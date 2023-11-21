Вся правда о коралловой воде и пользе от ее применения

Лекарство от всех болезней или дорогая пустышка?

Коралловая вода – это фильтрованная или дистиллированная вода, в которой разведены измельченные в тонкий порошок кораллы, известковые отложения, оставшиеся на месте колоний коралловых полипов. Коралловый порошок и приготовленная из него вода вот уже более 30 лет считаются одними из популярных во всем мире БАДов с поистине чудодейственными, как заявляют их производители, свойствами.

О том, действительно ли коралловая вода обладает уникальным действием, приносит ли ее употребление пользу организму и кому БАДы из коралла противопоказаны, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Коралловая вода: заявленные свойства и реальность

Натуральный коралл – это смесь из карбоната кальция с примесью карбоната магния и следовыми количествами оксида железа. Несмотря на то, что состав кораллов известен, о составе БАДов из кораллового порошка его производители говорят неохотно – его достаточно сложно найти даже на специализированных сайтах. Вместо состава обычно присутствует перечень заявлений об уникальных свойствах добавки. Известно, что основой (до 40%) кораллового порошка является кальций. Также в БАДах из коралла содержится магний (до 3%) и некоторые другие микроэлементы (цинк, йод, кремний, железо).

Итак, что же известно о коралловой воде и действительно ли она настолько уникальна? Давайте рассмотрим подробнее каждое утверждение производителей БАДов с кораллом и разберемся, соответствует ли оно действительности.

Утверждение 1. Коралловая вода содержит уникальный «ионный» кальций, который отличается 100% биодоступностью для организма человека

Кальций в неионизированной форме является металлом, который в чистом виде в природе не встречается из-за своей чрезвычайно высокой химической активности: это вещество мгновенно вступает в реакцию с водой, кислородом и углекислым газом, входящими в состав воздуха. Именно поэтому полученный в лабораторных условиях неионизированный кальций хранят не просто в плотно закупоренной посуде, но под слоем парафина или керосина, чтобы исключить его окисление.

В природе кальций находится исключительно в ионной форме Ca2+. В состав кораллов кальций входит в форме карбоната, причем в такой же форме он присутствует, например, в мелу, яичной скорлупе или мраморе. Карбонат кальция очень слабо растворим в воде, причем нагревание вопрос не решает – при повышении температуры вещество начинает распадаться. Единственный способ «помочь» карбонату кальция раствориться в воде – присутствие кислот, в частности, углекислоты. В таком случае карбонат кальция превращается в гидрокарбонат – в таком виде он присутствует во многих минеральных водах.

Карбонат кальция широко применяется в пищевой промышленности – как натуральный краситель, антислеживатель, регулятор кислотности, стабилизатор, а также часто добавляется в зубные пасты.

В кораллах, как и в раковинах моллюсков, кальций тоже присутствует в форме карбоната. Попадая в организм он ведет себя точно так же, как толченый мел – проходит желудочно-кишечный тракт транзитом, не оказывая значимого влияния на обмен веществ, максимум – снижая кислотность желудочного сока (если карбоната кальция принято много). Поэтому говорить о том, что коралловый кальций обладает какой-то уникальной усвояемостью, не приходится.

Утверждение 2. Коралловая вода ощелачивает кровь и препятствует «закислению» организма

«Закисление» – одна из самых популярных «пугалок» поклонников нетрадиционных методов воздействия на организм. Дескать, всевозможные токсины, неправильное питание и плохая экология приводят к тому, что кровь приобретает кислую реакцию и окисляет клетки организма. Адепты коралловой воды утверждают, что при разведении кораллового порошка в воде, последняя становится щелочной и, при регулярном употреблении, ощелачивает кровь.

Это утверждение не имеет ничего общего с действительностью. Кровь действительно имеет слабощелочную реакцию и уровень ее кислотности является постоянным, не зависящим от того, какие именно продукты и напитки – кислые или щелочные – употребляются в пищу. Постоянство кислотно-щелочного уровня крови обеспечивает специальный механизм – буферные системы. Кстати, если следовать логике поклонников коралловой воды, точно такой же эффект должны оказывать щелочные минеральные воды и даже простое употребление внутрь пищевой соды. Действительно, при некоторых заболеваниях, в основном пищеварительной системы, врачи рекомендуют употребление минеральных вод с щелочным составом. Но на кислотно-щелочные показатели крови это никак не влияет и не может повлиять в принципе – щелочь нейтрализуется кислотой желудочного сока.

Утверждение 3. Коралловая вода оказывает мощный омолаживающий эффект на организм

Еще одно свойство коралловой воды, также связанное с ее щелочной реакцией – восстанавливающее действие на клетки организма, стимулирующее их омоложение.

