17 комментариев

ЗОЖ Daily
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«Даже интенсивный матч АПЛ не сравнится с марафоном». Смертин объясняет, как бег заменил ему футбол

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Вы точно знаете, как сильно Алексей Смертин любит бег. Он уже рассказывал Sports.ru о победе в экстремальном марафоне на Байкале в минус 25, но это далеко не все. Чуть позже Смертин пробежал 90 километров на ультрамарафоне «Эльтон» в Волгоградской области, а в 2022-м ворвался на чемпионат России по марафону.

Вот его удивительный рассказ о первом марафоне без подготовки и ночном пробеге на 90 км с севшим фонариком, а также объяснение, почему футболистам тяжело преодолевать длинные дистанции.

Почему после футбола выбрал бег: «В футболе мы около 1% времени проводим с мячом, меньше минуты. Я почти всю жизнь бегал без мяча»

Я закончил с футболом в 2009 году, потому что к 2008-му просто выгорел. Разлюбил играть в футбол. Может прозвучит странно, но этому есть объяснение – жесткие требования моего отца, о которых я уже подробно рассказывал в блоге

В этом году у меня юбилей – 40 лет целенаправленно занимаюсь спортом. Не физкультурой. Я надеваю кроссовки (или бутсы в свое время) и знаю, для чего выхожу. Зачастую не ради здоровья, а ради определенного результата. 

Когда закончил играть в футбол, сил еще было много и хотелось держаться на плаву с точки зрения требований к себе. Не истязать себя, но дальше развивать те принципы, которые в меня заложил отец в детском возрасте: любовь к делу, которым занимаешься, требования к себе и недовольство собой, чтобы постоянно быть лучше.

Я выбрал бег. Это объяснимо: в футболе мы около 1% времени проводим с мячом, меньше минуты. То есть я почти всю жизнь бегал без мяча. Тем более на той позиции, которая требует постоянно бороться, отбирать мяч, если кто-то из партнеров ошибся. 

Еще футболистом я полагал, что где-то не добегал на тренировке, отдельно выходил после занятий, надевал кроссовки и бегал. Это было и в Англии, несмотря на интенсив в английской Премьер-лиге. Поэтому желание продлить карьеру именно в беге было естественным.

Пробежал первый марафон без подготовки: «У всех на финише мысли схожи – все, никогда больше» 

Дима Тарасов, организатор Московского марафона, – мой давний приятель, с которым мы познакомились как раз на футбольном поле. После завершения карьеры я приезжал в Лужники, где мы играли в одной команде. Он залихватски бегал, самоотверженно боролся за мяч. 

Помню, как зарождалась идея, которая затем воплотилась в топовый забег. Тогда в 2013 году он предложил мне быть послом первого Московского марафона: возможно, выстрелить из стартового пистолета, какие-то слова напутственные сказать. Но я человек амбициозный и подумал: а почему бы мне его не пробежать? Да, не имея представления, что такое марафон и какая это дистанция.

Приехал на старт. Все было нормально, бежал, разговаривал. Даже энергетические гели не брал с собой. Как выяснилось потом, это чревато. Когда ты уже под конец выбегаешь на Кремлевскую набережную, понимаешь, что это прямая дорога, бежишь к финишу, а сил уже нет. И хочется есть. Я помню, мне тогда мерещился запах жареного мяса, так хотелось стейка.

Помню, вбежал на Лужники, где играл в составе сборной. Мы заканчивали там круг, который был мне удивительно неприятен. Помню, что затем не мог спуститься по лестнице – спускался задом. Несколько дней не мог отойти, тело болело полностью. 

Даже интенсивный матч с дополнительным временем в АПЛ не сравнится с марафоном. Наверное, надо два-три матча подряд отыграть, чтобы получить такие ощущения – полной опустошенности.

Было очень тяжело для головы, потому что я не привык к монотонности. Года три себя приучал, влюбливал в гладкий бег. У людей есть заблуждение: «А, ну ты из футбола, футбол сопряжен с бегом, поэтому тебе даются эти марафоны». Нет же! В футболе у нас рваный бег. Мы ускорились – остановились, ускорились – остановились. А это гладкий, здесь нужно постоянно бежать.

Валера Карпин удивляется: «Я пробегу три километра и не знаю, чем себя занять. Я не могу бежать дальше. Не от того, что физически не могу, а мне головой тяжело».

В футболе даже если ты обороняешься, всегда включена голова: ты работаешь на коллектив, думаешь, просчитываешь, где сыграть на опережении. А в беге мысль одна: «Когда все это закончится?». Особенно когда не готов и тебе тяжело.

