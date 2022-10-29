Тыква: польза и вред для организма

Яркий символ осени и настоящая королева Хэллоуина – тыква, вкусная и полезная низкокалорийная бахчевая культура. В Европе и России она появилась сравнительно недавно – ее в XVI веке привезли испанцы из Мексики, где тыкву выращивали на протяжении тысячелетий. О том, чем именно тыква полезна, кому она может навредить, а также рецепты необычных ПП-блюд из тыквы – в нашем материале, который подготовила врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Состав и калорийность тыквы

Тыква – богатейший источник полезных пищевых волокон, в частности, растворимой клетчатки – пектина. Благодаря большому количеству волокон, тыква надолго насыщает.

Также тыква – ценный источник каротина (его здесь больше, чем в моркови), витаминов В1, В2, С, Е, К, Т (карнитин), РР. Много в мякоти тыквы и минеральных веществ – калия и кальция, железа и фосфора. Есть в тыкве и сахара, но при этом ее калорийность невысока и составляет в зависимости от сорта 22 – 25 ккал.

В 100г сырой мякоти тыквы содержится:

1 г белка;

0,1 г жира;

4,4 г углеводов.

Польза тыквы

Пищевые волокна стимулируют перистальтику, служат питательной средой для полезных кишечных бактерий, принимающих участие в пищеварении. Кроме того, клетчатка снижает «плохой» холестерин. Таким образом, тыква способствует здоровому пищеварению, поддержанию в норме массы тела и служит профилактикой атеросклероза.

Витамин РР в сочетании с витамином С укрепляет стенки сосудов. Калий и кальций необходимы для здоровья нервной системы и сокращений мышц.

Каротин – вещество-предшественник витамина А, одного из важнейших витаминов для зрения и кожи. Также для кожи полезен витамин С, который участвует в выработке коллагена – белка, обеспечивающего упругость и молодость кожи. Витамины А, С и Е являются также антиоксидантами, то есть нейтрализуют окислительный стресс – одну из основных причин старения и гибели клеток.

Витамины группы B, а также фосфор благотворно воздействуют на нервную систему, помогают снять усталость, раздражительность, нормализовать сон.

Вред тыквы

Тыква – исключительно полезный овощ, но есть несколько заболеваний, при которых ее употребление нужно ограничить или полностью исключить.

При сахарном диабете тыкву следует употреблять с осторожностью – в ней достаточно много сахара.

При гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника категорически противопоказаны блюда из сырой тыквы, термически обработанный овощ есть можно, но понемногу и нечасто.

При метеоризме от тыквы лучше отказаться – она усиливает газообразование в кишечнике.

При холецистите и камнях желчного пузыря тыкву есть не рекомендуется из-за ее желчегонного действия.

Тыква относится к продуктам, редко вызывающим аллергию, однако даже к ней может возникать индивидуальная непереносимость – в таком случае от употребления овоща в пищу тоже придется отказаться.

Несколько слов о тыквенных семечках

У тыквы вкусная и полезная не только мякоть, но и семена. Тыквенные семечки – ценный источник цинка – микроэлемента, благотворно влияющего на кожу. Цинк способствует регуляции выработки кожного сала, то есть помогает нормализовать жирность кожи и служит профилактикой появления воспалений. Кроме того, цинк – один из важнейших микроэлементов для мужской репродуктивной системы, он стимулирует сперматогенез и благотворно влияет на работу предстательной железы. Также семена тыквы богаты клетчаткой, содержат витамины группы В и Е, фосфор, магний, полезные для клеток печени жиры.

Также в тыквенном семени, а точнее, в их темно-оливковой оболочке, которая отделяет семечку от кожуры, содержится уникальное вещество – кукурбитин. Абсолютно безопасный для человека, он оказывает парализующее действие на кишечных паразитов, поэтому семена тыквы считались в народной медицине достаточно эффективным глистогонным средством – сегодня, конечно, предпочтение следует отдавать средствам с доказанной эффективностью и применять их только по назначению врача.

