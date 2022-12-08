Порошковый протеин или стейк? Пакетик с коллагеном или кусок курицы? Что лучше для организма?

Спортивное питание и пищевые добавки настолько прочно вошли в быт современного человека, что некоторые уже не представляют свою жизнь без порошкового протеина, мультивитаминов или БАДов, обещающих подтянутую фигуру, высокую эффективность и крепкий сон.

Кто-то, увлекшись спортпитом, приходит к выводу, что получать белок из смесей – выигрышный вариант, так как в них нет лишних калорий и жира. Однако диетологи предостерегают от такого подхода, поскольку источники белка естественного происхождения помимо протеина содержат массу полезных элементов и витаминов, необходимых организму для нормальной работы.

Для чего организму необходимы белки и коллаген

Белки – это органические вещества, состоящие из аминокислот. Потребление белка с пищей необходимо для нормального функционирования организма, более того, необходимо потреблять белок из разных источников, чтобы получать полный набор аминокислот: тело человека не способно синтезировать все необходимые аминокислоты.

Употребление достаточного количества белка обеспечивает нормальный обмен веществ. Белки участвуют в образовании новых клеток, являются важнейшим компонентом мышц, связок, суставов, межклеточного вещества.

Дефицит белка в рационе приводит к задержке роста, анемии, физической слабости, отекам, сосудистой дисфункции и нарушению иммунитета.

Для спортсменов достаточное потребление белка необходимо для восстановления после тренировок и предотвращения потери мышечной массы в период сгонки лишнего веса.

Коллаген – это фибриллярный (структурный) белок, который входит в основу соединительной ткани (кожа, сухожилия, кости, связки). Коллаген синтезируется организмом, и для его производства телу необходимы все 20 аминокислот, включая незаменимые (то есть не синтезируемые организмом, а получаемые исключительно с пищей).

Считается, что именно за счет компенсации недостатка незаменимых кислот в рационе прием коллагена в виде добавок может замедлять старение кожи, уменьшать морщины, повышать эластичность и увлажненность кожи. Однако исследования в этой области еще продолжаются .

Рекомендуемые нормы потребления белка

Национальная медицинская академия и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют придерживаться следующих норм потребления белка в день:

для новорожденных – 1,5–1,75 г белка на кг массы тела;

для детей 1–8 лет – 0,95–1,2 г;

для подростков 9–18 лет – 0,85–1 г;

для взрослых – 0,75–0,8 г.

Взрослым людям, занятым физическим трудом или спортом, для нормального восстановления мышц рекомендуется потребление белка свыше 1 г на кг массы в день, а при высокой интенсивности нагрузок – от 1,6 до 2 г.

Верхний допустимый предел составляет 3,5 г (но только для адаптированных к таким объемам белка лицам, обычно спортсменам), при этом хроническое потребление большого количества белка (больше 2 г на кг массы тела в день для взрослых) может привести к нарушениям пищеварения, работы почек и сосудов.

Усвояемость и эффективность белков из различных источников

Животный или растительный белок?

Продукты животного происхождения (мясо, птица, морепродукты, молочная продукция, яйца) содержат большее количество и более сбалансированные пропорции аминокислот по сравнению с пищей растительного происхождения (овощи, злаки, соевые продукты, орехи, семена).

Например, говядина содержит 63–68% белка в пересчете на сухое вещество, а большинство продуктов растительного происхождения (за исключением бобовых) содержат менее 12% белка (в пересчете на сухое вещество) и дефицит большинства аминокислот, включая лизин, метионин, цистеин, триптофан, треонин и глицин.

Большинство растительных белков имеют относительно низкое содержание лейцина (незаменимая аминокислота, которая не синтезируется в организме, поэтому должна употребляться с пищей), что может еще больше снизить их анаболические свойства по сравнению с животными белками. Для компенсации этого недостатка растительной пищи рекомендуется :

дополнительный прием источников белка, обогащенных следующими аминокислотами – метионин, лизин и лейцин;

подробный разбор всей потребляемой растительной пищи для улучшения профиля аминокислот в рационе;

потребление максимально разнообразного количества растительных источников белка.

По сравнению со спортивными добавками натуральная пища содержит более широкий спектр витаминов и минералов, необходимых организму, в естественной форме и умеренном, но достаточном количестве. Например, говядина богата витаминами группы B и PP, а также железом, селеном и фосфором. Рыба содержит ценные жирные кислоты и витамин D.

На что нужно обратить внимание спортсменам

Белки животного происхождения усваиваются лучше, чем растительные, поэтому они обеспечивают более эффективный синтез белка для восстановления скелетных мышц после тренировок.

В одном из исследований сравнивался прием молочного и соевого белка во время 12-недельной программы упражнений с отягощениями. Употребление белка животного происхождения позволило нарастить 3,9 кг сухой мышечной массы против 2,8 кг в группе, принимавшей соевый белок.

Так как растительная пища содержит мало лейцина, дефицит данной аминокислоты в рационе характерен для вегетарианцев. С точки зрения спортсменов, лейцин крайне важен для состояния мышц: он стимулирует синтез и уменьшает разрушение мышечного белка, что особенно важно после тяжелых тренировок и травм.

