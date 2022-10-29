Тыква: польза и вред для организма
Яркий символ осени и настоящая королева Хэллоуина – тыква, вкусная и полезная низкокалорийная бахчевая культура. В Европе и России она появилась сравнительно недавно – ее в XVI веке привезли испанцы из Мексики, где тыкву выращивали на протяжении тысячелетий. О том, чем именно тыква полезна, кому она может навредить, а также рецепты необычных ПП-блюд из тыквы – в нашем материале, который подготовила врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).
Состав и калорийность тыквы
Тыква – богатейший источник полезных пищевых волокон, в частности, растворимой клетчатки – пектина. Благодаря большому количеству волокон, тыква надолго насыщает.
Также тыква – ценный источник каротина (его здесь больше, чем в моркови), витаминов В1, В2, С, Е, К, Т (карнитин), РР. Много в мякоти тыквы и минеральных веществ – калия и кальция, железа и фосфора. Есть в тыкве и сахара, но при этом ее калорийность невысока и составляет в зависимости от сорта 22 – 25 ккал.
В 100г сырой мякоти тыквы содержится:
- 1 г белка;
- 0,1 г жира;
- 4,4 г углеводов.
Польза тыквы
Пищевые волокна стимулируют перистальтику, служат питательной средой для полезных кишечных бактерий, принимающих участие в пищеварении. Кроме того, клетчатка снижает «плохой» холестерин. Таким образом, тыква способствует здоровому пищеварению, поддержанию в норме массы тела и служит профилактикой атеросклероза.
Витамин РР в сочетании с витамином С укрепляет стенки сосудов. Калий и кальций необходимы для здоровья нервной системы и сокращений мышц.
Каротин – вещество-предшественник витамина А, одного из важнейших витаминов для зрения и кожи. Также для кожи полезен витамин С, который участвует в выработке коллагена – белка, обеспечивающего упругость и молодость кожи. Витамины А, С и Е являются также антиоксидантами, то есть нейтрализуют окислительный стресс – одну из основных причин старения и гибели клеток.
Витамины группы B, а также фосфор благотворно воздействуют на нервную систему, помогают снять усталость, раздражительность, нормализовать сон.
Вред тыквы
Тыква – исключительно полезный овощ, но есть несколько заболеваний, при которых ее употребление нужно ограничить или полностью исключить.
При сахарном диабете тыкву следует употреблять с осторожностью – в ней достаточно много сахара.
При гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника категорически противопоказаны блюда из сырой тыквы, термически обработанный овощ есть можно, но понемногу и нечасто.
При метеоризме от тыквы лучше отказаться – она усиливает газообразование в кишечнике.
При холецистите и камнях желчного пузыря тыкву есть не рекомендуется из-за ее желчегонного действия.
Тыква относится к продуктам, редко вызывающим аллергию, однако даже к ней может возникать индивидуальная непереносимость – в таком случае от употребления овоща в пищу тоже придется отказаться.
Несколько слов о тыквенных семечках
У тыквы вкусная и полезная не только мякоть, но и семена. Тыквенные семечки – ценный источник цинка – микроэлемента, благотворно влияющего на кожу. Цинк способствует регуляции выработки кожного сала, то есть помогает нормализовать жирность кожи и служит профилактикой появления воспалений. Кроме того, цинк – один из важнейших микроэлементов для мужской репродуктивной системы, он стимулирует сперматогенез и благотворно влияет на работу предстательной железы. Также семена тыквы богаты клетчаткой, содержат витамины группы В и Е, фосфор, магний, полезные для клеток печени жиры.
Также в тыквенном семени, а точнее, в их темно-оливковой оболочке, которая отделяет семечку от кожуры, содержится уникальное вещество – кукурбитин. Абсолютно безопасный для человека, он оказывает парализующее действие на кишечных паразитов, поэтому семена тыквы считались в народной медицине достаточно эффективным глистогонным средством – сегодня, конечно, предпочтение следует отдавать средствам с доказанной эффективностью и применять их только по назначению врача.
Применение тыквы в медицине
Добавление тыквы в рацион может может быть полезно при многих заболеваниях:
- ожирении и метаболическом синдроме;
- атеросклерозе;
- гипертонии;
- снижении остроты зрения;
- простудных заболеваниях;
- анемии;
- варикозном расширении вен;
- снижении свертываемости крови;
- дерматитах, акне;
- токсикозах беременных;
- болезнях печени;
- снижении потенции;
- глистных инвазиях.
Также тыква применяется в косметологии – как основа для масок и тоников. Витамины А и Е смягчают кожу (хотя эффективнее они все же при употреблении в пищу – попадая в организм, они работают, как антиоксиданты, защищающие кожу от оксидативного стресса и преждевременного старения). Аскорбиновая кислота оказывает мягкий отшелушивающий, матирующий и отбеливающий эффект. Цинк помогает бороться с угревой сыпью.
Как выбрать тыкву и как ее хранить
Сортов тыквы множество, но все их можно объединить в три основные группы:
Мускатная – самая сладкая тыква, её плоды удлиненной, часто грушевидной формы, кожура достаточно тонкая и легко срезается ножом. Мускатная тыква – лучшая для десертов и сладких каш, а также для салатов. В ходе хранения мускатная тыква постепенно утрачивает сладость.
Крупноплодная – та самая, «классическая» круглая, слегка приплюснутая на полюсах тыква, которой принято украшать дома на Хэллоуин. Обычно такая тыква ярко-оранжевая, но существуют и сорта с желтыми, почти красными, зелеными, бурыми и даже голубыми плодами. Вкусовые качества таких тыкв зависят от сорта – есть преимущественно декоративные разновидности с практически безвкусной травянистой мякотью, а есть вполне сладкие сорта. У большинства крупноплодных тыкв – крупные и вкусные семена. В отличие от мускатных тыкв крупноплодные наоборот, постепенно становятся слаще при хранении – крахмал в них превращается в сахар.
Твердокорая – тыква средних размеров, овальной формы, с очень плотной кожурой. Наименее сладкий вид тыквы, оптимальный для приготовления вторых блюд, мясных запеканок, котлет, не сладких супов и каш. Сырой такую тыкву не едят из-за слишком плотной мякоти. У твердокорых тыкв – самые вкусные семена, есть даже сорта с «голыми», лишенными кожуры семенами.
Также существуют сорта декоративных тыкв, но их в пищу не употребляют.
Лучшая тыква – с плотной кожурой, без повреждений, плодоножка должна быть сухой и твердой. Цвет кожуры зависит от сорта и на вкус не влияет, а вот мякоть должна быть насыщенно-желтой или оранжевой, чем она ярче – тем больше в ней бета-каротина. Лучше брать тыквы не более 3-5 кг весом, более крупные плоды могут оказаться невкусными, сухими и со слишком плотной и толстой кожурой. Разрезанную в магазине тыкву покупать не стоит – нет никакой уверенности в том, что овощ разрезали с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Лучше купить целую тыкву, а если останется лишняя мякоть – заморозить ее, нарезав на дольки или кубики.
Не разрезанная тыква в течение 1–2 месяцев может храниться в комнате. На утепленном балконе или в погребе она прекрасно пролежит до весны. Разрезанный плод можно хранить в холодильнике до полутора недель, а в морозилке – до полугода.
Что можно приготовить из тыквы
Тыква – практически универсальный овощ, ее едят в как в сыром виде, так и после термической обработки: отваривания, запекания, жарки. Запекание максимально усиливает вкус и запах тыквы – это нужно учитывать. Из тыквы готовят супы, оладьи, запеканки, икру, кашу, всевозможные салаты и десерты.
При этом врачи рекомендуют придерживаться следующих правил употребления блюд из тыквы:
- В состав блюда с тыквой должен входить жир – салат стоит заправить сметаной, кашу варить на молоке, а запеканку готовить на растительном масле. Жир помогает усваиваться бета-каротину;
- Сырой тыквой лучше не злоупотреблять, а если есть заболевания ЖКТ, от нее вообще нужно отказаться, заменив сырой овощ запеченным или отварным. Грубые волокна в мякоти тыквы раздражают желудок и кишечник;
- Блюда из мускатной тыквы (например, «баттернат») не требуют дополнительного сахара – такая тыква сама по себе достаточно сладкая, а ее запекание эту сладость лишь усиливает. Если же хочется сделать кашу или десерт еще слаще, просто добавьте в готовое блюдо половину чайной ложечки мёда или сбрызните его кленовым сиропом.
Специально для любителей кулинарии, которые заботятся о своем здоровье, мы подготовили специальную подборку необычных ПП-рецептов с тыквой: четыре вкусных и полезных блюда, среди которых вы точно найдете что-то по душе.
Тыквенно-творожные маффины без муки
Оригинальное блюдо, которое может послужить прекрасной заменой привычных сырников. Такие маффины вкусны как в горячем, так и в остывшем виде, со сметаной, медом, сгущенным молоком или без добавок. Это отличный вариант для завтрака или ужина.
Что понадобится:
- мускатная тыква – 400г;
- творог (жирность 5%) – 400г;
- 2 яйца;
- кефир (любой жирности) – 100 мл;
- сода – ¼ ч.л.;
- пряности (цедра апельсина, имбирь, кардамон, корица) – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
- орехи, изюм, сухофрукты – по вкусу;
- молотые овсяные хлопья – по необходимости;
- масло для смазывания формочек.
Как готовить:
- Смешать подогретый до комнатной температуры кефир и соду, дать постоять четверть часа.
- Сырую тыкву измельчить на терке или в комбайне.
- Размять творог вилкой, перемешать с тыквенной мякотью, влить кефир с содой и перемешать так, чтобы масса была однородной. Вбить яйца.
- Добавить пряности, сахар.
- Масса должна получиться густой, если оказалось слишком жидко, можно добавить столовую ложку молотых овсяных хлопьев.
- При желании можно добавить в тесто измельченные орехи или сухофрукты.
- Смазать формочки для кексов (силиконовые, бумажные или металлические) маслом, заполнить их тестом на 2/3.
- Печь маффины в разогретой до 180°C духовке около получаса.
Запеканка с курицей и тыквой
Тыква – не только основа для десертов и сладкой каши, но и прекрасный компаньон мяса. Вкусная и полезная запеканка из тыквы и курицы станет прекрасным обедом или ужином для всей семьи.
Что понадобится:
- твердокорая тыква – 700 г;
- куриное филе – 500 г;
- сметана (любой жирности) – 3 ст.л.;
- 2 яйца;
- моцарелла – 150 г;
- соль, перец, специи для курицы – по вкусу;
- панировочные сухари – 2-3 ст.л.;
- растительное масло для смазывания формы.
Как готовить:
- Нарезать курицу и тыкву кубиками одинакового размера, приправить специями, оставить на полчаса промариноваться.
- Взбить сметану и яйца венчиком до однородности, приправить перцем и солью.
- Смазать стеклянную или керамическую форму маслом и обсыпать панировочными сухарями.
- Выложить в форму курицу и тыкву, залить яично-сметанной смесью.
- Запекать в течении 40-60 минут в духовке, разогретой до 180°C.
- Минут за 10-15 до готовности посыпать запеканку натертой моцареллой
Салат «Оранжевое настроение»
Яркий и хрустящий салат из тыквы и моркови может быть отличным самостоятельным блюдом – например, на полдник, или же подойдет в качестве гарнира к основному блюду из мяса. Разнообразить базовый салат можно, добавив в него яблоко, стеблевой сельдерей, капусту, сладкий салатный лук или чеснок, болгарский перец.
Что понадобится:
- сладкая мускатная тыква — 250 г;
- 1 морковь;
- семечки тыквенные или любые орехи – 30 г;
- масло растительное (любое по вкусу) — 1 ст.л.;
- лимонный сок – 2 ст.л.;
- соль, перец – по вкусу.
Как готовить:
- Натереть морковь и тыкву на терке.
- Заправить солью и перцем, лимонным соком и растительным маслом.
- Дать настояться 10 минут.
Печеная тыква с яблоком и черносливом
Тыква – отличная основа для полезных, вкусных и, главное, низкокалорийных десертов. Для легкого десерта из тыквы и яблок стоит выбрать сладкую мускатную тыкву и для контраста вкуса кислые яблоки.
Что понадобится:
- тыква – 400 г;
- 4 средних яблока;
- чернослив – 100 г;
- вода – 100 мл;
- пряности (корица, кардамон) – по вкусу;
- орехи (или тыквенные семечки, обжаренный кунжут) – по вкусу;
- мед или кленовый сироп – по вкусу.
Как готовить:
- Очистить тыкву от кожуры и нарезать красивыми дольками (если тыква крупная, можно нарезать ее толстыми брусками или крупными кубиками).
- Яблоки разрезать пополам, очистить от семечек, каждую половинку нарезать дольками. Кожуру счищать не стоит, чтобы яблоки не «растаяли» при запекании.
- Выложить дольки яблок и тыква, а также чернослив в форму для запекания, влить воду, добавить пряности.
- Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180°C духовке в течении получаса.
- Готовое блюдо посыпать измельченными орешками и, если нужно, подсластить мёдом.
Популярные вопросы о тыкве
Что будет, если каждый день есть тыкву? Организм будет получать полезную для пищеварения клетчатку, витамины и микроэлементы, которыми богата тыква.
Какая польза от вареной тыквы? Такая же, как от сырой: это ценный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Термическая обработка не делает тыкву менее полезной, поэтому ее можно смело запекать, отваривать или тушить. Грубые волокна овоща при термической обработке становятся мягче и не раздражают ЖКТ.
Как правильно есть тыкву? С добавлением жира – сметаны, растительного масла, молока. Так не только вкуснее, но и полезнее: витамин А, предшественником которого является присутствующий в тыкве каротин
Как тыква влияет на кровь? Благодаря высокому содержанию клетчатки тыква способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, то есть служит профилактикой атеросклероза. Также тыква является источником витамина К, важного для процессов свертывания крови, следовательно, она полезна людям, склонным к кровотечениям. При этом саму кровь тыква не сгущает, поэтому ее можно безбоязненно есть даже людям, склонным к тромбозам: витамин К «работает» как фактор свертывания только тогда, когда он необходим. Тыква помогает повысить уровень железа в крови. Кроме того, тыква содержит некоторое количество сахара, следовательно, она может повышать уровень глюкозы в крови – для здорового человека это безопасно, но нужно учитывать людям, которые болеют сахарным диабетом.
Какая тыква самая полезная? Нет более или менее полезных сортов тыквы – выбирайте тот, который вам больше нравится по вкусу.
Сколько тыквы и тыквенных семечек можно есть в день? Тыква низкокалорийная, но в ней много клетчатки, поэтому не стоит съедать больше 400 г овоща в день. Тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ и диабетом следует проконсультироваться с врачом и уточнить, сколько тыквы в день им можно есть. Тыквенные семечки – калорийный продукт, поэтому в день не стоит есть их в количестве больше 50 г.
Можно ли давать тыкву ребенку? Можно и нужно! Тыква (сок и пюре из тушеного овоща) подойдет даже грудным детям в качестве первого прикорма. Но перед тем, как вводить его обязательно посоветуйтесь с педиатром.
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Фото: unsplash.com/Jan Huber, Ryan Christodoulou, Bonnie Kittle, Nick Collins, Aneta Pawlik; East News/dolphy/easyfotostock, nataliazakharova; pexels.com/ArtHouse Studio
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