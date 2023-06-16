В дни проведения чемпионата России по марафону в Пушкине мы встретились с Алексеем Смертиным и посетили музей Иосифа Бродского, где поговорили с бывшим капитаном сборной о его жизни после окончания футбольной карьеры, а затем отправились на старт, в рамках которого Алексей преодолел полумарафон.

В нашем мини-фильме Смертин расскажет, как бег заменил ему футбол, о первом марафоне без подготовки и ночном ультрамарафоне на 90 км с севшим фонариком. О психологии ограничений, о том, как стоицизм помогает находить свой путь и какие наставники есть у Алексея.

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Фото: личный архив Алексея Смертина, «Беговое сообщество».