Однако щелочная реакция воды нейтрализуется кислым желудочным соком, поэтому anti-age эффекта достичь не получится. Других механизмов омоложения при приеме коралловой воды найдено не было – в частности, нет никаких доказательств того, что она содержит антиоксиданты, которые действительно помогают клеткам бороться с окислительным стрессом и позволяют замедлить процессы старения. На сегодняшний день омолаживающее действие коралловой воды научных подтверждений не имеет.

Утверждение 4. Коралловый порошок нейтрализует «феномен памяти» воды

Поклонники нетрадиционной медицины считают, что вода способна «запоминать» информацию о растворенных в ней веществах, их свойствах, структуре и составе.

Очистка воды при помощи фильтра или других способов не помогает избавить жидкость от загрязнений, она все равно будет оказывать на организм негативное влияние. Тот же «феномен памяти» воды лежит в основе гомеопатии. Добавление к воде кораллового порошка, по заявлениям распространителей таких БАДов, позволяет «стереть воспоминания» о прошлых загрязнениях и улучшить биоэнергетический потенциал воды.

Разумеется, никаких достоверных подтверждений всего этого не существует, ученые считают концепцию «памяти воды» антинаучной. А если у воды на самом деле нет «воспоминаний», то и «стереть» их невозможно – ни коралловым порошком, ни чем-либо еще.

Утверждение 5. Порошок коралла позволяет восстановить кристаллическую форму воды

Производители БАДов с кораллом утверждают, что вода находится в состоянии жидкого кристалла, и при ее загрязнении «правильная» структура такого кристалла нарушается, а вода становится вредной для здоровья. Добавление к воде порошка коралла позволяет восстановить форму кристалла и вернуть воде полезные свойства.

Любой человек, минимально знакомый с курсом физики, знает, что у воды нет агрегатного свойства «жидкий кристалл». Кристаллом является только вода в твердом состоянии, то есть лед – его молекулы действительно имеют определенный порядок. При таянии льда и переходе воды в жидкое состояние кристаллические связи разрушаются, молекулы становятся подвижными. Снова вернуть структуру воде может только ее замораживание, никакие добавки с кораллом как-либо упорядочить движение молекул жидкости не могут.

Утверждение 6. Коралловая вода радикально насыщает кровь кислородом

Еще одно утверждение производителей БАДов с кораллом, не имеющее никакого отношения к реальности. Насыщение крови кислородом происходит в основном в альвеолах легких. Чем больше кислорода во вдыхаемом воздухе, тем больше его поступает в кровь, поэтому для насыщения крови кислородом используются разнообразные приспособления: ингаляторы, маски, барокамеры.

Есть еще один способ насытить кислородом организм – так называемая энтеральная оксигенация, или введение кислорода в ЖКТ, через стенки которого он поступает в кровь. Изначально она производилась при помощи зонда, в который подавался увлажненный кислород, позднее советский ученый Сиротинин изобрел более вкусный и приятный метод энтеральной оксигенации – кислородный коктейль, который представляет собой жидкую основу (например, свежевыжатый сок), которая в специальном аппарате – концентраторе – насыщается кислородом и превращается в пену, которую можно есть ложкой. Однако коралловая вода не имеет ничего общего с кислородными коктейлями и никак не может способствовать насыщению крови кислородом. Если в кислородном коктейле хотя бы есть кислород, пусть и сложно сказать, сколько этого кислорода всосется в кровь, то в коралловой воде его нет.

Утверждение 7. Коралловая вода лечит рак

Голословное утверждение, основанное на разобранных выше заявлениях об уникальной структуре коралловой воды и ее свойствах жидкого кристалла. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще в 2009 году внесла БАДы с кораллом в список «фейковых» лекарств от рака.

Утверждение 8. Коралловая вода прошла исследования на ORP-метрах и темнопольных микроскопах, которые подтвердили ее эффективность

Популярное утверждение, которым пытаются оперировать производители и продавцы БАДов с кораллом, чтобы придать им веса в глазах покупателей.

ORP (или ОВП) -метрия – это методика измерения кислотно-восстановительного потенциала жидкости, проще говоря, ее рН. Дистиллированная вода имеет нейтральную реакцию, добавка к ней порошка коралла делает ее слабощелочной. Соответственно, ORP-метр покажет это и не более того. Ни о каких особых свойствах воды эта методика не расскажет.

Темнопольная микроскопия применяется для диагностики некоторых инфекционных заболеваний, это способ исследования крови для оценки ее клеточных структур и обнаружения болезнетворных микроорганизмов. Оценку свойств коралловой воды, по заявлениям ее производителей, производят путем рассматривания в темнопольном микроскопе предметных стекол с высушенными каплями воды, которые имеют «правильную» форму у воды с кораллом в отличие от «неправильной» у любой другой воды. По сути это оценка кристаллов все того же карбоната кальция и других примесей в воде, к собственно свойствам воды она отношения не имеет. Кстати, именно исследование в темнопольном микроскопе стало основой недавней попытки производителей одного из самых известных БАДов с кораллом подвести научную основу под свой продукт. Впрочем, статья, опубликованная в журнале Water в 2021 году, выглядит неубедительно и указывает лишь на то, что «минеральная композиция из природного коралла оказывает существенное влияние на структуру воды». Как такая вода влияет на организм человека, неизвестно.