У любого человека, который без подготовки пробежал марафон, ощущения на финише схожи: «Все, никогда больше». Это как раз было у Арьена Роббена, с которым я играл в «Челси». Он недавно пробежал марафон в Роттердаме за 2:58 и сейчас подкрадывается к моему рекорду (2:48:17 – Sports.ru). Арьен стал четвертым из футболистов, кто выбежал из трех часов: Рауль, Луис Энрике, Роббен и я.

Про травмы: «Всегда удивляло, как можно травмироваться при гладком беге»

Что касается ударной нагрузки, то в беге она действительно существует. Я же привык к тому, чтобы перемещаться по полю: ты приземляешься, зачастую разворачиваешь ногу, голеностоп. 

Меня всегда удивляло, как вообще можно травмироваться при гладком беге. В футболе один разворот голеностопа чреват последствиями, а здесь бегаешь и все

Тем более даже не нужно разминаться. В футболе попробуй не разомнись – тут же получишь травму. А здесь, когда мне говорят «Ну иди там пробегись», я отвечаю: «Олени бегут без разминки». Даже марафон начинаю с места, потому что есть первые 10 километров, чтобы размяться.

У меня были серьезные травмы в футболе – хрящи уже стерты. В 24 года поставили диагноз, сказали, что больше нельзя играть. Иногда, когда бегаю большие объемы, готовлюсь к марафону или ультрамарафону, доводя объем до 160 километров в неделю, под конец недели на длительных [тренировках] мне простреливает ногу. Ну ничего, немного побил себя в ягодичную мышцу кулаком и все, вроде как проходит. Побежал дальше.

Спина меня никогда не беспокоила, сейчас еще крепче стала. Я понимаю, что если сейчас остановлюсь, то могу посыпаться. Потому что все это держится за счет связок и мышц. Несмотря на такой профессиональный бэкграунд, бег дал мне больше сил и стати. Мышцы спины стали крепче.

Мне кажется, бег – самый экономный вид спорта. Взял кроссовки, вышел и побежал, куда глаза глядят. Ведь бег – это шаг. Ты родился, начал ходить, потом побежал. Это все сообразно природе.

О ночном ультрамарафоне на 90 км: «Прибежал на пункт питания, взял бутылку пива. Наелся кабачковой икры и все это залакировал арахисом»

Эльтон (90-километровый ультрамарафон около одноименного озера в Волгоградской области – Sports.ru) – это отдельная книга. Это понимание, насколько возможности человека не ограничены. Как бы ты ни готовился, тебе все равно будет тяжело физически. Здесь на первый план выходит голова – не ноги, не функциональная подготовка. 

Я очень тщательно готовился к ультрамарафону, психологически в том числе. Не только объемы набирал, но и консультировался. Одним из консультантов была Марина Жалыбина, чемпионка мира и Европы в ультрамарафонском беге. Она много раз бегала сверхмарафон Comrades в ЮАР.

Она мне сказала: «На длинной дистанции физухи нужно всего 20%, остальное – в голове». Это вопрос психологии, нужно просто быть готовым. И я испытал это чувство на Эльтоне. 

Но не испытал свой единственный фонарик. Это ночной забег, нужно было бежать с фонариком. Он у меня не на батарейках, а с аккумулятором. В процессе подготовки бегал с ним час-полтора, но не проверял на дистанции до 6-8 часов.

На забеге был пункт Красная Деревня на 55 км, где мы оставляли заброску: перед стартом там можно было положить запасной фонарик, сменную одежду и кроссовки. Я прибежал на станцию, взял бутылку пива. Жалко, что это было пиво, а не запасной фонарик. Пиво вышло из меня моментально, я его даже не почувствовал. 

А через 8 км фонарик взял и сдох. А я один. И фонари через каждые 200 метров. Благо была луна, полнолуние. И вот эта луна была моим освещением. Тусклым, но освещением. И вот где-то до 68 км я бежал во тьме, ориентируясь на луну. Разговаривал сам с собой, причем вслух. Еще очень хороший обман головы – бег от столба до столба. Тем более столбы были через каждые 200-300 метров.

Добежал до пункта питания на 68 км. Все это время мечтал о соленых огурцах. Гели уже не лезли, хотелось соли. Огурцов на пункте питания не было – сказали, что подвезут позже. Я наелся кабачковой икры, у кого-то из волонтеров была домашняя, собственного приготовления. Наелся хлебом и все это залакировал арахисом. Конечно, это потом вступило в бок, но было вкусно.

Несмотря на то, что бег – это индивидуальный вид спорта, стоит отметить командную игру. Мимо пробегал парень с фонариком. И хотя он бежал быстрее, а я начал сдавать, он согласился бежать со мной одним темпом, дабы освещать мне дорогу. 

