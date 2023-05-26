12 комментариев

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И что с тараканами прусаками?

Дортмунд готовится к первому за 11 лет чемпионству. Самое время рассказать, почему «Боруссия» называется латинским словом и как она связана с Пруссией – историческими землями, расположенными вокруг нынешнего Калининграда.

На карте Птолемея (I век н.э.!) упоминаются боруски. Возможно, это пруссы – одно из древних балтийских племен

Балтийские народы считаются очень древними. Есть версия, что они раньше многих других племен отделились от индоевропейской семьи. Эту теорию подкрепляет, например, множество корней в литовском, перекочевавших напрямую из санскрита – древнего языка жителей современной Индии. Кроме того, в отличие от большинства европейцев, балты почти не перемещались и не смешивались с соседями – даже во время великого переселения народов. Этому способствовала характерная местность: из-за множества рек, болот и лесов они жили обособленно в течение многих веков.

Тем не менее известно о контактах балтов с римлянами. Всю общность племен, живших в этой части Европы, историк I-II веков н.э. Корнелий Тацит в работе «Германия» назвал эстиями (позже этноним в слегка измененном виде закрепился за фино-угорскими племенами – предками эстонцев). С эстиями (то есть с балтами) шла торговля, поэтому римляне изготавливали украшения из янтаря, а в современной Литве сегодня находят античные монеты и утварь.

Тацит не делил балтов на разные племена, хотя едиными они точно не были. Разделение на западную и восточную группу могло произойти еще в I тысячелетии до н.э. Большинство жителей нынешних Латвии и Литвы – потомки разных народов восточной группы – латгалов, земгалов, жемайтов. А племя литва и вовсе дало название целой стране. Западная группа – это, в частности, курши, голядь, ятвяги (они же судува) и пруссы.

Античный ученый Клавдий Птолемей, живший в Александрии во II веке н.э., идентифицировал балтов точнее Тацита. В «Руководстве по географии» на карте Сарматии (так римляне называли почти всю Восточную Европу) упомянуты галинды и судины. Вероятно, галинды – это племя голядь, а судины – судува (в чемпионате Литвы как раз играет «Судува»).

На карте Птолемея с трудом угадываается Балтийское море

Еще на карте Птолемея указан народ borusci – тоже на балтийском побережье, но заметно восточнее. Одна из версий утверждает, что боруски – это боруссы или, как их позже стали называть, – пруссы. Так в латинском языке возник этноним, превратившийся в слово, знакомое каждому футбольному болельщику.

Пруссов завоевал Тевтонский орден. Древний народ ассимилировался, а их язык вымер к началу XVIII века

В Средние века пруссы жили на территории Самбийского полуострова (сегодня находится в Калининградской области). Топоним отсылает к самоназванию племени – самбы (или сембы). В отличие от восточных соседей, которые постепенно обретали государственность и в середине XIII века образовали Великое княжество литовское, западная ветвь балтов объединиться не смогла. Пруссов и ятвягов поначалу теснили поляки с юга, а чуть позже – крестоносцы.

Главным врагом балтов стал Тевтонский орден. Он был образован в Палестине во время Третьего крестового похода и поначалу занимался лечением раненых немецких рыцарей. С годами братство окрепло и милитаризировалось. В 1211 году его пригласил к себе венгерский король Андраш II на войну с половцами, но через несколько лет прогнал орден. В это же время балты весьма успешно боролись с поляками, сопротивляясь христианизации. Заручившись поддержкой Папы римского, Тевтонский орден отправился на помощь полякам. В 1230 году великий магистр Герман фон Зальца получил от князя Конрада I Хелминскую землю, которая стала плацдармом для будущей экспансии. Так начались северные крестовые походы и немецкая колонизация востока Балтики.

Для укрепления власти в регионе крестоносцы строили неприступные средневековые замки – Кенигсберг, Инстербург (нынешний Черняховск), Тильзит (Советск), Тапиау (Гвардейск) и другие укрепления, ставшие в будущем городами. Благодаря тому, что Папа римский благословил немецких рыцарей на завоевание, поляки не могли прогнать орден, как это произошло в Венгрии. В итоге они основали собственное государство во главе с великим магистром.

