Как вино влияет на давление? Понижает или повышает?

Вокруг влияния вина на кровяное давление много споров. Одни считают, что оно благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, а другие верят, что при любых проблемах с давлением оно противопоказано. Но как вино на самом деле влияет на давление? Понижает или повышает? Нашли ответы на вопросы.

Красное вино

Алкоголь влияет на давление по такому механизму:

Сразу после употребления напитка сосуды расширяются, давление снижается. Спустя какое-то время частота сердечных сокращений увеличивается. Объем крови, проходящий по сосудам за единицу времени, растет. Действие спирта постепенно прекращается, сосуды сужаются, а сердце по-прежнему более интенсивно прокачивает кровь. В результате давление начинает повышаться.

При этом есть исследования , которые показывают, что три бокала красного вина в неделю могут помочь в борьбе с высоким давлением. Ученые отдельно подчеркивают, что крайне важна умеренность. Превышение указанной нормы может привести к обострению хронических заболеваний и появлению новых.

Снижение давления, по данным исследования, происходит за счет флавоноидов, природных антиоксидантов, содержащихся в напитке. Туда они попадают из косточек и кожуры винограда: красное вино делают из ягод целиком, не очищая их предварительно.

Относится это только к сухому вину, крепость которого от 9 до 11 градусов. Сладкие и крепленые напитки из-за более высокого содержания сахара и спирта оказывают обратный эффект.

В исследовании давление снижалось при регулярном потреблении сухого красного вина только у тех, у кого оно изначально было повышено. То есть людям, у которых нет подобных проблем, можно не бояться, что вино приведет к гипотензии.

Важно понимать, что более низкое давление было замечено у тех, кто потребляет вино регулярно. Однако это не отменяет того, что каждый раз спирт, попадая в организм, все равно приводит к скачкам давления.

Иногда гипертоникам кажется, что их состояние после выпитого улучшается, так как алкоголь расслабляет (как известно, нервное напряжение может вызывать повышение давления). Но это заблуждение. Потенциальный позитивный эффект от регулярного потребления вина перекрывается большим количеством минусов: употребление способствует ожирению, ухудшению памяти, обезвоживанию и так далее.

Белое вино

Белое вино не обладает свойством снижать давление. Его делают как из красных, так и из белых сортов винограда, но ягоды предварительно освобождают от кожуры и косточек. Соответственно, в соке, а потом и в вине отсутствуют флавоноиды, которые могут быть полезны для профилактики скачков давления.

А вот повышать давление бело вино может, это происходит за счет спирта. Однако даже людям с гипотензией употреблять его нужно умеренно: не более 100 мл за раз и не чаще трех раз в неделю. Кроме того, при наличии каких-либо заболеваний лучше проконсультироваться с врачом.

Что говорят врачи

Помните, что негативные эффекты алкоголя перевешивают позитивные, и никакое вино нельзя использовать как лекарство для поднятия давления при гипотонии или для того, чтобы облегчить гипертонический криз. Если ваше обычное давление отличается от нормы или вы страдаете от его перепадов, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

«При наличии заболеваний с повышенным или пониженным артериальным давлением употребление алкоголя противопоказано. Потребление спиртных напитков способно спровоцировать скачки давления и ухудшение самочувствия. Важно также помнить про принимаемые лекарственные препараты, большинство из которых несовместимы с алкоголем.

Один бокал объемом 100–150 мл в новогоднюю ночь вероятно не вызовет значимого ухудшения, но предварительно следует проконсультироваться с лечащим врачом. Помните, не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому если вы можете отказаться от его употребления, лучше это сделать», – объясняет врач-терапевт и медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru Александр Шестаков.

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Фото: unsplash.com/Iryna Mykhaylova, Big Dodzy, benjamin lehman