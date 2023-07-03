17 комментариев

Вы точно знаете, как сильно Алексей Смертин любит бег. Он уже рассказывал Sports.ru о победе в экстремальном марафоне на Байкале в минус 25, но это далеко не все. Чуть позже Смертин пробежал 90 километров на ультрамарафоне «Эльтон» в Волгоградской области, а в 2022-м ворвался на чемпионат России по марафону.

Вот его удивительный рассказ о первом марафоне без подготовки и ночном пробеге на 90 км с севшим фонариком, а также объяснение, почему футболистам тяжело преодолевать длинные дистанции.

Почему после футбола выбрал бег: «В футболе мы около 1% времени проводим с мячом, меньше минуты. Я почти всю жизнь бегал без мяча»

Я закончил с футболом в 2009 году, потому что к 2008-му просто выгорел. Разлюбил играть в футбол. Может прозвучит странно, но этому есть объяснение – жесткие требования моего отца, о которых я уже подробно рассказывал в блоге.

В этом году у меня юбилей – 40 лет целенаправленно занимаюсь спортом. Не физкультурой. Я надеваю кроссовки (или бутсы в свое время) и знаю, для чего выхожу. Зачастую не ради здоровья, а ради определенного результата.

Когда закончил играть в футбол, сил еще было много и хотелось держаться на плаву с точки зрения требований к себе. Не истязать себя, но дальше развивать те принципы, которые в меня заложил отец в детском возрасте: любовь к делу, которым занимаешься, требования к себе и недовольство собой, чтобы постоянно быть лучше.

Я выбрал бег. Это объяснимо: в футболе мы около 1% времени проводим с мячом, меньше минуты. То есть я почти всю жизнь бегал без мяча. Тем более на той позиции, которая требует постоянно бороться, отбирать мяч, если кто-то из партнеров ошибся.

Еще футболистом я полагал, что где-то не добегал на тренировке, отдельно выходил после занятий, надевал кроссовки и бегал. Это было и в Англии, несмотря на интенсив в английской Премьер-лиге . Поэтому желание продлить карьеру именно в беге было естественным.

Пробежал первый марафон без подготовки: «У всех на финише мысли схожи – все, никогда больше»

Дима Тарасов, организатор Московского марафона, – мой давний приятель, с которым мы познакомились как раз на футбольном поле. После завершения карьеры я приезжал в Лужники, где мы играли в одной команде. Он залихватски бегал, самоотверженно боролся за мяч.

Помню, как зарождалась идея, которая затем воплотилась в топовый забег. Тогда в 2013 году он предложил мне быть послом первого Московского марафона: возможно, выстрелить из стартового пистолета, какие-то слова напутственные сказать. Но я человек амбициозный и подумал: а почему бы мне его не пробежать? Да, не имея представления, что такое марафон и какая это дистанция.

Приехал на старт. Все было нормально, бежал, разговаривал. Даже энергетические гели не брал с собой. Как выяснилось потом, это чревато. Когда ты уже под конец выбегаешь на Кремлевскую набережную, понимаешь, что это прямая дорога, бежишь к финишу, а сил уже нет. И хочется есть. Я помню, мне тогда мерещился запах жареного мяса, так хотелось стейка.

Помню, вбежал на Лужники, где играл в составе сборной. Мы заканчивали там круг, который был мне удивительно неприятен. Помню, что затем не мог спуститься по лестнице – спускался задом. Несколько дней не мог отойти, тело болело полностью.

Даже интенсивный матч с дополнительным временем в АПЛ не сравнится с марафоном . Наверное, надо два-три матча подряд отыграть, чтобы получить такие ощущения – полной опустошенности.

Было очень тяжело для головы, потому что я не привык к монотонности. Года три себя приучал, влюбливал в гладкий бег. У людей есть заблуждение: «А, ну ты из футбола, футбол сопряжен с бегом, поэтому тебе даются эти марафоны». Нет же! В футболе у нас рваный бег. Мы ускорились – остановились, ускорились – остановились. А это гладкий, здесь нужно постоянно бежать.

Валера Карпин удивляется: «Я пробегу три километра и не знаю, чем себя занять. Я не могу бежать дальше. Не от того, что физически не могу, а мне головой тяжело» .

В футболе даже если ты обороняешься, всегда включена голова: ты работаешь на коллектив, думаешь, просчитываешь, где сыграть на опережении. А в беге мысль одна: «Когда все это закончится?». Особенно когда не готов и тебе тяжело.

У любого человека, который без подготовки пробежал марафон, ощущения на финише схожи: «Все, никогда больше». Это как раз было у Арьена Роббена, с которым я играл в «Челси». Он недавно пробежал марафон в Роттердаме за 2:58 и сейчас подкрадывается к моему рекорду (2:48:17 – Sports.ru). Арьен стал четвертым из футболистов, кто выбежал из трех часов: Рауль, Луис Энрике, Роббен и я.

Про травмы: «Всегда удивляло, как можно травмироваться при гладком беге»

Что касается ударной нагрузки, то в беге она действительно существует. Я же привык к тому, чтобы перемещаться по полю: ты приземляешься, зачастую разворачиваешь ногу, голеностоп.

Меня всегда удивляло, как вообще можно травмироваться при гладком беге. В футболе один разворот голеностопа чреват последствиями, а здесь бегаешь и все .