Также лейцин играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови, поскольку участвует в глюконеогенезе (синтез глюкозы из неуглеводных соединений) в печени. Это помогает телу и мышцам быстрее восстанавливаться.

Белок в спортивных добавках

Спортивные добавки содержат белки животного или растительного происхождения. Первые изготавливаются на основе молочной сыворотки (Whey Protein), вторые – на основе соевого белка (Soy Protein). По сравнению с соевым, сывороточный протеин содержит больше аминокислоты лейцин, быстрее усваивается и обеспечивает более эффективный синтез мышечного белка.

В исследовании, опубликованном в Журнале Американского колледжа питания в 2013 году, сравнили эффективность сывороточного и соевого протеина. После девятимесячной программы тренировок с отягощением прирост мышечной массы в группе, принимавшей сывороточный протеин, составил в среднем 3,3 кг, соевый – 1,8 кг.

Помимо сывороточного протеина в спортивном питании выделяется еще одна добавка животного происхождения – казеин (Casein), который изготавливается из молока, створоженного специальными ферментами.

Казеин также хорошо усваивается в желудочно-кишечном тракте человека, но является белком пролонгированного действия, поэтому долго переваривается, в отличие от сывороточного протеина, который усваивается гораздо быстрее.

Считается, что сывороточный протеин лучше подходит для наращивания мышечной массы при употреблении сразу после тренировки, так как содержит больше аргинина, лейцина, лизина и серосодержащих аминокислот (метионина и цистеина) и усваивается в течение одного часа после приема.

При этом исследования, проведенные Американской ассоциацией диетологов, показали , что для спортсменов комбинация сыворотки и казеина является наиболее эффективным решением для более быстрого восстановления после тренировки.

В случае со спортивными добавками важно учитывать, что они могут либо состоять преимущественно из белка (с минимальным содержанием витаминов и минералов), либо включать в себя большой спектр витаминов и минералов с неопределенной усвояемостью. С таким питанием можно либо не добрать, либо существенно перебрать некоторых элементов.

Например, комплексные спортивные добавки на основе сывороточного протеина могут содержать значительные (10–20% от суточной нормы на порцию) дозы витаминов и минералов, что может привести к переизбытку макро- и микроэлементов в рационе.

Общие рекомендации по употреблению белка для спортсменов

Исследования показывают , что для поддержания мышечной массы и функции скелетных мышц умеренное потребление белка при каждом приеме пищи (например, при трехразовом питании) более эффективно, чем большое количество белка, употребляемое в пищу один раз в день.

Скорость синтеза белка в скелетных мышцах у здоровых людей на 25% выше, когда употребление белка равномерно распределено между завтраком, обедом и ужином, по сравнению с подходом, при котором значительная часть белка употребляется во время ужина.

Конкретное время потребления белка также важно для нормального восстановления мышц после тренировки. Исследования показывают , что скелетные мышцы поглощают питательные вещества (аминокислоты, глюкозу и жирные кислоты) из кровотока наиболее эффективно в течение первых 30–60 минут после завершения занятий.

Эффективность коллагена в виде пищевых и косметических добавок

Коллаген в форме пищевых добавок – активно продвигаемая продукция, при этом до сих пор не имеющая устойчивой доказательной базы.

Считается, что коллагеновые добавки в сочетании с физическими упражнениями могут быть полезны для лечения дегенеративных заболеваний костей и суставов: добавки оказались наиболее эффективны для улучшения функциональности суставов и уменьшения боли в суставах.

При приеме добавок ускорялся синтез коллагена в организме, при этом это никак не сказывалось на синтезе мышечного белка. Ученые пока не могут описать точные механизмы адаптаций, возникающих в теле человека, поэтому необходимо проведение более обширных исследований.

Также коллаген активно продвигается косметическими компаниями как чудодейственная добавка для здоровья волос, кожи и ногтей – в виде крема, геля и шампуня. При этом было проведено мало исследований, изучающих дерматологические эффекты коллагена, многие из которых ограничены размером выборки и имеют сомнительные результаты.

Как сбалансировать прием из разных источников

Оптимальный рацион должен состоять из продуктов животного и растительного происхождения, чтобы обеспечить потребление белков достаточного количества и качества. Употребление растительной тоже пищи крайне важно, так как она содержит клетчатку (пищевые волокна), необходимые для нормального функционирования кишечника, а также витамины.

Важно учитывать, что порошковый протеин представляет собой переработанную продукцию и часто не содержит других важных питательных веществ, например витаминов и минералов, которые содержатся в натуральной животной и растительной пище.

В идеальном варианте необходимое количество белка следует получать из натуральных пищевых продуктов, а к протеиновым добавкам следует прибегать только в том случае, если в обычном рационе нет достаточного количества белка.

Так как коллаген синтезируется внутри организма, а эффективность добавок коллагена не доказана, то для здоровья кожи, волос и ногтей также необходимо придерживаться сбалансированного рациона питания, содержащего белки животного и растительного происхождения. Все остальное тело сделает само.

Читать далее

Фото: pexels.com/Karolina Grabowska, Krisztina Papp; unsplash.com/Kelly Sikkema, Mark Deyoung