Только ближе к 83 км нам на пути попался велосипедист, который до этого вел лидеров на финиш. Они уже закончили дистанцию, поэтому он просто катался по трассе. И тогда мой напарник сказал, передав меня велосипедисту: «Поддержи освещением Алексея, а я побегу дальше». И тогда он ускорился. И я еще больше зауважал его. Он тянул меня, а потом ускорился и убежал.

На ультрамарафоне как в футболе: тебя атакуют, ты 10 минут сидишь в глубокой обороне, 20 минут в обороне, остается еще немного времени потерпеть. Ты где-то слабину дал, где-то не добежал, партнер не добежал, по цепочке рассыпалась команда. Пропустили гол. Поэтому очень важно терпеть. В ультрамарафоне это просто исчисляется часами. 

При этом устаешь чуть меньше, потому что футбол требует постоянной концентрации. Преимущество бега в том, что ты не расходуешь силы и энергию на то, чтобы отобрать мяч у соперника, ведь в отборе надо постоянно думать. Не говоря уже про созидательную часть, когда идешь в атаку. 

Здесь же ты сам с собой, вспоминаешь слова наставников. У меня всю жизнь они были: отец как тренер, брат как путеводная звезда. И сейчас я постоянно ищу сильных людей, сильнее себя, за которыми хочется тянуться. 

Ищу в истории и литературе. И пускай я их не знаю лично, пускай они жили в первом веке нашей эры или даже до нашей эры, они через свои произведения дают возможность с собой общаться. 

И это работает в сложных ситуациях.

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Фото: личный архив Алексея Смертина, chelseablues.ru, runc.run

17 комментариев

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Иван Грозный
Классный материал. Ставлю плюс. Сам хочу бегать научиться без мучений)
+13
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myswordishatred
Удивительный человек, конечно, Смертин. Даже если бы он не был классным футболистом всё равно было бы за что уважать.
+10
0
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Валерий Иванов
Статья огонь 🔥 Алексей большой молодец!
+8
0
+8
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Навигатор Дзюбы
Мостовой и Смертин, два отличных футболиста своего поколения, но какие же они разные)
Один вызывает только испанский стыд , а второй огромное уважение.
+7
0
+7
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Иван_Флягин
Смертин бессмертен.
+5
0
+5
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Костя Паркер
Ответ myswordishatred
Удивительный человек, конечно, Смертин. Даже если бы он не был классным футболистом всё равно было бы за что уважать.
Почему Смертин не был классным футболистом? По сравнению с нынешним поколением руфутбола, он Пеле.
+4
0
+4
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G.H.O.S.T.
Что-то ноги заскрипели после прочтения. Хватило в юношестве лёгкой атлетики. Но, Алексею респект за ЗОЖ, с возрастом всё труднее себя заставить чем-то заниматься.
+3
0
+3
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Андрей Рязанов
Очень круто! Спасибо!
+2
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Вагнер Абаб
Интересно как игровик нашел себя в цикличном виде.
+1
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mds_airlines
Хорошая статья. Как-будто в личном разговоре услышал от Алексея эмоции от ультрамарафона
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Christian
Приятель бегает 100-километровые марафоны, не могу представить себе это даже не физически, а чисто психологически. Ну как, что делать на протяжении этих 5 часов? Думки гонять?
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Александр Скворцов
Молодец Смертин! Он лучший марафонец среди футболистов и наверняка лучший футболист среди марафонцев!.
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ten Hag
Всем бы такое здоровье
Уважение огромное этому спортсмену!
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bel01
Для здоровья идеальная дистанция - 3-5 километров, иногда (не чаще 1-2 раз в месяц) - 10 километров.
Всё, что сверх этого в возрасте после 40 здоровья не прибавляет - скорее наоборот.
+1
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ielisen@mail.ru
Ответ G.H.O.S.T.
Что-то ноги заскрипели после прочтения. Хватило в юношестве лёгкой атлетики. Но, Алексею респект за ЗОЖ, с возрастом всё труднее себя заставить чем-то заниматься.
Смертин,конечно,красавец! А вот у меня с возрастом наоборот.Гулять можно в 20,30,даже в 40 лет,а вот когда за 50,нужно начинать тщательно за здоровьем следить.Сейчас с удовольствием себя заставляю заниматься и бегом и ходьбой,и кардиотренировками.И самочувствие-как в 20
0
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myswordishatred
Ответ Костя Паркер
Почему Смертин не был классным футболистом? По сравнению с нынешним поколением руфутбола, он Пеле.
Так я же не против, очень даже за. О том и пишу: даже если вынести за скобки его футбольную карьеру (без всякого сомнения хорошую) всё равно было бы за что уважать.
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