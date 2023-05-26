12 комментариев

«Боруссия» – это «Пруссия» на латыни. А разве пруссы – немцы? И почему их больше нет?
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И что с тараканами прусаками?
Дортмунд готовится к первому за 11 лет чемпионству. Самое время рассказать, почему «Боруссия» называется латинским словом и как она связана с Пруссией – историческими землями, расположенными вокруг нынешнего Калининграда.
На карте Птолемея (I век н.э.!) упоминаются боруски. Возможно, это пруссы – одно из древних балтийских племен
Балтийские народы считаются очень древними. Есть версия, что они раньше многих других племен отделились от индоевропейской семьи. Эту теорию подкрепляет, например, множество корней в литовском, перекочевавших напрямую из санскрита – древнего языка жителей современной Индии. Кроме того, в отличие от большинства европейцев, балты почти не перемещались и не смешивались с соседями – даже во время великого переселения народов. Этому способствовала характерная местность: из-за множества рек, болот и лесов они жили обособленно в течение многих веков.
Тацит не делил балтов на разные племена, хотя едиными они точно не были. Разделение на западную и восточную группу могло произойти еще в I тысячелетии до н.э. Большинство жителей нынешних Латвии и Литвы – потомки разных народов восточной группы – латгалов, земгалов, жемайтов. А племя литва и вовсе дало название целой стране. Западная группа – это, в частности, курши, голядь, ятвяги (они же судува) и пруссы.
Античный ученый Клавдий Птолемей, живший в Александрии во II веке н.э., идентифицировал балтов точнее Тацита. В «Руководстве по географии» на карте Сарматии (так римляне называли почти всю Восточную Европу) упомянуты галинды и судины. Вероятно, галинды – это племя голядь, а судины – судува (в чемпионате Литвы как раз играет «Судува»).
Еще на карте Птолемея указан народ borusci – тоже на балтийском побережье, но заметно восточнее. Одна из версий утверждает, что боруски – это боруссы или, как их позже стали называть, – пруссы. Так в латинском языке возник этноним, превратившийся в слово, знакомое каждому футбольному болельщику.
Пруссов завоевал Тевтонский орден. Древний народ ассимилировался, а их язык вымер к началу XVIII века
В Средние века пруссы жили на территории Самбийского полуострова (сегодня находится в Калининградской области). Топоним отсылает к самоназванию племени – самбы (или сембы). В отличие от восточных соседей, которые постепенно обретали государственность и в середине XIII века образовали Великое княжество литовское, западная ветвь балтов объединиться не смогла. Пруссов и ятвягов поначалу теснили поляки с юга, а чуть позже – крестоносцы.
Главным врагом балтов стал Тевтонский орден. Он был образован в Палестине во время Третьего крестового похода и поначалу занимался лечением раненых немецких рыцарей. С годами братство окрепло и милитаризировалось. В 1211 году его пригласил к себе венгерский король Андраш II на войну с половцами, но через несколько лет прогнал орден. В это же время балты весьма успешно боролись с поляками, сопротивляясь христианизации. Заручившись поддержкой Папы римского, Тевтонский орден отправился на помощь полякам. В 1230 году великий магистр Герман фон Зальца получил от князя Конрада I Хелминскую землю, которая стала плацдармом для будущей экспансии. Так начались северные крестовые походы и немецкая колонизация востока Балтики.
Для укрепления власти в регионе крестоносцы строили неприступные средневековые замки – Кенигсберг, Инстербург (нынешний Черняховск), Тильзит (Советск), Тапиау (Гвардейск) и другие укрепления, ставшие в будущем городами. Благодаря тому, что Папа римский благословил немецких рыцарей на завоевание, поляки не могли прогнать орден, как это произошло в Венгрии. В итоге они основали собственное государство во главе с великим магистром.
Местное население сопротивлялось немецким захватчикам, и в XIII веке регулярно вспыхивали восстания пруссов. Одно из них закончилось подписанием Кристбургского договора. Он запрещал среди пруссов многоженство и ограничивал их в праве наследования, но должен был защитить тех, кто принял христианство. Правда, вскоре столкновения продолжились, ведь из-за разрозненности племен рыцари не могли договориться со всеми. Пруссы нередко побеждали крестоносцев, например, в битвах при Крюкене в 1249-м и при Покарвисе в 1261-м. Обычно балтийские племена превосходили тяжеловооруженного противника числом. Тем не менее Второе прусское восстание (оно же Великое) в 1274-м закончилось поражением коренных народов.
