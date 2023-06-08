19 комментариев

Готовимся к финалу.

Крупнейший город Европы второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Это особенное место не только для футбола, но и для России – за последние полтора года Стамбул стал нашим окном во внешний мир. Похожий статус у него был и много столетий назад, когда Константинополь имел огромное значение для Древней Руси, Московского царства и Российской империи.

Стамбулу примерно 2700 лет. Его основали древние греки и назвали в честь мифического героя Визаса

Новый Рим – так в древности часто называли Константинополь. И это несмотря на то, что город на берегу Босфора появился еще во времена, когда столица современной Италии тоже была молодым поселением. Нынешний Стамбул расположен на месте Византия, возникшего не позже 660 года до н.э. – всего спустя 93 года после официальной даты основания Рима.

Бухту Золотой рог, на которую выходит город, осваивали древние греки, переселившиеся с Мегариды – региона на Коринфском перешейке, который соединяет полуостров Пелопоннес с большой землей. Название Византий отсылает к античному мифу и легендарному герою Визасу. Ему приписывают божественное или аристократическое происхождение: по одной из версий он был сыном Посейдона, по другой – сыном греческого царя Мегарида. Место для строительства поселения Визасу подсказал оракул, а ради мира с местными племенами фракийцев он женился на дочери вождя.

Профиль Визаса на античной монете

Хотя Византий находился на выгодном пересечении торговых путей из Европы в Азию и из Черного моря в Средиземное, поначалу город рос медленно. Развитию мешали регулярные набеги соседей и экспансия более мощных держав. В конце VI века до н. э. колония попала в зависимость от Персидской империи. Позже контроль над ней оспаривали вечные соперники Афины и Спарта. К 397 году до н.э. город получил независимость и уже самостоятельно заключал союзы с другими полисами. Это время считается периодом расцвета Византия. Были даже военные успехи в противостоянии с Древней Македонией: в 340-м Филипп II, отец Александра Великого, пытался взять город штурмом, но его отбили благодаря вовремя прибывшему флоту Афин. Так город сохранил нейтралитет, хотя позже поддержал Александра Македонского во время его похода против Персии.

В следующие столетия Византий процветал за счет торговли рабами, медом и воском, которые поставляли из Фракии и с северного побережья Черного моря. Город рос и укреплялся, но почти всегда оставался нейтральным в бесчисленных конфликтах между и государствами восточного Средиземноморья.

В I веке до н.э. Византий попал под влияние римлян, которые без боя вынудили жителей подчиниться наместнику и передать право на сбор торговых пошлин. К концу II века н.э. город окончательно потерял независимость, но сохранил экономическое и культурное влияние. В 324 году по приказу римского императора Константина вокруг Византия началось строительство новых городских стен, а сам город переименовали в Константинополь. Через шесть лет он стал новой столицей Римской империи и заодно – в связи с принятием христианства – важным религиозным центром.

После смерти последнего императора единой Римской империи Феодосия I в 395 году обширное государство разделилось на Западную и Восточную римскую империи. Первая окончательно распалась всего через сто лет, вторая просуществовала больше тысячи. Сегодня государство со столицей в Константинополе принято называть Византийской империей, но этот термин появился заметно позже – в работе 1557 года немецкого историка Иеронима Вольфа. Сами же жители империи называли себя ромеями, то есть римлянами. При этом основным языком был греческий (отсюда принятое на Руси название для торгового маршрута – «Путь из варяг в греки»). Латынь использовали только как язык права, но и то недолго: последним сводом законов, написанным на ней, стал Кодекс Юстиниана 529 года.

Статус Нового Рима Константинополь не потерял даже после 1453 года, когда город пал под натиском турок. Османская империя существовала по образу предшественника и считала себя наследницей Византией. Еще в XI веке на востоке Малой Азии основали Румский султанат – одно из первых тюркских государств в Малой Азии. Оно во многом подражало западному соседу: слово «Рум» – это производное от «Рима», местная византийская знать даже после захвата тюркскими народами сохраняла влияние, а в строительстве доминировал тот же архитектурный стиль, что и в Константинополе.

После покорения османами бывшая столица Восточного Рима не утратила важнейшую роль и как центр православного мира. В это время константинопольский патриарх приобрел, возможно, даже больше влияния, ведь раньше в его дела часто вмешивался император Византии, а новая власть дала автономию. В XV веке, когда султан также стал халифом, город получил особый статус и среди мусульман. Это значение Стамбул утратил только в 1922 году после упразднения обоих титулов.

