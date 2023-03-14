Московский полумарафон 2023. Регистрация на забег, получение слота, трасса и дистанции
Информация о событии:
- Дата проведения: 13-14 мая 2023 года
- Место проведения: Москва, стадион «Лужники»
- Дистанции: 5 км, полумарафон, корпоративная эстафета
- Официальный сайт: moscowhalf5km.runc.run, moscowhalf.runc.run
- Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run
- Контакты для связи: info@runc.run, 8 800 777-12-04
Московский полумарафон – главный беговой старт на дистанции 21,1 км в России. Самое большое количество участников, множество сильных спортсменов-любителей и профессионалов, а также быстрая трасса. Идеальные условия для обновления личного рекорда.
С этого года организатор забега «Беговое сообщество» изменил формата уик-энда: старт на 5 км пройдет в субботу, а полумарафон – в воскресенье. Теперь участники могут пробежать обе дистанции в рамках одного забега.
Маршрут и дистанции пробега
Московский полумарафон и забег-спутник на 5 км стартуют и финишируют у стадиона «Лужники». Пятикилометровая дистанция захватывает небольшой отрезок Лужнецкой набережной и возвращается к главной спортивной арене Москвы, а забег на 21,1 км позволяет увидеть множество достопримечательностей столицы: Крымский мост, Храм Христа Спасителя, стены Московского Кремля, храм Василия Блаженного, Высотное здание на Котельнической набережной.
Трасса достаточно ровная с небольшим количеством плавных подъемов и спусков, покрытие – асфальт. В середине мая погода обычно стоит теплая, но стоит опасаться сильного ветра на набережных.
Трасса забега на 5 км
Трасса полумарафона
Корпоративная эстафета проходит одновременно с полумарафоном по той же трассе. Дистанция разделена на четыре отрезка с зонами для передачи эстафетной ленты.
Регистрация и стоимость участия
Онлайн-регистрация открыта на сайте «Бегового сообщества» и продлится до 11 апреля. Также при наличии свободных мест зарегистрироваться на забег можно в рамках ЭКСПО 11-13 мая. Для корпоративных команд и клубов доступна регистрация от 10 человек с оплатой от юридического лица. Заявку необходимо отправить на почту: vanin@runc.run.
Для попадания в первый кластер забега на 5 км необходимо при регистрации прикрепить ссылку на протокол соревнований с результатом быстрее 18 минут на дистанции 5 км. Учитываться будут старты, прошедшие после 1 июня 2021 года.
Для попадания в первый кластер полумарафона необходимо также прикрепить ссылку на протокол соревнований, прошедших после 1 июня 2021 года, с результатом быстрее 1:23:01 на полумарафоне или быстрее 37 минут на дистанции 10 км.
Стоимость участия
На дистанции 5 км:
- при регистрации до 11 апреля – 2 000 рублей
- при регистрации с 10 по 12 мая – 2 500 рублей
На полумарафоне:
- при регистрации до 11 апреля – 3 500 рублей
- при регистрации с 10 по 12 мая – 4 500 рублей
Для юношей и девушек младше 21 года, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет действует скидка 50%. Для участников с инвалидностью и ветеранов боевых действий участие бесплатное.
При оплате банковской картой платежной системы «Мир» начисляется кешбэк в 10%. Подробности акции в документе по ссылке.
Дополнительно можно приобрести футболку GRI, выполненную в фирменном стиле забега. Цена составляет 2 000 рублей при покупке онлайн и 2 400 рублей – в рамках ЭКСПО.
Корпоративная эстафета
Для участия в корпоративной эстафете необходимо заявить команду из четырех человек (минимум одна женщина) в возрасте от 16 лет. Заявки принимаются на почту: relay@runc.run.