В 1309 году магистр ордена Карл фон Трир переехал в замок Мариенбург, и город на полтора века стал столицей немецкого рыцарского государства. Из покоренной Пруссии начались походы на восток. Орден хотел завоевать и Литву, но та вовремя усилилась за счет западных земель раздробленной Руси, недавно пережившей татаро-монгольское нашествие. Зато благодаря поглощению Ордена меченосцев, который еще в начале XIII века завоевал Ливонию (часть современных Эстонии и Латвии), власть магистра распространилась на северо-восток.
Западным балтийским племенам повезло меньше, чем другим покоренным крестоносцами народам. Их земли немцы колонизировали в первую очередь. Если в Ливонском ордене (возник на месте Ордена меченосцев, но был долго зависим от Тевтонского) местное население продолжало жить обособленно, то в Пруссии замки ордена появились на месте уже существующих поселений. Началась ассимиляция, балтийские племена христианизировались, перенимали немецкие обычаи и постепенно отказывались от родного языка. Прусский не имел письменности до XIV века, да и текстов на нем было мало, что тоже способствовало уничтожению местной культуры. Последним ударом по западным балтам стала чума 1708-1711 годов, которая унесла до трети жителей этих земель. Вероятно, тогда же умерли последние носители древнего языка.
Королевство Пруссия расширялось на запад. В XIX веке оно достигло Дортмунда, а вскоре стало ядром единого немецкого государства
К моменту исчезновения пруссов никакого Тевтонского ордена как самостоятельного государства уже не было. Ключевым событием стала Грюнвальдская битва 1410 года. Литва и Польша хотели отбить у рыцарей Жемайтию – территорию к северо-востоку от современной Калининградской области и для этого собрали внушительное войско. Против Тевтонского ордена выступили поляки, литовцы (среди них были и выходцы из западнорусских земель), татары и даже чехи. Сражение закончилось разгромом немцев и гибелью великого магистра Ульриха фон Юнгингена. По историческому значению это событие соразмерно с победой русских князей на Куликовом поле, а в Литве и Польше почитается до сих пор – даже вильнюсский «Жальгирис» назван в память о Грюнвальдской битве. Для Тевтонского ордена поражение оказалось решающим: он стал вассалом Польши и больше не угрожал восточным соседям.
Последний удар по государству крестоносцев нанесла реформация. Лютеранство быстро распространялось по балтийским землям, и даже великий магистр Альбрехт Бранденбург-Ансбахский симпатизировал новому религиозному течению. После скоротечной войны с католической Польшей он добился права на секуляризацию церковных земель и преобразования Тевтонского ордена в герцогство. Еще после Грюнвальдской битвы Ливонский орден стал самостоятельным, поэтому территория, подконтрольная магистру в начале XVI века, была совсем небольшой – только бывшие земли пруссов. Новое государство так и называлось – Герцогство Пруссия, где вся власть принадлежала поселившейся в городах немецкой знати, а балты находились в подчинении и в основном жили в деревнях.
Новое герцогство оставалось вассалом Речи Посполитой – польско-литовского союза, а в XVII веке также находилось в личной унии (то есть у двух государств был общий правитель) с курфюршеством Бранденбург. Так власть одного монарха распространилась не только на Пруссию, но и на исконные немецкие земли. Главными центрами объединения были Берлин и Кенигсберг, но курфюршество также контролировало территории на западе современной Германии – например, Клеве, городе на границе с нынешними Нидерландами на левом берегу Рейна и всего в сотне километров от Дортмунда. В 1657-м, когда Речь Посполитая с трудом отбивалась от шведской и русской армий, земли бывшего Тевтонского ордена окончательно вышли из-под ее вассалитета.
В 1701 году Бранденбург и Пруссия объединились в единое королевство. Двор переехал в Берлин, но государство называлось так же как герцогство – Пруссия. Кенигсберг остался важным городом – здесь проходили коронации. Весь XVIII век границы Пруссии расширялись. При Фридрихе Великом королевство отвоевало у Австрии Силезию, а затем поучаствовало в разделах Речи Посполитой. Как раз тогда к королевству присоединили Западную Пруссию – земли отделявшие ядро бывшего Тевтонского ордена от остальной Германии.