Тем более даже не нужно разминаться. В футболе попробуй не разомнись – тут же получишь травму. А здесь, когда мне говорят «Ну иди там пробегись», я отвечаю: «Олени бегут без разминки». Даже марафон начинаю с места, потому что есть первые 10 километров, чтобы размяться.

У меня были серьезные травмы в футболе – хрящи уже стерты. В 24 года поставили диагноз, сказали, что больше нельзя играть. Иногда, когда бегаю большие объемы, готовлюсь к марафону или ультрамарафону, доводя объем до 160 километров в неделю, под конец недели на длительных [тренировках] мне простреливает ногу. Ну ничего, немного побил себя в ягодичную мышцу кулаком и все, вроде как проходит. Побежал дальше.

Спина меня никогда не беспокоила, сейчас еще крепче стала. Я понимаю, что если сейчас остановлюсь, то могу посыпаться. Потому что все это держится за счет связок и мышц. Несмотря на такой профессиональный бэкграунд, бег дал мне больше сил и стати. Мышцы спины стали крепче.

Мне кажется, бег – самый экономный вид спорта. Взял кроссовки, вышел и побежал, куда глаза глядят . Ведь бег – это шаг. Ты родился, начал ходить, потом побежал. Это все сообразно природе.

О ночном ультрамарафоне на 90 км: «Прибежал на пункт питания, взял бутылку пива. Наелся кабачковой икры и все это залакировал арахисом»

Эльтон (90-километровый ультрамарафон около одноименного озера в Волгоградской области – Sports.ru) – это отдельная книга. Это понимание, насколько возможности человека не ограничены. Как бы ты ни готовился, тебе все равно будет тяжело физически. Здесь на первый план выходит голова – не ноги, не функциональная подготовка.

Я очень тщательно готовился к ультрамарафону, психологически в том числе. Не только объемы набирал, но и консультировался. Одним из консультантов была Марина Жалыбина, чемпионка мира и Европы в ультрамарафонском беге. Она много раз бегала сверхмарафон Comrades в ЮАР.

Она мне сказала: « На длинной дистанции физухи нужно всего 20%, остальное – в голове ». Это вопрос психологии, нужно просто быть готовым. И я испытал это чувство на Эльтоне.

Но не испытал свой единственный фонарик. Это ночной забег, нужно было бежать с фонариком. Он у меня не на батарейках, а с аккумулятором. В процессе подготовки бегал с ним час-полтора, но не проверял на дистанции до 6-8 часов.

На забеге был пункт Красная Деревня на 55 км, где мы оставляли заброску: перед стартом там можно было положить запасной фонарик, сменную одежду и кроссовки. Я прибежал на станцию, взял бутылку пива. Жалко, что это было пиво, а не запасной фонарик. Пиво вышло из меня моментально, я его даже не почувствовал.

А через 8 км фонарик взял и сдох. А я один. И фонари через каждые 200 метров. Благо была луна, полнолуние. И вот эта луна была моим освещением. Тусклым, но освещением. И вот где-то до 68 км я бежал во тьме, ориентируясь на луну . Разговаривал сам с собой, причем вслух. Еще очень хороший обман головы – бег от столба до столба. Тем более столбы были через каждые 200-300 метров.

Добежал до пункта питания на 68 км. Все это время мечтал о соленых огурцах. Гели уже не лезли, хотелось соли. Огурцов на пункте питания не было – сказали, что подвезут позже. Я наелся кабачковой икры, у кого-то из волонтеров была домашняя, собственного приготовления. Наелся хлебом и все это залакировал арахисом. Конечно, это потом вступило в бок, но было вкусно.

Несмотря на то, что бег – это индивидуальный вид спорта, стоит отметить командную игру. Мимо пробегал парень с фонариком. И хотя он бежал быстрее, а я начал сдавать, он согласился бежать со мной одним темпом, дабы освещать мне дорогу.

Только ближе к 83 км нам на пути попался велосипедист, который до этого вел лидеров на финиш. Они уже закончили дистанцию, поэтому он просто катался по трассе. И тогда мой напарник сказал, передав меня велосипедисту: «Поддержи освещением Алексея, а я побегу дальше». И тогда он ускорился. И я еще больше зауважал его. Он тянул меня, а потом ускорился и убежал.

На ультрамарафоне как в футболе: тебя атакуют, ты 10 минут сидишь в глубокой обороне, 20 минут в обороне, остается еще немного времени потерпеть . Ты где-то слабину дал, где-то не добежал, партнер не добежал, по цепочке рассыпалась команда. Пропустили гол. Поэтому очень важно терпеть. В ультрамарафоне это просто исчисляется часами.

При этом устаешь чуть меньше, потому что футбол требует постоянной концентрации. Преимущество бега в том, что ты не расходуешь силы и энергию на то, чтобы отобрать мяч у соперника, ведь в отборе надо постоянно думать. Не говоря уже про созидательную часть, когда идешь в атаку.

Здесь же ты сам с собой, вспоминаешь слова наставников. У меня всю жизнь они были: отец как тренер, брат как путеводная звезда. И сейчас я постоянно ищу сильных людей, сильнее себя, за которыми хочется тянуться.

Ищу в истории и литературе. И пускай я их не знаю лично, пускай они жили в первом веке нашей эры или даже до нашей эры, они через свои произведения дают возможность с собой общаться.

И это работает в сложных ситуациях.

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Фото: личный архив Алексея Смертина, chelseablues.ru, runc.run