Применение тыквы в медицине

Добавление тыквы в рацион может может быть полезно при многих заболеваниях:

ожирении и метаболическом синдроме;

атеросклерозе;

гипертонии;

снижении остроты зрения;

простудных заболеваниях;

анемии;

варикозном расширении вен;

снижении свертываемости крови;

дерматитах, акне;

токсикозах беременных;

болезнях печени;

снижении потенции;

глистных инвазиях.

Также тыква применяется в косметологии – как основа для масок и тоников. Витамины А и Е смягчают кожу (хотя эффективнее они все же при употреблении в пищу – попадая в организм, они работают, как антиоксиданты, защищающие кожу от оксидативного стресса и преждевременного старения). Аскорбиновая кислота оказывает мягкий отшелушивающий, матирующий и отбеливающий эффект. Цинк помогает бороться с угревой сыпью.

Как выбрать тыкву и как ее хранить

Сортов тыквы множество, но все их можно объединить в три основные группы:

Мускатная – самая сладкая тыква, её плоды удлиненной, часто грушевидной формы, кожура достаточно тонкая и легко срезается ножом. Мускатная тыква – лучшая для десертов и сладких каш, а также для салатов. В ходе хранения мускатная тыква постепенно утрачивает сладость.

Крупноплодная – та самая, «классическая» круглая, слегка приплюснутая на полюсах тыква, которой принято украшать дома на Хэллоуин. Обычно такая тыква ярко-оранжевая, но существуют и сорта с желтыми, почти красными, зелеными, бурыми и даже голубыми плодами. Вкусовые качества таких тыкв зависят от сорта – есть преимущественно декоративные разновидности с практически безвкусной травянистой мякотью, а есть вполне сладкие сорта. У большинства крупноплодных тыкв – крупные и вкусные семена. В отличие от мускатных тыкв крупноплодные наоборот, постепенно становятся слаще при хранении – крахмал в них превращается в сахар.

Твердокорая – тыква средних размеров, овальной формы, с очень плотной кожурой. Наименее сладкий вид тыквы, оптимальный для приготовления вторых блюд, мясных запеканок, котлет, не сладких супов и каш. Сырой такую тыкву не едят из-за слишком плотной мякоти. У твердокорых тыкв – самые вкусные семена, есть даже сорта с «голыми», лишенными кожуры семенами.

Также существуют сорта декоративных тыкв, но их в пищу не употребляют.

Лучшая тыква – с плотной кожурой, без повреждений, плодоножка должна быть сухой и твердой. Цвет кожуры зависит от сорта и на вкус не влияет, а вот мякоть должна быть насыщенно-желтой или оранжевой, чем она ярче – тем больше в ней бета-каротина. Лучше брать тыквы не более 3-5 кг весом, более крупные плоды могут оказаться невкусными, сухими и со слишком плотной и толстой кожурой. Разрезанную в магазине тыкву покупать не стоит – нет никакой уверенности в том, что овощ разрезали с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Лучше купить целую тыкву, а если останется лишняя мякоть – заморозить ее, нарезав на дольки или кубики.

Не разрезанная тыква в течение 1–2 месяцев может храниться в комнате. На утепленном балконе или в погребе она прекрасно пролежит до весны. Разрезанный плод можно хранить в холодильнике до полутора недель, а в морозилке – до полугода.

Что можно приготовить из тыквы

Тыква – практически универсальный овощ, ее едят в как в сыром виде, так и после термической обработки: отваривания, запекания, жарки. Запекание максимально усиливает вкус и запах тыквы – это нужно учитывать. Из тыквы готовят супы, оладьи, запеканки, икру, кашу, всевозможные салаты и десерты.