Местное население сопротивлялось немецким захватчикам, и в XIII веке регулярно вспыхивали восстания пруссов. Одно из них закончилось подписанием Кристбургского договора. Он запрещал среди пруссов многоженство и ограничивал их в праве наследования, но должен был защитить тех, кто принял христианство. Правда, вскоре столкновения продолжились, ведь из-за разрозненности племен рыцари не могли договориться со всеми. Пруссы нередко побеждали крестоносцев, например, в битвах при Крюкене в 1249-м и при Покарвисе в 1261-м. Обычно балтийские племена превосходили тяжеловооруженного противника числом. Тем не менее Второе прусское восстание (оно же Великое) в 1274-м закончилось поражением коренных народов.

В 1309 году магистр ордена Карл фон Трир переехал в замок Мариенбург, и город на полтора века стал столицей немецкого рыцарского государства. Из покоренной Пруссии начались походы на восток. Орден хотел завоевать и Литву, но та вовремя усилилась за счет западных земель раздробленной Руси, недавно пережившей татаро-монгольское нашествие. Зато благодаря поглощению Ордена меченосцев, который еще в начале XIII века завоевал Ливонию (часть современных Эстонии и Латвии), власть магистра распространилась на северо-восток.

Карта замков Тевтонского ордена

Западным балтийским племенам повезло меньше, чем другим покоренным крестоносцами народам. Их земли немцы колонизировали в первую очередь. Если в Ливонском ордене (возник на месте Ордена меченосцев, но был долго зависим от Тевтонского) местное население продолжало жить обособленно, то в Пруссии замки ордена появились на месте уже существующих поселений. Началась ассимиляция, балтийские племена христианизировались, перенимали немецкие обычаи и постепенно отказывались от родного языка. Прусский не имел письменности до XIV века, да и текстов на нем было мало, что тоже способствовало уничтожению местной культуры. Последним ударом по западным балтам стала чума 1708-1711 годов, которая унесла до трети жителей этих земель. Вероятно, тогда же умерли последние носители древнего языка.

Королевство Пруссия расширялось на запад. В XIX веке оно достигло Дортмунда, а вскоре стало ядром единого немецкого государства

К моменту исчезновения пруссов никакого Тевтонского ордена как самостоятельного государства уже не было. Ключевым событием стала Грюнвальдская битва 1410 года. Литва и Польша хотели отбить у рыцарей Жемайтию – территорию к северо-востоку от современной Калининградской области и для этого собрали внушительное войско. Против Тевтонского ордена выступили поляки, литовцы (среди них были и выходцы из западнорусских земель), татары и даже чехи. Сражение закончилось разгромом немцев и гибелью великого магистра Ульриха фон Юнгингена. По историческому значению это событие соразмерно с победой русских князей на Куликовом поле, а в Литве и Польше почитается до сих пор – даже вильнюсский «Жальгирис» назван в память о Грюнвальдской битве. Для Тевтонского ордена поражение оказалось решающим: он стал вассалом Польши и больше не угрожал восточным соседям.

Последний удар по государству крестоносцев нанесла реформация. Лютеранство быстро распространялось по балтийским землям, и даже великий магистр Альбрехт Бранденбург-Ансбахский симпатизировал новому религиозному течению. После скоротечной войны с католической Польшей он добился права на секуляризацию церковных земель и преобразования Тевтонского ордена в герцогство. Еще после Грюнвальдской битвы Ливонский орден стал самостоятельным, поэтому территория, подконтрольная магистру в начале XVI века, была совсем небольшой – только бывшие земли пруссов. Новое государство так и называлось – Герцогство Пруссия, где вся власть принадлежала поселившейся в городах немецкой знати, а балты находились в подчинении и в основном жили в деревнях.

Новое герцогство оставалось вассалом Речи Посполитой – польско-литовского союза, а в XVII веке также находилось в личной унии (то есть у двух государств был общий правитель) с курфюршеством Бранденбург. Так власть одного монарха распространилась не только на Пруссию, но и на исконные немецкие земли. Главными центрами объединения были Берлин и Кенигсберг, но курфюршество также контролировало территории на западе современной Германии – например, Клеве, городе на границе с нынешними Нидерландами на левом берегу Рейна и всего в сотне километров от Дортмунда. В 1657-м, когда Речь Посполитая с трудом отбивалась от шведской и русской армий, земли бывшего Тевтонского ордена окончательно вышли из-под ее вассалитета.

В 1701 году Бранденбург и Пруссия объединились в единое королевство. Двор переехал в Берлин, но государство называлось так же как герцогство – Пруссия. Кенигсберг остался важным городом – здесь проходили коронации. Весь XVIII век границы Пруссии расширялись. При Фридрихе Великом королевство отвоевало у Австрии Силезию, а затем поучаствовало в разделах Речи Посполитой. Как раз тогда к королевству присоединили Западную Пруссию – земли отделявшие ядро бывшего Тевтонского ордена от остальной Германии.

