-оф-Хауар – уникальный памятник неолита

Оркнейские острова – это британские Фареры, но с гораздо более древней историей. Такая же суровая природа с водопадами, утесами, пасущимися овечками и туманными пейзажами. Архипелаг омывается Северным морем с востока и Атлантическим океаном – с запада. До ближайшего крупного шотландского города Абердин – 190 километров по прямой. Добраться до Киркуолла – столицы островов – можно на самолете или пароме.

В глубокой древности уровень воды был ниже, и тогда люди добрались в эти края пешком – археологи нашли свидетельства присутствия человека на Оркнейском архипелаге в 11 тысячелетии до н.э. Климат в Северной Европе делал его вполне пригодным для стоянок. Одна из самых известных называется Нэп-оф-Хауар и находится на острове Папе-Уэстрей. К отцовству или католической церкви название отношения не имеет: «папа» – это калька с кельтского papey – «жрец». Археологи называют Нэп-оф-Хауар древнейшей каменной деревней в Северной Европе (по крайней мере из найденных). Люди здесь жили 900 лет – как минимум с 3700-х годов до н.э. То есть Нэп-оф-Хауар появился на тысячелетие раньше, чем на другом конце Британии вырос знаменитый Стоунхендж.

Неолитическая стоянка на севере Шотландии прекрасно сохранилась. Время почти не тронуло каменные стены, сложенные из тонких плит местной породы. Внутри археологи нашли следы очагов, фрагменты керамической посуды, орудия труда и прочие предметы быта. Жители Нэп-оф-Хауар хорошо питались: разводили скот, ловили рыбу, выращивали пшеницу и ячмень. Возможно, они покинули место из-за изменений климата, что повлияло на рацион.

Раскопки на Оркнейском архипелаге идут уже сотню лет, и с тех пор ученые сделали массу открытий. На островах одна из мощнейших в Северной Европе концентрация неолитических памятников. Барнхаус, Скара-Брей, Раузи и Линкс оф Нотлендс – другие крупные стоянки, которые появились позже Нэп-оф-Хауара, но тоже хорошо сохранились. А еще здесь обнаружили загадочные мегалиты Стеннеса и круг Бродгара – огромные каменные глыбы, установленные на рубеже III и II тысячелетий до н.э. – скорее всего, для религиозных ритуалов.

Билет на рейс стоит от 7,25 фунта (вступив в «клан», можно сэкономить). Регистрация заканчивается за 10 минут до взлета

Неолитические памятники и красивая природа сделали Оркнейские острова популярным туристическим направлением. Главный транспорт – паромы и малая авиация. Да, морские и воздушные линии развиты прекрасно: на Папа-Уэстрей проживают всего 90 человек, но сюда ходят паромы и летают коммерческие рейсы.

Длина острова всего 6,4 километра, но в нее уместился крохотный аэропорт, принимающий рейсы с разных концов архипелага. Впрочем, «аэропорт» – некоторое преувеличение. Да, у него есть международный код (EGEP), сюда летают самолеты авиакомпании Loganair (регионального шотландского перевозчика), но пассажиров принимает здание, больше напоминающее просторный гараж.

В трех километрах к западу на Папа-Уэстрей находится точно такой же – это аэропорт соседнего острова Уэстрей. Уэстрей – место посолиднее, в четыре раза больше Папы. Здесь несколько деревень на 590 человек и тоже есть своя жемчужина Неолита – стоянка Линкс оф Нотлендс.

Из аэропорта Уэстрея летают самолеты Loganair по пяти направлениям, в том числе на Папа-Уэстрей. И это самый короткий рейс в мире: острова находятся так близко, что полет обычно длится 2 минуты (на сайте авиакомпании так и заявлено). Но если дует попутный ветер, борт держится в воздухе всего 53 секунды. Расстояние между аэпорпортами на 900 метров меньше, чем длина взлетной полосы в Хитроу.

Пассажиров поднимает Britten-Norman BN-2 Islander – британский легкомоторный самолет с двумя винтовыми двигателями. Эта старая модель летает с середины 1960-х. «Айлендеры» полностью оправдывают название: гоняют между островами Карибского бассейна, на Филиппинах, в Океании, а еще – по архипелагам Соединенного королевства. Внутри помещаются девять пассажиров (при условии, что один из них сидит рядом с пилотом, но Loganair туда билеты не продает).

С собой на Папа-Уэстрей (или на Уэстрей, если летите обратно) можно взять 15 килограммов багажа. Авиакомпания предлагает три категории билетов, стоимость которых не зависит от количества свободных мест и даты поездок. За самый дорогой просят 17 фунтов, но можно купить билеты туда-обратно – по 7,25 за каждый. Также есть вариант улететь за 10,5, если далее пассажир следует в Киркуолл, но хочет остановиться на Папа-Уэстрее или Уэстрее.

У Loganair есть программа лояльности – для этого надо вступить в «Клан» (очень по-шотландски) и зарабатывать баллы. Вообще, билеты по архипелагу субсидирует правительство – все маршруты в этом регионе дотационные.

Несмотря на относительную дешевизну, летать часто не выйдет. Сейчас между островами не самое удобное расписание – иногда каждый день, а иногда раз в два или три. Например, в день матча Шотландия – Венгрия рейс из Папы в Уэстрей уже улетел (в 15:52 по местному). Следующий только понедельник, затем – в среду. А ближайший в обратном направлении – лишь во вторник.

Так что паром как-то надежнее. Конечно, 25 минут в пути – это гораздо дольше, зато не надо ждать теплохода – в расписании сразу пять рейсов в день, а цена – всего 5,95 в одну сторону (есть скидки для детей и пенсионеров). Автомобильный паром ходит несколько раз в неделю – за перевозку стандартной машины попросят 14,05.

В Шотландии есть аэропорт-пляж. Его работники гоняют тюленей перед взлетом

Малая авиация – спасение для жителей севера Шотландии. Она обслуживает пассажиров не только с Оркнеев, но и на западном побережье. Здесь находится Гебридский архипелаг, на южной оконечности которого расположен остров Барра.

На нем тоже есть аэропорт (так и называется – «Барра»), который обслуживает Loganair. Основное направление – в Глазго. Трястись придется больше часа, да еще и с негуманным ценником в 120-150 фунтов. Причем трястись буквально – по крайней мере на взлете. Самолет разгоняется по песчаной полосе – по сути, это гигантский пляж с небольшим терминалом, поэтому аэропорт считается одним из самых опасных в мире. Он принимает только определенные модели самолетов – например, DHC-6 Twin Otter на 19 пассажиров, который умеет взлетать с песка.

Расписание составляют с учетом графика приливов и отливов – взлетная полоса регулярно покрывается водой. Еще одна опасность – тюлени. Они часто приходят на пляж, поэтому перед каждым взлетом или посадкой сотрудник аэропорта прогоняет зверей в море.

Фото: Markus Keller/Global Look Press ; wikipedia ; AFP /RIEGER BERTRAND