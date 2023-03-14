Информация о событии:

Дата проведения: 13-14 мая 2023 года

Место проведения: Москва, стадион «Лужники»

Дистанции: 5 км, полумарафон, корпоративная эстафета

Официальный сайт: moscowhalf5km.runc.run, moscowhalf.runc.run

Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run

Контакты для связи: info@runc.run, 8 800 777-12-04

Московский полумарафон – главный беговой старт на дистанции 21,1 км в России. Самое большое количество участников, множество сильных спортсменов-любителей и профессионалов, а также быстрая трасса. Идеальные условия для обновления личного рекорда.

С этого года организатор забега «Беговое сообщество» изменил формата уик-энда: старт на 5 км пройдет в субботу, а полумарафон – в воскресенье. Теперь участники могут пробежать обе дистанции в рамках одного забега.

Маршрут и дистанции пробега

Московский полумарафон и забег-спутник на 5 км стартуют и финишируют у стадиона «Лужники». Пятикилометровая дистанция захватывает небольшой отрезок Лужнецкой набережной и возвращается к главной спортивной арене Москвы, а забег на 21,1 км позволяет увидеть множество достопримечательностей столицы: Крымский мост, Храм Христа Спасителя, стены Московского Кремля, храм Василия Блаженного, Высотное здание на Котельнической набережной.

Трасса достаточно ровная с небольшим количеством плавных подъемов и спусков, покрытие – асфальт. В середине мая погода обычно стоит теплая, но стоит опасаться сильного ветра на набережных.

Трасса забега на 5 км

Трасса полумарафона

Корпоративная эстафета проходит одновременно с полумарафоном по той же трассе. Дистанция разделена на четыре отрезка с зонами для передачи эстафетной ленты.

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте «Бегового сообщества» и продлится до 11 апреля . Также при наличии свободных мест зарегистрироваться на забег можно в рамках ЭКСПО 11-13 мая. Для корпоративных команд и клубов доступна регистрация от 10 человек с оплатой от юридического лица. Заявку необходимо отправить на почту: vanin@runc.run.

Для попадания в первый кластер забега на 5 км необходимо при регистрации прикрепить ссылку на протокол соревнований с результатом быстрее 18 минут на дистанции 5 км. Учитываться будут старты, прошедшие после 1 июня 2021 года.

Для попадания в первый кластер полумарафона необходимо также прикрепить ссылку на протокол соревнований, прошедших после 1 июня 2021 года, с результатом быстрее 1:23:01 на полумарафоне или быстрее 37 минут на дистанции 10 км.

Стоимость участия

На дистанции 5 км:

при регистрации до 11 апреля – 2 000 рублей

при регистрации с 10 по 12 мая – 2 500 рублей

На полумарафоне:

при регистрации до 11 апреля – 3 500 рублей

при регистрации с 10 по 12 мая – 4 500 рублей

Для юношей и девушек младше 21 года, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет действует скидка 50%. Для участников с инвалидностью и ветеранов боевых действий участие бесплатное.

При оплате банковской картой платежной системы «Мир» начисляется кешбэк в 10% . Подробности акции в документе по ссылке.

Дополнительно можно приобрести футболку GRI, выполненную в фирменном стиле забега. Цена составляет 2 000 рублей при покупке онлайн и 2 400 рублей – в рамках ЭКСПО.

Корпоративная эстафета

Для участия в корпоративной эстафете необходимо заявить команду из четырех человек (минимум одна женщина) в возрасте от 16 лет. Заявки принимаются на почту: relay@runc.run.

Стоимость участия в корпоративной эстафете:

пакет «Спорт» – 65 000 рублей за одну команду

пакет «ВИП» – 90 000 рублей за одну команду

В пакеты «Спорт» и «ВИП» включена фирменная футболка забега, эстафетная лента с символикой команды, термонакидка на финише. Корпоративным командам будет предоставлена отдельная раздевалка и камеры хранения, старт из выделенного кластера и отдельный выход из финишного коридора.

В пакет «ВИП» дополнительно включена доставка стартовых пакетов в офис и доступ участников команды в VIP-шатер с зоной отдыха и питанием после финиша.

Подробнее о корпоративной эстафете можно почитать на сайте организатора.

Получение стартовых пакетов

Стартовые пакеты можно будет получить в рамках ЭКСПО, которое пройдет на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Южном спортивном центре.

Время выдачи стартовых пакетов для участников забега на 5 км:

Четверг, 11 мая – с 15:00 до 20:00

Пятница, 12 мая – с 11:00 до 20:00

Время выдачи стартовых пакетов для участников полумарафона и корпоративной эстафеты:

Четверг, 11 мая – с 15:00 до 20:00

Пятница, 12 мая – с 11:00 до 20:00

Суббота, 13 мая – с 11:00 до 18:00

Обращаем внимание, что в день забега стартовые пакеты получить нельзя .

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

удостоверение личности;

медицинскую справку с допуском для участия в соревнованиях по бегу на дистанцию не меньше заявленной (можно сдать копию при предъявлении оригинала);

участникам в возрасте от 14 до 17 лет – письменное разрешение от родителей для участия в соревнованиях.

Программа забега

11 мая, четверг

15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов участникам забега на 5 км и полумарафона, регистрация новых участников (при наличии мест)

12 мая, пятница

11:00-20:00 – выдача стартовых пакетов участникам забега на 5 км и полумарафона, регистрация новых участников (при наличии мест)

13 мая, суббота

8:00 – открытие стартового городка забега на 5 км, начало работы раздевалок и камер хранения

10:00 – старт забега на 5 км

11:00-18:00 – выдача стартовых пакетов участникам полумарафона, регистрация новых участников (при наличии мест)

14 мая, воскресенье

7:00 – открытие стартового городка забега на 21,1 км, начало работы раздевалок и камер хранения

9:00 – старт Московского полумарафона и корпоративной эстафеты

10:30 – награждение победителей и призеров

12:40 – окончание забега и закрытие трассы

Старт забега разделен на кластеры, которые обозначены английскими буквами – A, B, C, D и так далее. Кластер определяется в соответствии с прогнозируемым финишным временем, которое вы указываете при регистрации. Буква вашего кластера будет напечатана на стартовом номере .

Как добраться

Стартово-финишный городок забега расположен на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Проще всего добраться до стартового городка на метро. Для этого необходимо доехать до станции «Воробьевы горы», «Спортивная» или «МЦК Лужники» и далее пройти пешком до стадиона «Лужники».

Количество участников и рекорды забега

Ежегодно на старт полумарафона выходит около 10 000 человек и еще до 3 000 человек на забег 5 км. Рекорд по количеству участников был установлен в 2022 году: в полумарафоне принял участие 11 621 бегун, на «пятерке» – 2 895 спортсменов.

Рекорд на дистанции полумарафона был установлен в 2018 году Ринасом Ахмадеевым и составляет 1:03:19. У женщин быстрее всех бежала в 2020 году Елена Коробкина – 1:10:29.

На дистанции 5 км рекорды принадлежат Антону Тишакину (14:54) и Светлане Аплачкиной (16:30). Оба результата были показаны в 2020 году, когда забег был перенесен с мая на начало августа из-за коронавируса.

Среди мужчин чаще всего на полумарафоне побеждали Ринас Ахмадеев и Искандер Ядгаров – по два раза, у женщин – Елена Коробкина и Ирина Козубовская (также по две победы).

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Фото: runc.run