Стоимость участия в корпоративной эстафете:
- пакет «Спорт» – 65 000 рублей за одну команду
- пакет «ВИП» – 90 000 рублей за одну команду
В пакеты «Спорт» и «ВИП» включена фирменная футболка забега, эстафетная лента с символикой команды, термонакидка на финише. Корпоративным командам будет предоставлена отдельная раздевалка и камеры хранения, старт из выделенного кластера и отдельный выход из финишного коридора.
В пакет «ВИП» дополнительно включена доставка стартовых пакетов в офис и доступ участников команды в VIP-шатер с зоной отдыха и питанием после финиша.
Подробнее о корпоративной эстафете можно почитать на сайте организатора.
Получение стартовых пакетов
Стартовые пакеты можно будет получить в рамках ЭКСПО, которое пройдет на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Южном спортивном центре.
Время выдачи стартовых пакетов для участников забега на 5 км:
- Четверг, 11 мая – с 15:00 до 20:00
- Пятница, 12 мая – с 11:00 до 20:00
Время выдачи стартовых пакетов для участников полумарафона и корпоративной эстафеты:
- Четверг, 11 мая – с 15:00 до 20:00
- Пятница, 12 мая – с 11:00 до 20:00
- Суббота, 13 мая – с 11:00 до 18:00
Обращаем внимание, что в день забега стартовые пакеты получить нельзя.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:
- удостоверение личности;
- медицинскую справку с допуском для участия в соревнованиях по бегу на дистанцию не меньше заявленной (можно сдать копию при предъявлении оригинала);
- участникам в возрасте от 14 до 17 лет – письменное разрешение от родителей для участия в соревнованиях.
Программа забега
11 мая, четверг
15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов участникам забега на 5 км и полумарафона, регистрация новых участников (при наличии мест)
12 мая, пятница
11:00-20:00 – выдача стартовых пакетов участникам забега на 5 км и полумарафона, регистрация новых участников (при наличии мест)
13 мая, суббота
8:00 – открытие стартового городка забега на 5 км, начало работы раздевалок и камер хранения
10:00 – старт забега на 5 км
11:00-18:00 – выдача стартовых пакетов участникам полумарафона, регистрация новых участников (при наличии мест)
14 мая, воскресенье
7:00 – открытие стартового городка забега на 21,1 км, начало работы раздевалок и камер хранения
9:00 – старт Московского полумарафона и корпоративной эстафеты
10:30 – награждение победителей и призеров
12:40 – окончание забега и закрытие трассы
Старт забега разделен на кластеры, которые обозначены английскими буквами – A, B, C, D и так далее. Кластер определяется в соответствии с прогнозируемым финишным временем, которое вы указываете при регистрации. Буква вашего кластера будет напечатана на стартовом номере.
Как добраться
Стартово-финишный городок забега расположен на территории олимпийского комплекса «Лужники».
Проще всего добраться до стартового городка на метро. Для этого необходимо доехать до станции «Воробьевы горы», «Спортивная» или «МЦК Лужники» и далее пройти пешком до стадиона «Лужники».
Количество участников и рекорды забега
Ежегодно на старт полумарафона выходит около 10 000 человек и еще до 3 000 человек на забег 5 км. Рекорд по количеству участников был установлен в 2022 году: в полумарафоне принял участие 11 621 бегун, на «пятерке» – 2 895 спортсменов.
Рекорд на дистанции полумарафона был установлен в 2018 году Ринасом Ахмадеевым и составляет 1:03:19. У женщин быстрее всех бежала в 2020 году Елена Коробкина – 1:10:29.
На дистанции 5 км рекорды принадлежат Антону Тишакину (14:54) и Светлане Аплачкиной (16:30). Оба результата были показаны в 2020 году, когда забег был перенесен с мая на начало августа из-за коронавируса.
Среди мужчин чаще всего на полумарафоне побеждали Ринас Ахмадеев и Искандер Ядгаров – по два раза, у женщин – Елена Коробкина и Ирина Козубовская (также по две победы).
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Фото: runc.run
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