После победы над Наполеоном государство взяло под контроль Саксонию, а также земли вдоль Рейна, объединенную в провинцию Вестфалия. Так Мюнстер, Гельзенкирхен, Бохум, Дортмунд и многие другие города впервые стали частью Пруссии. В середине XIX века Берлин успешно боролся с Веной и Парижем за влияние в регионе, и в 1871 году в результате серии войн появилась Германская империя. Король Пруссии Вильгельм стал императором, а само королевство – лишь составной частью нового центрально-европейского государства. Впрочем, сама Пруссия никуда не делась даже после падения монархии в 1918-м. Она стала самой крупной административной единицей – наравне с Баварией, Баденом, Вюртемберг, Тюрингей, Саксонией и так называемыми свободными городами. Этот топоним относился к почти всей северной части Германии. В нее входила и исконная Пруссия, которая, как и в начале XVIII века, вновь была отделена польскими землями.
После Второй мировой границы в Европе сильно изменились. Территории, которые считались историческим ядром Пруссии, отдали Польше и СССР. В ГДР использовалось деление по округам, названным по главным городам, а в ФРГ топоним «Пруссия» уступил другим названиям для регионов. Так что сегодня Пруссия – это в большей степени историческое понятие.
«Боруссия» – старый бренд. Так называлась пивоварня, подарившая имя клубу из Дортмунда
Одно из самых старых описаний Пруссии на латыни опубликовали в 1518 году. De Borussiae antiquitatibus libri duo («Две книги о древностях Пруссии») посвящена жизни и укладу балтийского народа. Возможно, это древнейшее упоминание топонима «Боруссия» (все же на карте Птолемея были именно borusci).
На волне подъема национального самосознания XIX века, когда слово «Пруссия» ассоциировалось прежде всего с королевством, а не с землями балтов, латинский перевод вновь стал актуальным. Например, в 1880 году на берегу озера Ванзее под Берлином воздвигли «Боруссию» – скульптуру, стилизованную под памятник эпохи итальянского Возрождения. Это женская аллегория Пруссии или своего рода «Родина-мать» для Германской империи. Более известный монумент с тем же именем появился в 1907 году в Мемеле (сейчас – Клайпеда). На этот раз образ получился более внушительным и воинственным – дама со шлемом на голове держала в одной руке щит и копье, а в другой – меч. Памятник украсили бюсты и барельефы с изображением известных личностей из истории Пруссии.
В 1920-х правительство Литвы снесло памятник, но после оккупации города Гитлером его восстановили. В советское время части постамента использовались для монумента в память о победе в Великой Отечественной войне, а сейчас на его месте находится скульптура рыбака.
В XIX веке образ Боруссии не только служил национальным символом, но и товарным знаком. Известно, что под этим брендом работали строительная компания и пивоварня. Легенда о появлении в 1909 году в Дортмунде футбольного клуба гласит, что основатели быстро придумали для него название. Якобы они увидели рекламу пивоварни «Боруссия» и позаимствовали имя. Их не смутило даже то, что в Менхенгладбахе еще в 1900-м в была основана своя «Боруссия», а в 1906-м в Мюнстере – «Пройссен» (то есть «Пруссия»).
Бонус! Рыжего таракана («прусака») в Германии называют русским. Но по миру он распространился из Азии
Производные от слова «Пруссия» давно вышли за пределы топонимики. Например, во многих языках (в том числе и в русском) определенный оттенок голубого называется «прусская лазурь» или «прусская синяя», из-за того, что его впервые изготовили в Берлине в начале XVIII века. Но в Германии вам вместо него, скорее всего, продадут цвет Berliner Blau.
Словом «пруссак» в России обозначали поданных немецкого королевства. А вот «прусак» (именно с одной «с») стал просторечным именем для рыжих тараканов. По легенде их случайно занесли в нашу страну солдаты, возвращавшиеся после войны против армии короля Фридриха, но доказательств у этой теории нет.
Латинское название этого вида – Blattella germanica, поэтому в английском, французском, испанском и немецком его именуют германским. Правда, немцы иногда называют насекомое русским или французским тараканом. Сам вид, скорее всего, появился в Юго-Восточной Азии, откуда распространился по всему миру.
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Фото: raremaps.com; wikipedia.org; suwalkigermans.wordpress.com; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos
латыши, эстонцы - "успели" быть завоеваны "тиранической" Россией в 18 веке, у деливших их "демократических" Швеции, Ливонского, Тевтонского орденов (в разные периоды). Итог - сохранились как отдельные народы, со своим языком, культурой и т.д., еще и с увлечением населения в разы, до "завоевания" Россией.
Не знаю какой вывод сделать. Напрашивается не очень уместный для направленности данного либералнього сайта.
Минусы через 3.2.1.
Иди лучше с Путиным карты Казакии рассматривай.