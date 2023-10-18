Полумарафон «Огни Дербента»: отзывы участников, сравнение трасс, все о регистрации и поездке на старт

Информация о событии:

Дата проведения: 25 ноября 2023 года

Место проведения: г. Дербент, респ. Дагестан

Дистанции: 3, 10, 21,1 км

Ссылка на регистрацию: myrace.info/events/434

Официальный сайт: lightsofderbent.ru

Telegram-чат для участников забега: t.me/ogni_derbenta

Контакты для связи: +7 (977) 970-57-12, info@lightsofderbent.ru

Необычный забег по территории древнего города Дербента, где каждый камень и дом может рассказать удивительные истории. Морской воздух, ночь, мерцание огней, дух многовековой истории – идеальные слагаемые для запоминающегося старта.

Маршруты и дистанции забега

Трасса полумарафона и смежных забегов проложена по улицам Дербента, имеет много поворотов, покрытие – преимущественно асфальтовое, иногда можно встретить брусчатку, лестницы и грунт. Старт и финиш находятся в крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нарын-Кала в переводе с персидского – «Солнечная крепость». Она построена в VI веке персами и является частью Дербентской крепости. Вместе они защищали народы Закавказья и Средней Азии от северных соседей. В XVII веке Дербент захватил Петр I во время Каспийского похода – ключи от города до сих пор хранятся в музее «Кунсткамера» в Санкт-Петербурге.

Так как крепость находится на холме, то участникам на старте придется сбегать вниз из Нарын-Кала, а на финише забираться наверх. На полумарафоне дистанция проходит в два круга, но забираться лишний раз в крепость не придется – поворот на круг расположен в основной части города. Весь маршрут имеет ощутимый перепад высот: на дистанции полумарафона – 450 м, на 10 км – 250 м, на 3 км – 120 м.

Трасса освещена уличными фонарями, дополнительно каждому участнику в стартовом пакете выдают налобный фонарик для лучшей видимости и украшения забега.

Регистрация

Зарегистрироваться на забег можно на сайте myrace.info. Регистрация закроется накануне соревнований или досрочно, если все слоты, выделенные на дистанцию, закончатся.

На старте установлены следующие ограничения по возрасту участников:

полумарафон – 18 лет и старше;

10 км – 16 лет и старше;

3 км – 14 лет и старше.

Возраст участника определяется на день проведения соревнований.

Организаторы установили следующие лимиты прохождения дистанций:

полумарафон – 3 часа 30 минут;

10 км – 2 часа 30 минут;

5 км – 45 минут.

До 23 ноября возможна бесплатная перерегистрация слота на другого участника. Вы также можете поменять дистанцию при наличии мест, доплатив до стоимости на текущую дату.

Стоимость участия

До 15 ноября 2023 года стоимость слотов составит: 3 км – 1500 руб., 10 км – 2500 руб., 21,1 км – 3000 руб. После 15 ноября все дистанции подорожают на 500 руб.

Участникам старше 60 лет и многодетным семьям предоставляется скидка 30%. Чтобы ее получить, нужно до регистрации на забег написать на почту info@wildtrail.ru. В письме в свободной форме указать свои ФИО, номер телефона, e-mail, название гонки и дистанцию. К письму приложить фото паспорта и документов, подтверждающих право на льготу.

Фирменная футболка соревнований продается отдельно и стоит 2200 рублей. Приобрести ее можно в разделе «Магазин» на странице забега на сайте myrace.info.

Получение стартовых пакетов

Стартовые пакеты будут выдавать в стартовом городке в крепости в день забега, 25 ноября, с 12:00 до 20:00.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

паспорт,

оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности).

Организаторы принимают справки по форме из Приложения № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1144н от 23.10.2020 (срок действия такой справки 1 год) или справку о том, что вы состоите в первой или второй группе здоровья (срок действия справки 6 месяцев). На справке должны стоять штамп организации, подпись и печать врача, дата выдачи, печать организации с ее наименованием.

Особые условия

Дагестан – мусульманский регион. Поэтому во время забега, в стартовой и финишной зоне необходимо находиться в одежде, закрывающей колени, плечи, живот. Организаторы рекомендуют бежать в штанах, длинных тайтсах или «три четверти» и в футболке, лонгсливе или куртке. Также нельзя переодеваться вне раздевалок. Будьте уважительны к местной культуре поведения.

Программа забега

25 ноября 2023, крепость Нарын-Кала

12:00 – Открытие стартового городка

12:00 – 20:00 – Выдача стартовых пакетов

16:15 – Закат в Дербенте

19:00 – Начало работы камеры хранения

21:00 – Старт дистанции 21 км

21:15 – Старт дистанции 10 км

21:25 – Старт дистанции 3 км

22:00 – Награждение дистанции 3 км

22:10 – Окончание работы дистанции 3 км

23:15 – Награждение дистанции 10 км

23:30 – Награждение дистанции 21 км

23:45 – Окончание работы дистанции 10 км

00:30 – Окончание работы 21 км

01:00 – Закрытие соревнований

Как добраться

Старт и финиш забега расположены в крепости Нарын-Кала в Дербенте по адресу: улица 8 Магал. До крепости можно добраться на маршрутном автобусе №11 (остановка «Цитадель Нарын-Кала»).