При этом врачи рекомендуют придерживаться следующих правил употребления блюд из тыквы:

В состав блюда с тыквой должен входить жир – салат стоит заправить сметаной, кашу варить на молоке, а запеканку готовить на растительном масле. Жир помогает усваиваться бета-каротину;

Сырой тыквой лучше не злоупотреблять, а если есть заболевания ЖКТ, от нее вообще нужно отказаться, заменив сырой овощ запеченным или отварным. Грубые волокна в мякоти тыквы раздражают желудок и кишечник;

Блюда из мускатной тыквы (например, «баттернат») не требуют дополнительного сахара – такая тыква сама по себе достаточно сладкая, а ее запекание эту сладость лишь усиливает. Если же хочется сделать кашу или десерт еще слаще, просто добавьте в готовое блюдо половину чайной ложечки мёда или сбрызните его кленовым сиропом.

Специально для любителей кулинарии, которые заботятся о своем здоровье, мы подготовили специальную подборку необычных ПП-рецептов с тыквой: четыре вкусных и полезных блюда, среди которых вы точно найдете что-то по душе.

Тыквенно-творожные маффины без муки

Оригинальное блюдо, которое может послужить прекрасной заменой привычных сырников. Такие маффины вкусны как в горячем, так и в остывшем виде, со сметаной, медом, сгущенным молоком или без добавок. Это отличный вариант для завтрака или ужина.

Что понадобится:

мускатная тыква – 400г;

творог (жирность 5%) – 400г;

2 яйца;

кефир (любой жирности) – 100 мл;

сода – ¼ ч.л.;

пряности (цедра апельсина, имбирь, кардамон, корица) – по вкусу;

сахар – по вкусу;

орехи, изюм, сухофрукты – по вкусу;

молотые овсяные хлопья – по необходимости;

масло для смазывания формочек.

Как готовить:

Смешать подогретый до комнатной температуры кефир и соду, дать постоять четверть часа. Сырую тыкву измельчить на терке или в комбайне. Размять творог вилкой, перемешать с тыквенной мякотью, влить кефир с содой и перемешать так, чтобы масса была однородной. Вбить яйца. Добавить пряности, сахар. Масса должна получиться густой, если оказалось слишком жидко, можно добавить столовую ложку молотых овсяных хлопьев. При желании можно добавить в тесто измельченные орехи или сухофрукты. Смазать формочки для кексов (силиконовые, бумажные или металлические) маслом, заполнить их тестом на 2/3. Печь маффины в разогретой до 180°C духовке около получаса.

Запеканка с курицей и тыквой

Тыква – не только основа для десертов и сладкой каши, но и прекрасный компаньон мяса. Вкусная и полезная запеканка из тыквы и курицы станет прекрасным обедом или ужином для всей семьи.

Что понадобится:

твердокорая тыква – 700 г;

куриное филе – 500 г;

сметана (любой жирности) – 3 ст.л.;

2 яйца;

моцарелла – 150 г;

соль, перец, специи для курицы – по вкусу;

панировочные сухари – 2-3 ст.л.;

растительное масло для смазывания формы.

Как готовить:

Нарезать курицу и тыкву кубиками одинакового размера, приправить специями, оставить на полчаса промариноваться. Взбить сметану и яйца венчиком до однородности, приправить перцем и солью. Смазать стеклянную или керамическую форму маслом и обсыпать панировочными сухарями. Выложить в форму курицу и тыкву, залить яично-сметанной смесью. Запекать в течении 40-60 минут в духовке, разогретой до 180°C. Минут за 10-15 до готовности посыпать запеканку натертой моцареллой

Салат «Оранжевое настроение»

Яркий и хрустящий салат из тыквы и моркови может быть отличным самостоятельным блюдом – например, на полдник, или же подойдет в качестве гарнира к основному блюду из мяса. Разнообразить базовый салат можно, добавив в него яблоко, стеблевой сельдерей, капусту, сладкий салатный лук или чеснок, болгарский перец.