Летописи повествуют об удачном походе князя Олега на Царьград. Возможно, город осаждал не он, а Аскольд и Дир на 50 лет раньше

Одно из самых известных упоминаний Константинополя в контексте русской истории встречается в «Повести временных лет». В написанной в XII веке монахом Нестором летописи говорится о походе князя Олега на Царьград – так на Руси называли столицу Византии. Указано, что дружина дошла до Босфора приблизительно в 907 году, хотя точная датировка вызывает у историков большие сомнения. В тексте Нестора утверждается, что в поход отправились несколько союзных племен – скандинавских, славянских и финно-угорских (варяги, словене, чудь, кривичи, меря, древляне, поляне и так далее), причем часть из них шла по земле, а часть – по морю.

В описании похода немало откровенно выдуманных деталей. Например, в летописи говорится, что Олег распорядился поставить ладьи (или, скорее, драккары, ведь сам князь и, вероятно, значительная часть воинов были викингами) на колеса, чтобы штурмовать Константинополь с суши. Это якобы так напугало византийцев, что те сдались и приняли условия Руси. Константинополь обязался заплатить дань, а «Вещий Олег прибил свой щит на вратах Царьграда», что символизировало взятие города. К началу X века относят и первые договоры с Византией. Историки склоняются к тому, что самое ранее соглашение заключено в 911-м между Олегом и 15 послами (у всех исключительно скандинавские или даже кельтские имена – Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост и Стемид) с одной стороны и императором Львом VI с другой. По нему русские (в то время это понятие далеко не всегда означало «славянские») купцы могли торговать в Царьграде без пошлины и получить там, как бы мы сегодня сказали, ВНЖ на полгода.

Описание похода 907-го и договор 911-го дошли до нас только благодаря русским летописям. И если соглашение взывает мало вопросов (скорее всего, в «Повести временных лет» опубликован перевод со среднегреческого), то факт взятия Царьграда Олегом многие историки ставят под сомнение. Ни один византийский источник не упоминает этот поход. Зато в константинопольской и венецианской хрониках говорится о войне с русами 860 года, когда к берегам Босфора подошли скандинавские князья Киева Аскольд и Дир. Чем именно закончился поход, не совсем понятно: известно, что город не пал, но захватчики увезли большую добычу. Кроме того, Аскольд и Дир, по некоторым источникам, приняли христианство.

В русских летописях война 860 года тоже упомянута, но только как перевод византийских источников. При этом фрагмент текста о походе Олега во многих моментах повторяет описание набега Аскольда и Дира. Возможно, речь идет об одном и том же событии.

Крещение Владимира в Корсуни на картине Андрея Иванова 1829 года

Чуть меньше вопросов вызывают другие походы Руси на Византию, которые продолжались весь X век. Один из последних датирован 988 годом, когда киевский князь Владимир захватил крымский город Корсунь (он же – Херсонес Таврический). По одной из версий, по итогам этой войны князь взял в жены дочь византийского императора Василия II Анну, принял православие и крестил Русь. Другая трактовка утверждает, что Владимир крестился до захвата Корсуни – в рамках соглашения с Константинополем. В нем также фигурировала женитьба, и князь якобы пошел на Крым из-за того, что Василий II вопреки договоренностям не отпустил дочь.

С 988 года Константинопольский патриарх назначал киевских митрополитов. Поначалу почти все они были выходцами из Византии. В 1461-м резиденция митрополита переехала в Москву, а в 1589-м во главе Русской православной встал уже свой патриарх, что ознаменовало выход из подчинения Константинополю.

У Екатерины II был «Греческий проект». Она назвала внука Константином, чтобы после захвата проливов сделать его новым византийским императором

После падения Византии московский князь Иван III вынашивал идею преемственности: Россия (тогда же этот термин стал вытеснять слово «Русь») в его понимании должна была продолжать идеи распавшейся империи. Считается, что как раз с этой целью в 1472 году великий князь женился на Софье Палеолог и сделал двуглавый орел (использовался в византийской геральдике) государственным символом. В иностранных источниках Ивана III даже стали именовать цезарем или кайзером, что отсылало к римской титулатуре, хотя в Византии императоров все же называли на греческий лад базилевсами. Официально цари (производное от слова «цезарь») на Руси появились с 1547 года после коронации Ивана IV.

К той же эпохе относят и распространение концепции «Москва – третий Рим. Четвертому не бывать». Она означала, что российское государство – духовный и идейный продолжатель Византии. Авторство концепции приписывают псковскому монаху Филофею, жившему в первой половине XVI века. Правда, в его письмах говорится не о создании новой великодержавной идеологии, а о том, что Россия может пойти по пути Рима и Византии, то есть исчезнуть, если не победит ересь и не отстоит веру.

Более высокопарная трактовка идеи «Москва – третий Рим» появилась только в XIX веке. К тому моменту Россия уже действительно была империей и все еще поглядывала на Константинополь. Среди прочих монархов больше всего внимания османской столице уделяла Екатерина II. Ее «греческий проект» предполагал «освобождение» проливов и воссоздание Византии. Она мечтала посадить в Константинополе внука как императора – его даже специально нарекли Константином.