Ближайший аэропорт находится в Махачкале, из которой в Дербент можно добраться тремя видами транспорта.

На электричке. Каждый день из Махачкалы в Дербент ходит пять электричек, время в пути на них составляет 2 часа 3 минуты и 2 часа 42 минуты. Чтобы доехать прямо в день старта и успеть получить стартовые пакеты, подойдет всего три электрички:

08:33 Махачкала – 10:33 Дербент 08:58 Махачкала – 11:39 Дербент 12:45 Махачкала – 14:48 Дербент

Все последующие электрички приходят после 20:00, то есть после закрытия выдачи стартовых пакетов.

На автобусе. С Северного автовокзала Махачкалы до Дербента можно доехать на автобусах, проходящих из Ростова-на-Дону или Волгодонска. Будьте внимательны, так как билеты нельзя купить заранее – они продаются только в день отправления, если есть свободные места.

С Южного автовокзала Махачкалы до Дербента ходят маршрутки. У них нет четкого расписания, отправляются, когда наполняется салон. Время в пути на автобусе и маршрутке – около 2,5 часов.

На такси. Стоимость поездки – около 2500 руб. Работает приложение «Яндекс.Такси». Ехать около 2 часов.

Количество участников и рекорды

В 2022 году забег «Огни Дербента» собрал 442 участника, в 2023 организаторы планируют принять 1500 спортсменов.

Чтобы установить рекорд трассы, нужно улучшить время прошлогодних победителей.

Победители на дистанции 3 км:

Ибрагим Рабаданов – 0:13:21

Ольга Смирнова – 0:15:33

На дистанции 10 км:

Александр Павленин – 0:33:54

Вера Тарасова – 0:42:53

На дистанции 21 км:

Алексей Мамарин – 1:18:22

Татьяна Шаронова – 1:33:43

Отзывы участников о забеге

Ольга Печуева: «В прошлом году, как только я увидела анонс забега, сразу решила, что непременно побегу полумарафон! И вот я в Дагестане: слушаю шум Каспийского моря, гуляю по крепости Нарын-Кала. Здесь же, в крепости, проходила регистрация, стартовали и финишировали все дистанции.

Организация и атмосфера старта заряжали невероятно! Магия вечерне-ночного древнего города, поддержка местных жителей – все придавало сил для преодоления тяжелой трассы с набором высоты 450 метров.

Наградой стали второе место в абсолюте, вкусная еда на финише и встреча с друзьями. Если вы хотите продлить беговой сезон, то это отличный старт с комфортной погодой. Выбирайте дистанцию, которая будет соответствовать вашему уровню подготовки и вперед. И возьмите теплые вещи на финиш, так как вечером в горах становится прохладно».

Людмила Поплавская: «Я бежала полумарафон в 2022 году. Поехала на старт со своим беговым клубом – мы часто участвуем в забегах в разных городах и странах. Я очень люблю ночные забеги, поэтому сомнений не было. Трасса непростая – подъемы забивают ноги очень сильно, но очень живописная. Болельщики и поддерживающие – душевные люди! Древняя архитектура потрясающая. Организация на высоте, хороший стартовый пакет. Бежать советую всем! Я в восторге!»

Иван Воронов: «Самый популярный вопрос, который я слышу после того, как в 2022 году принял участие в качестве пейсмейкера в забеге «Огни Дербента»: «Стоит ехать или нет?» Конечно, стоит.

Да, Дагестан не так красив поздней осенью, как весной или летом. Но поверьте, там есть, что посмотреть. А о дагестанской кухне можно говорить очень долго. Все очень вкусно. Стоит отметить и относительно комфортную стоимость перелета.

Старт и финиш забега проходит в старинной крепости! Организаторы делают завораживающее световое шоу на старте. На первых километрах дистанции очень отчетливо видно весь ночной город, как сотни огоньков мелькают внизу. И вот мы уже спустились к ним. Дистанция проходит по центру города и кажется, что каждый житель вышел поддержать участников.

Трасса – не для личных рекордов. Плоских участков практически нет: участники бегут или вверх, или вниз. Особенно запомнились последние три километра – спортсменам пришлось преодолеть порядка 170 метров набора. Но оно того стоит! Представьте, как вы врываетесь в центральные ворота крепости, пересекаете финишную линию под сумасшедшую поддержку болельщиков. Дальше традиционное финишное питание – только вместо всем привычной гречки и чая участников ждал глинтвейн, плов и хрустящая лепешка».

Фото: vk/ogni_derbenta