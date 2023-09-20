Рассказывает Юрий Истомин.

16 сентября ПСВ вернул футболки с надписью Philips на груди. К матчу чемпионата против НЕКа в Эйндховене представили специальную форму, посвященную юбилею партнерства команды и компании. Их сотрудничество – захватывающая история длиною в 110 лет.

Компанию основал племянник Карла Маркса. Первую местную команду семейство закрыло на фоне забастовки рабочих

Когда-то из нашей страны в Европу можно было добраться без пересадок и за адекватные деньги. Из Москвы в Эйндховен летал лоукостер, но вряд ли пассажиры покупали билеты ради достопримечательностей города. Скорее всего, большинство пересаживались там на автобус или поезд, чтобы взглянуть на полотна Рембрандта в Амстердаме, пройтись вдоль каналов Утрехта, посетить сырный рынок в Алкмааре или сгонять в соседнюю Германию. Эйндховен – пятый по величине город Нидерландов, но важных туристических мест здесь нет – даже с каналами дефицит, а исторический центр умещается в несколько улиц.

Отчасти это связано с разрушительными бомбардировками Второй мировой. Но и до войны Эйндховен славился не наследием, а промышленностью. Провинциальный город на юго-востоке страны богател во второй половине XIX века, когда сначала здесь зацвел текстильная промышленность, а затем появилась фабрика семейства Филипс. Сегодня это градообразующее предприятие – наряду с заводом грузовиков DAF.

Компанию в 1891 году основал Фредерик Филипс вместе с сыном Жераром. Фредерик был племянником Карла Маркса, сестра бабушки нидерландского предпринимателя – мать немецкого мыслителя и экономиста. Стартовый капитал для будущей фабрики он заработал, заведуя банком. Деньги пошли на покупку здания в Эйндховене, где разместились первые цеха. Жерар Филипс интересовался инженерным делом и считал, что электрификация – отличная возможность заработать. На фабрике Philips в Эйндховене штамповали лампочки, правда, поначалу молодая компания терпела убытки и в 1895-м чуть не обанкротилась. Спастись от краха помог второй сын Фредерика – Антон. Он нашел новые рынки сбыта и предложил построить еще несколько заводов, после чего дело стало прибыльным.

Благодаря Philips Эйндховен разрастался. В начале XIX века здесь проживало 2000 человек, а в 1920-х – уже почти 50 тысяч, многие из них трудились на производстве компании. Фабриканты даже построили целый район – Филипсдорп (то есть Деревня Филипс), где жили рабочие предприятия, работали магазины, школы и детские сады. Концепция напоминает то, что позже опробуют в Советском Союзе, когда вокруг предприятий будут возводить соцгорода. Уместно и сравнение с современным корпорациями, которые вкладываются в инфраструктуру для сотрудников.

Правда, в плане развлечений город оставался провинциальным. Футбол после смены стал одним из немногих доступных видов досуга. В 1910 году при заводе появился клуб, который даже претендовал на участие в чемпионате Нидерландов и хотел заявиться под названием Philips Elftal (так и переводится – «команда Philips»). Но попасть в лигу не успел – провел лишь несколько товарищеских матчей, в том числе с соперниками из Германии и Бельгии. А в 1912-м у предприятия снова начались проблемы: финансовые показатели падали, а рабочие устроили забастовку. В ответ собственники отказались финансировать команду, и тогда ее ликвидировали.

Правда, уже в 1913-м Жерар Филипс возродил клуб под тем же названием. В этот раз команду сформировали только ради выставочных матчей к столетию монархии, но интерес к футболу был такой, что ее решили сохранить. Через два года клуб заявили в чемпионат Нидерландов, а в 1916-м он стал называться PSV – Philips Sport Vereniging, то есть «Спортивное объединение Филипс». С момента основания (а датой принято считать именно 1913-й, а не 1910-й) ПСВ выступает в одной локации. Нынешний стадион «Филипс» находится на месте поля в районе Филипсдорп, где когда-то гоняли мяч игроки первой заводской команды.

Фриц Филипс во время немецкой оккупации спас почти 400 евреев. После войны он сделал ПСВ амбассадором компании

В отличие от многих других заводских команд, которые со временем стали независимыми, ПСВ и Philips были практически одним целым много лет. Предприятие и клуб принадлежали потомкам основателей. Пожалуй, самым известным руководителей фирмы стал Фриц Филипс – внук Фредерика и сын Антона. Он прожил удивительно долгую жизнь – родился в 1905-м, а умер спустя 100 лет. Фриц тоже увлекался инженерным делом, которое изучал в Делфтском университете. А в 1935-м стал одним из топ-менеджеров Philips. В то время ассортимент компании расширялся: еще до войны она запустила производство электробритв и радиоприемников. Причем Philips даже открыла собственную станцию – в 1927-м в Голландии на коротких волнах началось вещание PCJJ, а через год ее главной передачей стало развлекательное Happy Station Show. Эта программа позже выходила на других станциях и даже за пределами Нидерландов, а закрылась только в конце 2020-го, став самой долгоиграющей в истории радио.

Фриц Филипс вполне мог и дальше развивать семейный бизнес, но в 1940-м Нидерланды оккупировали немцы. Его отец Антон успел сбежать и позже возглавил американское подразделение, которое в годы войны работало независимо от головного офиса в Эйндховене. Фриц же остался на родине, где перед ним возникла моральная дилемма. Сохранив предприятие, он стал фактически коллаборантом, ведь значительная часть продукции шла вермахту. С другой стороны, на фабрике работали тысячи сотрудников, многие из которых были евреями. Филипс пошел на сделку с немцами: гарантировал, что цеха не встанут, в обмен на сохранение жизни и свободы персонала.