Реальная польза коралловой воды

Как мы видим, чудодейственные свойства коралловой воды, о которых живописно рассказывают распространители БАДов с кораллом, ничем не подтверждены. Единственное, в чем коралловая вода может быть действительно полезна – она может служить источником кальция.

Кальций – один из важнейших микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Кальций является основой костной ткани и зубов, именно кальций делает их прочными. Кроме того, кальций принимает непосредственное участие в процессе мышечного сокращения, без этого иона становится невозможным нормальное свертывание крови. Кальций активирует клетки иммунной системы – макрофаги, которые осуществляют фагоцитоз (поглощение) болезнетворных микроорганизмов.

Важную роль играет кальций и в процессе пищеварения – он активирует альфа-амилазу, фермент, необходимый для расщепления сложных углеводов. Кроме того, кальций является участником многих метаболических реакций, протекающих в человеческом организме. И, наконец, ионы кальция участвуют в передаче сигнала в нервной системе.

Для человека, регулярно занимающегося спортом, поддержание достаточного уровня кальция в организме особенно важно: регулярные физические нагрузки становятся испытанием для костей и суставов, при этом некоторые спортсмены вынуждены придерживаться диеты – например, во время «сушки» они ограничивают потребление молочных продуктов, которые являются естественным источником кальция.

Для поддержания нормального уровня кальция в организме взрослому человеку нужно получать в среднем около 1000 мг вещества ежедневно (норма варьирует в зависимости от возраста). Однако можно ли считать коралловую воду оптимальным источником кальция? Как я уже упоминала, в ней кальций находится в форме карбоната – далеко не самой легкоусвояемой и доступной для организма. Намного эффективнее прием добавок с кальцием, в которых он присутствует в форме органических солей – глюконата или цитрата. Не стоит забывать и о том, что основным источником кальция является пища, а не добавки – их принимать нужно только при явном дефиците микроэлемента в диете. Основной пищевой источник кальция – молочные продукты: молоко, сыры, творог, сметана, сливочное масло. Увеличивает усвоение кальция витамин D3 (холекальциферол), поэтому рекомендуется следить за его уровнем и употреблять в пищу продукты, богатые холекальциферолом – рыбу, мясо, яйца, печень, при необходимости – принимать добавки с витамином D3.

Опасность коралловой воды и противопоказания к ее приему

Кораллы являются одним из компонентов экосистемы мирового океана и могут накапливать токсичные, опасные для здоровья вещества из морской воды, например, соли тяжелых металлов – свинца, кадмия, марганца, алюминия, стронция. В частности стронций присутствует во всех кораллах вне зависимости от региона, в котором они произрастают. БАДы не проходят столь тщательную проверку, как лекарственные препараты, и сложно быть уверенным в том, что в коралловой воде не будет избытка опасных для организма соединений.

Если вы все-таки планируете прием БАДов с кораллом, учтите, что существует ряд заболеваний, при которых употребление коралловой воды может быть опасным. К противопоказаниям относятся:

уровень кальция и магния в крови выше нормы (гиперкальциемия, гипермагниемия);

нарушения сердечного ритма;

первый триместр беременности, период лактации.

Избыточное употребление коралловой воды может спровоцировать тошноту, рвоту, нарушения стула, избыточное газообразование в кишечнике. Поэтому важно перед началом приема коралловой воды обязательно проконсультироваться с врачом.

Влияние добычи коралла на экологию

Современный человек обязан ответственно относиться к вопросам экологии, поэтому я не могу не упомянуть этот вопрос. К счастью, живые кораллы, над которыми нависла угроза исчезновения, для производства БАДов не используются. Коралловый порошок делают из отмерших участков коралловых рифов, однако нельзя сказать, что их добыча в промышленных масштабах безопасна для экосистемы – она приводит к изменению естественного ландшафта. Вряд ли сомнительная польза коралловой воды стоит того, чтобы ради нее нарушать формировавшуюся на протяжении тысячелетий экосистему мирового океана, особенно когда есть другие, более доступные источники кальция.

В любом случае важно понимать: коралловая вода – не чудодейственное средство и не панацея от всех болезней, она не лечит рак, не насыщает кровь кислородом и не является уникальным источником кальция. Это всего лишь один из многих БАДов, достаточно дорогой и при этом далеко не самый лучший по своим свойствам, поэтому возлагать на коралловый порошок чрезмерные ожидания не стоит.

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Фото: unsplash.com/Amritanshu Sikdar, engin akyurt; pexels.com/Francesco Ungaro; coral.club