Что понадобится:

сладкая мускатная тыква — 250 г;

1 морковь;

семечки тыквенные или любые орехи – 30 г;

масло растительное (любое по вкусу) — 1 ст.л.;

лимонный сок – 2 ст.л.;

соль, перец – по вкусу.

Как готовить:

Натереть морковь и тыкву на терке. Заправить солью и перцем, лимонным соком и растительным маслом. Дать настояться 10 минут.

Печеная тыква с яблоком и черносливом

Тыква – отличная основа для полезных, вкусных и, главное, низкокалорийных десертов. Для легкого десерта из тыквы и яблок стоит выбрать сладкую мускатную тыкву и для контраста вкуса кислые яблоки.

Что понадобится:

тыква – 400 г;

4 средних яблока;

чернослив – 100 г;

вода – 100 мл;

пряности (корица, кардамон) – по вкусу;

орехи (или тыквенные семечки, обжаренный кунжут) – по вкусу;

мед или кленовый сироп – по вкусу.

Как готовить:

Очистить тыкву от кожуры и нарезать красивыми дольками (если тыква крупная, можно нарезать ее толстыми брусками или крупными кубиками). Яблоки разрезать пополам, очистить от семечек, каждую половинку нарезать дольками. Кожуру счищать не стоит, чтобы яблоки не «растаяли» при запекании. Выложить дольки яблок и тыква, а также чернослив в форму для запекания, влить воду, добавить пряности. Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180°C духовке в течении получаса. Готовое блюдо посыпать измельченными орешками и, если нужно, подсластить мёдом.

Популярные вопросы о тыкве

Что будет, если каждый день есть тыкву? Организм будет получать полезную для пищеварения клетчатку, витамины и микроэлементы, которыми богата тыква.

Какая польза от вареной тыквы? Такая же, как от сырой: это ценный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Термическая обработка не делает тыкву менее полезной, поэтому ее можно смело запекать, отваривать или тушить. Грубые волокна овоща при термической обработке становятся мягче и не раздражают ЖКТ.

Как правильно есть тыкву? С добавлением жира – сметаны, растительного масла, молока. Так не только вкуснее, но и полезнее: витамин А, предшественником которого является присутствующий в тыкве каротин

Как тыква влияет на кровь? Благодаря высокому содержанию клетчатки тыква способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, то есть служит профилактикой атеросклероза. Также тыква является источником витамина К, важного для процессов свертывания крови, следовательно, она полезна людям, склонным к кровотечениям. При этом саму кровь тыква не сгущает, поэтому ее можно безбоязненно есть даже людям, склонным к тромбозам: витамин К «работает» как фактор свертывания только тогда, когда он необходим. Тыква помогает повысить уровень железа в крови. Кроме того, тыква содержит некоторое количество сахара, следовательно, она может повышать уровень глюкозы в крови – для здорового человека это безопасно, но нужно учитывать людям, которые болеют сахарным диабетом.

Какая тыква самая полезная? Нет более или менее полезных сортов тыквы – выбирайте тот, который вам больше нравится по вкусу.

Сколько тыквы и тыквенных семечек можно есть в день? Тыква низкокалорийная, но в ней много клетчатки, поэтому не стоит съедать больше 400 г овоща в день. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ и диабетом следует проконсультироваться с врачом и уточнить, сколько тыквы в день им можно есть. Тыквенные семечки – калорийный продукт, поэтому в день не стоит есть их в количестве больше 50 г.

Можно ли давать тыкву ребенку? Можно и нужно! Тыква (сок и пюре из тушеного овоща) подойдет даже грудным детям в качестве первого прикорма. Но перед тем, как вводить его обязательно посоветуйтесь с педиатром.

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Фото: unsplash.com/Jan Huber, Ryan Christodoulou, Bonnie Kittle, Nick Collins, Aneta Pawlik; East News/dolphy/easyfotostock, nataliazakharova; pexels.com/ArtHouse Studio