Во второй половине XVIII века Россия и Турция вели бесконечные войны. С 1769 года, Балтийский флот регулярно отправлялся в Средиземное море, чтобы громить османские эскадры по ту сторону проливов. В результате одной из экспедиции в 1771-м граф Алексей Орлов (младший брат более известного Григория Орлова) провозгласил создание Архипелагского великого княжества – российского протектората в Эгейском море. Оно должно было стать частью будущей восстановленной Византийской империи, но просуществовало всего несколько лет и после подписания мира было возвращено Турции.

Идея о новом «щите на воротах Царьграда» так и осталась лишь политическим проектом. Окончательно его похоронил Павел I, не желавшим продолжать дело Екатерины II. Тем не менее в конце XVIII века при дворе обожали все греческое. Во времена Екатерины II в Царском селе заложили район София с храмом, похожим на византийский. В 1794 году город на месте турецкой крепости Хаджибей назвали Одессу – в честь античной колонии. А ещена карте появились топонимы, оканчивающиеся на «поль» (от греческого – полис) – Севастополь, Симферополь, Никополь и так далее.

Правда, стремление присоединить черноморские проливы или хотя бы взять их под контроль не исчезло из внешнеполитической повестки Российской империи. Ближе всего к Константинополю русские войска были в 1878 году, когда захватили почти всю европейскую часть Турции и дошли до Сан-Стефано (сегодня это район Стамбула Ешилькей). Столица не пала во многом из-за вмешательства британцев и французов.

Через 40 лет Россия и Англия и Франция уже вместе воевали против Османской империи. В ходе Первой мировой Николай II настаивал на совместный раздел Турции после победы и передачу проливов под контроль Петербурга. В марте 1915-го он даже получил гарантии от союзников в рамках секретного соглашения. Но из-за двух революций Россия вышла из войны досрочно – в марте 1918 года в результате Брестского мира.

В 1920-м «белые» бежали из Крыма в Стамбул. Больше двух лет остатки русской армии жили в лагерях недалеко от города

По итогам Первой мировой Константинополь на несколько лет оккупировали британские и французские войска. А в 1920-м в столицу разваливающейся Османской империи прибыла русская армия – вернее то, что от нее осталось после Гражданской войны. В ноябре Красная армия вторглась в Крым – последний подконтрольный «белым» регион в Европейской части. Оборонять полуостров было невозможно, поэтому началась эвакуация. Вместе с солдатами, офицерами и генералами Крым покидали и гражданские – всего на кораблях уместились 150 тысяч человек.

Благодаря эвакуации 1920 года Константинополь моментально превратился в один из главных центров русской эмиграции. Впрочем, в тот момент Турция была не лучшим местом для постоянной жизни (в центре страны образовалось правительство Мустафы Кемаля, боровшееся с оккупантами), так что беженцы вскоре разбрелись по другим странам. Пожалуй, дольше всех в Турции оставались армейские части. Их разместили на полуострове Галлиполи на берегу Дарданелл, острове Лемнос в Эгейском море и районе Чатаджа недалеко от Стамбула. Оккупационная администрация не знала, что делать с остатками русских войск. Несмотря на поражение от большевиков, армейские части поначалу старались сохранять боевую подготовку в надежде вернуться в Россию и продолжить борьбу. В одном только лагере возле пролива Дарданеллы находились 26 тысяч человек. В Чаталдже – 20 тысяч донских казаков. На острове Лемнос – 18 тысяч кубанских.

Русская армия в Галлиполи

Главной проблемой для белых во время так называемого «Галлиполийского сидения» было снабжение. Остатки русской армии обеспечивали французы в обмен на привезенные из Крыма товары. Кроме того, в Галлиполи один из полков арендовал кусок земли для сбора урожая. Условия для жизни были тяжелыми. Солдаты и офицеры месяцами жили в палатках и бараках – холодных, сырых и полных вшей. Топили дровами из деревьев, вырубленных в соседнем лесу. Достать новую одежду и обувь можно было только у спекулянтов и только за большие деньги. Тем не менее в частях сохранялись армейские порядки и даже проходили парады.

Лагеря просуществовали два с половиной года. В мае 1923-го окрестности Стамбула и остров Лемнос покинули последние части. Многие солдаты и офицеры переехали в Болгарию и Югославию в надежде продолжить армейскую службу там. Некоторые вернулись в Россию. В начале 1920-х военные, пережившие тяготы «Галлиполийского сидения», создали Общество галлиполийцев – одну из первых эмигрантских организаций. У него был отделы в Европе и США, а также собственная газета. А в 1924-м общество вошло в состав Русского общевоинского союза – крупнейшего объединения участников белого движения за рубежом.

Фото: unsplash.com/Stefan Kostoski; Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer; en.wikipedia.org