После победы над Наполеоном государство взяло под контроль Саксонию, а также земли вдоль Рейна, объединенную в провинцию Вестфалия. Так Мюнстер, Гельзенкирхен, Бохум, Дортмунд и многие другие города впервые стали частью Пруссии. В середине XIX века Берлин успешно боролся с Веной и Парижем за влияние в регионе, и в 1871 году в результате серии войн появилась Германская империя. Король Пруссии Вильгельм стал императором, а само королевство – лишь составной частью нового центрально-европейского государства. Впрочем, сама Пруссия никуда не делась даже после падения монархии в 1918-м. Она стала самой крупной административной единицей – наравне с Баварией, Баденом, Вюртемберг, Тюрингей, Саксонией и так называемыми свободными городами. Этот топоним относился к почти всей северной части Германии. В нее входила и исконная Пруссия, которая, как и в начале XVIII века, вновь была отделена польскими землями.

После Второй мировой границы в Европе сильно изменились. Территории, которые считались историческим ядром Пруссии, отдали Польше и СССР. В ГДР использовалось деление по округам, названным по главным городам, а в ФРГ топоним «Пруссия» уступил другим названиям для регионов. Так что сегодня Пруссия – это в большей степени историческое понятие.

«Боруссия» – старый бренд. Так называлась пивоварня, подарившая имя клубу из Дортмунда

Одно из самых старых описаний Пруссии на латыни опубликовали в 1518 году. De Borussiae antiquitatibus libri duo («Две книги о древностях Пруссии») посвящена жизни и укладу балтийского народа. Возможно, это древнейшее упоминание топонима «Боруссия» (все же на карте Птолемея были именно borusci).

«Боруссия» под Берлином

На волне подъема национального самосознания XIX века, когда слово «Пруссия» ассоциировалось прежде всего с королевством, а не с землями балтов, латинский перевод вновь стал актуальным. Например, в 1880 году на берегу озера Ванзее под Берлином воздвигли «Боруссию» – скульптуру, стилизованную под памятник эпохи итальянского Возрождения. Это женская аллегория Пруссии или своего рода «Родина-мать» для Германской империи. Более известный монумент с тем же именем появился в 1907 году в Мемеле (сейчас – Клайпеда). На этот раз образ получился более внушительным и воинственным – дама со шлемом на голове держала в одной руке щит и копье, а в другой – меч. Памятник украсили бюсты и барельефы с изображением известных личностей из истории Пруссии.

Несохранившаяся «Боруссия» в Мемеле

В 1920-х правительство Литвы снесло памятник, но после оккупации города Гитлером его восстановили. В советское время части постамента использовались для монумента в память о победе в Великой Отечественной войне, а сейчас на его месте находится скульптура рыбака.

В XIX веке образ Боруссии не только служил национальным символом, но и товарным знаком. Известно, что под этим брендом работали строительная компания и пивоварня. Легенда о появлении в 1909 году в Дортмунде футбольного клуба гласит, что основатели быстро придумали для него название. Якобы они увидели рекламу пивоварни «Боруссия» и позаимствовали имя. Их не смутило даже то, что в Менхенгладбахе еще в 1900-м в была основана своя «Боруссия», а в 1906-м в Мюнстере – «Пройссен» (то есть «Пруссия»).

Бонус! Рыжего таракана («прусака») в Германии называют русским. Но по миру он распространился из Азии

Производные от слова «Пруссия» давно вышли за пределы топонимики. Например, во многих языках (в том числе и в русском) определенный оттенок голубого называется «прусская лазурь» или «прусская синяя», из-за того, что его впервые изготовили в Берлине в начале XVIII века. Но в Германии вам вместо него, скорее всего, продадут цвет Berliner Blau.

Словом «пруссак» в России обозначали поданных немецкого королевства. А вот «прусак» (именно с одной «с») стал просторечным именем для рыжих тараканов. По легенде их случайно занесли в нашу страну солдаты, возвращавшиеся после войны против армии короля Фридриха, но доказательств у этой теории нет.

Латинское название этого вида – Blattella germanica, поэтому в английском, французском, испанском и немецком его именуют германским. Правда, немцы иногда называют насекомое русским или французским тараканом. Сам вид, скорее всего, появился в Юго-Восточной Азии, откуда распространился по всему миру.

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Фото: raremaps.com; wikipedia.org; suwalkigermans.wordpress.com; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos