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Угадайте, сколько составляет мировой рекорд по задержке дыхания? Профессионалы используют одну хитрость, которая позволяет значительно увеличить время

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Наверняка, многие пытались в детстве проверить свои способности в задержке дыхания под водой. Некоторые даже соревновались со сверстниками на водоеме: кто последний вынырнет, тот и победил. 

Минута – хорошо, две – отлично, пять – выдающий результат. А где пределы человеческих возможностей? Какие тренировки и хитрости используют в своей подготовке рекордсмены по задержке дыхания?

Как промысел превратился в спорт

Задержка дыхания под водой не всегда была забавой и спортивной дисциплиной. До изобретения аквалангов и скафандров (первые прототипы устройств стали появляться в 18 веке) умение долго находиться на глубине без кислорода было ценным навыком, необходимым морякам для ремонта подводной части кораблей и поиска затонувших грузов.

Также до появления специальных устройств подводное плавание на задержке дыхания было единственным способом промысла некоторых морепродуктов, губок, жемчуга, коралла.

Только в конце 40-х годов 20 века начали фиксироваться первые рекорды по погружению на глубину на задержке дыхания, а в 1959 году была создана Всемирная конфедерация подводной деятельности (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, CMAS), первым президентом которой стал знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто.

Тогда же свои правила обрел и фридайвинг (от англ. free – свободно и dive – нырять) – спортивная дисциплина и вид активного отдыха, в котором атлеты занимаются подводным плаванием на задержке дыхания.

Как ставятся рекорды по задержке дыхания и кто их учитывает

Помимо Всемирной конфедерации подводной деятельности рекорды для подводных дисциплин регистрируют Международная Ассоциация Развития Фридайвинга (Association Internationale pour le Développement de l’Apnée, AIDA International) и «Книга рекордов Гиннесса».

Для установления рекордов по задержке дыхания была разработана отдельная дисциплина – статическое апноэ, в которой атлет задерживает дыхание, лежа в воде без движения. Такой способ позволяет минимизировать расход кислорода и максимизировать время на одном вдохе.

Помимо специальных тренировок, включающих развитие выносливости, освоение техники дыхания и расслабления под водой, спортсмены при установлении рекордов прибегают к одной хитрости: за 30 минут до начала испытания они дышат 100% кислородом, чтобы максимально насытить им организм.

«Книга рекордов Гиннесса» засчитывает результаты, показанные с использованием чистого кислорода, который позволяет существенно продлить время нахождения под водой. 

Например, абсолютный рекорд без предварительного использования кислорода составляет 11 минут и 35 секунд и был установлен французом Стефаном Мифсудом в 2009 году. Рекорд с использованием чистого кислорода превышает данное время более чем в два раза.

Мировые рекорды по задержке дыхания

10 место – Стиг Северинсен (Дания) – 20 минут и 10 секунд

1 апреля 2010 года Стиг стал первым, кто преодолел планку в 20 минут под водой. Он начал заниматься плаванием в 6 лет, несколько раз выигрывал национальный чемпионат, а также выступал за сборную Дании по подводному регби.

9 место – Рикардо Байя (Бразилия) – 20 минут и 21 секунда

Биолог по профессии Байя побил рекорд Северинсена в 2010 году и отметил: «Мировой рекорд представляет собой линию, отделяющую возможное от невозможного. Чтобы преодолеть этот барьер, помимо веры в себя, мне пришлось поверить в способности человеческого вида».

8 место – Петер Колат (Швейцария) – 21 минута и 33 секунды

Колат помимо установки рекордов в статическом апноэ также увлекается подледным плаванием и показывает там выдающиеся результаты: при температуре воды в 2°С он в костюме и ластах способен проплыть под водой без кислорода 155,4 метра, без ласт – 110,2 метра, а в одних плавках – 80 метров.

А началось все с шутливого пари в друзьями: в 1998 году Петер поспорил, что сможет продержаться под водой без воздуха дольше всех. С первой попытки он показал результат 3 минуты и 21 секунды, выиграл спор и увлекся этим экстремальным видом спорта.

7 место – Стиг Северинсен – 22 минуты ровно

В 2021 году Стиг вернул себе мировой рекорд и стал первым человеком, достигшим 22 минут под водой.

6 место – Том Сиетас (Германия) – 22 минуты и 22 секунды

Том установил рекорд в рамках шоу в Китае в 2012 году, где он соревновался с еще одним фридайвером в вертикальных камерах, заполненных водой.

5 место – Горан Чолак (Хорватия) – 22 минуты и 30 секунд

Чолак начал заниматься фридайвингом в 2006 году, много раз становился национальным чемпионом и выигрывал чемпионаты мира, устанавливая рекорды.

4 место – Горан Чолак – 23 минуты и 1 секунда

20 июня 2014 года у себя на родине Горан стал первым, кто провел под водой на одном вдохе более 23 минут. Личный рекорд Чолака без предварительного использования кислорода составляет также внушительные 9 минут и 58 секунд.

3 место – Алеш Сегура (Испания) – 23 минуты и 9 секунд

2 место – Алеш Сегура – 24 минуты и 3 секунды

Спустя менее чем две недели после установления предыдущего рекорда Алеш улучшил собственное время почти на минуту и впервые в истории продержался под водой более 24 минут.

1 место – Будимир Шобат (Хорватия) – 24 минуты и 37 секунд

 

Спустя менее чем две недели после установления предыдущего рекорда Алеш улучшил собственное время почти на минуту и впервые в истории продержался под водой более 24 минут.1 место – Будимир Шобат (Хорватия) – 24 минуты и 37 секунд

56-летний хорват установил действующий мировой рекорд 27 марта 2021 года. Примечательно, что фридайвингом Будимир начал заниматься только в 48 лет.

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Фото: sportalsub.net, unterwasserwelt.de, atlantisfreediving.com, deeperblue.com

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