Фриц Филипс – в центре

Фриц не мог полагаться на честное слово оккупантов, поэтому сделал еще одно предложение. Владелец фабрики хотел заплатить нацистам 2 млн долларов за разрешение евреям уехать в Южную Америку. Немцы отказались. А в 1943-м в Нидерландах прошла всеобщая забастовка, в которой участвовали в том числе сотрудники предприятий Philips. Стачку подавили, а Фрица вместе с забастовщиками арестовали и отправили в концлагерь в соседнем Вюгте. Там с ним находились 1800 евреев из числа рабочих. Через несколько месяцев большинство перевезли в Освенцим, но 496 человек освободили, чтобы они вновь запустили конвейер в Эйндховене. Так продолжалось до 1944-го, пока немцы вновь не пришли за евреями. Всех увезли в Освенцим, а самого Филипса попытались арестовать. Фриц выпрыгнул из окна кабинета и до конца войны скрывался в подполье. Освенцим освободили 27 января 1945-го. Из 496 евреев в живых осталось 382. За их спасение Фриц Филипс получил почетное звание Праведника народов мира.

После Второй мировой он уделял много внимания футболу. На ПСВ Фриц ходил с детства, а став большим начальником, предпочитал следить за игрой не из ложи, а вместе со всеми. Сегодня даже на самых важных матчах на стадионе «Филипс» место 43 в 22 ряду трибуны D остается пустым. Именно здесь сидел Фриц. Собственно, сама арена – одно из его детищ. После войны он профинансировал реконструкцию, расширив стадион до 22 тысяч мест.

В 1951-м команда впервые после длительного перерыва выиграла чемпионат страны (до этого побеждала только в 1929-м и 1935-м). Через три года лига стала профессиональной, и Фриц Филипс помог оформить важный трансфер – в 1957-м в ПСВ из «Кардиффа» перешел валлийский нападающий Тревор Форд. А с появлением еврокубков инвестиции в футбол превратились в стратегию. Фриц считал, что клуб должен стать амбассадором компании. В 1970-х он взял не только три золота Эредивизи, но и Кубок УЕФА. В то время за ПСВ играли братья Рене и Вилли ван де Керкхоф, один из сильнейших вратарей поколения Ян ван Бевен и лучший бомбардир в истории чемпионата Нидерландов Вилли ван дер Куйлен, забивший 311 голов.

ПСВ развил величие в 1980-х. Когда победы в лиге стали почти обыденностью, их удачно разбавил триумф в Кубке чемпионов. В 1988-м команда Гуса Хиддинка обыграла в финале «Бенфику».

Логотип компании появился на форме ПСВ еще в начале 1980-х. Но сегодня клуб почти не зависит от гиганта электроники

ПСВ перестал считаться заводской командой в 1933-м, когда ее выделили в отдельную структуру. Но финансовая зависимость клуба от компании сохранялась очень долго.

Форма 1982-го и 2023-го

В 1982-м на футболках впервые появилось название спонсора. Причем компания к тому моменту обрела узнаваемый логотип – с кругом, внутрь которого выписаны звезды и волны (отсылка к «ламповому» и «эфирному» бизнесам), однако на форме эмблему никогда не рисовали – только слово Philips. Оно стало такой же неотъемлемой частью дизайна, как и знаменитые красно-белые полосы, перекочевавшие с флага Эйндховена. Традицию поломали только в 2016-м, когда ПСВ подписал контракт с энергетической компаний Energiedirect. За это клуб получил 6 млн евро, да и боссы Philips тоже порадовались, что у команды появился новый спонсор. Логотип провисел три сезона, пока в 2019-м его не сменила надпись Brainport Eindhoven. Новый партнер ПСВ – кластер для стартапов и творческих проектов, который, впрочем, тесно связан с Philips. Компания – один из инвесторов, резиденты Brainport занимают бывшие цеха предприятия, а в мае в кластере даже установили огромный бюст Жерара Филипса.

Philips остается в числе спонсоров клуба, но сегодня он вполне мог бы обойтись без поддержки. Еще в 1980-х президент ПСВ Гарри ван Раай предложил перевести отношения с Philips в более прагматичную плоскость. С компанией подписали контракты на нейминг арены и лого на форме, за это она перечисляла фиксированную сумму. На зарплаты, комплектование и тренеров больше не влияла.

Решение приняли очень вовремя: вскоре голландские клубы стали зарабатывать на телевизионных правах, к тому же у ПСВ было кого предложить на трансферном рынке. Продажи Рууда Гуллита в «Милан», Рууда ван Нистелрой и Яна Стаама в МЮ, Роналдо в «Барселону», Япа Стаама в МЮ, а позже Арьена Роббена в «Челси» принесли клубу миллионы гульденов и евро.

Стадион «Филипс» в районе Филипсдорп

В начале века Philips все же ненадолго подпустили к управлению, когда в ПСВ появился наблюдательный совет, но от этой практики отказались. Сегодня в Эйндховене играет хоть и не очень богатый, но самодостаточный клуб, который поддерживает с основавшей его компанией добрые отношения.

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Фото: unsplash.com/Vishal; Gettyimages.ru/Clive Mason/Allsport, Dean Mouhtaropoulos; wikipedia.org