Что такое свимран? Придумали в Швеции на спор, плывут и бегут по 75 км в одной и той же экипировке. Можно в одиночку или с напарником

Свимран (от англ. swim – «плавать» и run – «бежать») – вид спорта, где участники последовательно преодолевают множество чередующихся этапов, которые включают бег по пересеченной местности и плавание в открытой воде.

Мы поговорили с Мариной Ивановой, организатором старта Come on swimrun в России, шестикратным финишером чемпионата мира по свимрану ÖTILLÖ, о зарождении спорта, особенностях соревнований и необходимой экипировке и тренировках.

История возникновения

Идея соревнований зародилась в 2002 году в отеле Värdshus, расположенном на шведском острове Utö в стокгольмском архипелаге, где братья Матс и Йеспер Андерссоны, владелец отеля Андерс Мальм и Янне Линдберг сидели в ресторане.

Между ними возник спор, кто быстрее преодолеет расстояние от Utö до острова Sandhamn вплавь и бегом через множество попутных островов архипелага. Проигравшая пара должна была оплатить отель и ужин на финише. В итоге импровизированную гонку выиграли братья Андерссоны, затратив на все путешествие 26 часов.

В 2005 году к участникам первого старта присоединились профессиональный спортсмен Майкл Леммель и его напарник по приключенческим гонкам Матс Скотт. Вместе они разработали оптимальный маршрут по островам и придумали название гонки – ÖTILLÖ (от швед. Ö till Ö – от острова к острову).

Первые официальные соревнования ÖTILLÖ по фиксированную маршруту прошли в сентябре 2006 года. В них приняло участие девять пар. К 2012-му в Швеции появилось еще три гонки через острова – Ångaloppet, Öloppet и Amfibiemannen. В том же году было придумано название нового вида спорта – swimrun.

В 2014 году прошли первые соревнования за пределами Швеции, в Швейцарии, а к 2019-му количество стартов по всему миру перевалило за 800.

В России свимран появился в 2015 году благодаря Дмитрию Егорову, который организовал первые соревнования SwimRun Lake-to-Lake в Мичуринском (Ленинградская область). В том же году первая российская команда в составе Дмитрия Егорова и Марины Ивановой приняла участие в гонке ÖTILLÖ, которая к тому моменту уже носила статус чемпионата мира по свимрану. Дмитрий и Марина преодолели дистанцию в 75 км за 11 часов и 6 минут, заняв 11 место среди смешанных команд.

Особенности соревнований

Марина Иванова: «В свимране нет стандартных дистанций: каждый организатор планирует трассу в зависимости от местности. Мы проводим соревнования Come on swimrun на трех дистанциях – короткой (8 км), средней (16 км) и длинной (34 км)».

На чемпионате мира по свимрану (ближайший пройдет 5 сентября) дистанция гонки обычно составляет 75 км, в 2022 году – 69,8 км, из них бег по пересеченной местности – 60,6 км, а плавание – 9,1 км. Количество беговых отрезков – 24, плавательных – 23.

В мировой серии, которая включает в себя несколько стартов в разных странах, короткая дистанция составляет 10-12 км, длинная – около 40 км.

Трассы соревнований могут сильно различаться из-за специфики местности. В одной локации – ровный беговой этап, в другой – спуски и подъемы. Где-то плавание проходит по спокойным озерам, а в других местах – по рекам с сильным течением или в море с волнами. По этой причине каждая гонка – это новый вызов.

Марина Иванова: «Регламентируемых пропорций между беговыми и плавательными этапами также нет, но негласно принято, чтобы из общей протяженности трассы 13-20% приходилось на плавание, а остальное – на бег».

Соревнования по свимрану проводятся в индивидуальном (соло) зачете среди мужчин и женщин, а также в парном – среди мужских, женских и смешанных пар. На чемпионате мира ÖTILLÖ в Швеции и большинстве крупных мировых стартов соревнуются только парами. Но существует отдельный старт – чемпионат мира по соло свимрану Aquaticrunner, который проходит в Италии.

В соревнованиях пар участники одной команды должны проходить дистанцию вместе, не терять друг друга на плавательных и беговых этапах, поддерживая расстояние не более 10 метров. Финишное время засчитывается по второму участнику.

Экипировка для свимрана

Спортсмены соревнуются в гидрокостюмах или плотно прилегающей одежде (если погода теплая). Бегут в кроссовках, которые хорошо выпускают воду. В свимране в отличие от триатлона на транзитках нельзя переодеваться, поэтому плывут и бегут спортсмены в одной и той же экипировке.

К обязательной экипировке относятся: плавательная шапочка, стартовый номер и чип (выдаются организаторами), свисток, аптечка. К желательной – гидрокостюм, плавательные очки, кроссовки.

Марина Иванова: «Существует три базовых варианта соревновательной экипировки: первый – стартовая майка с номером и плавки (купальник); второй – облегающие майка, шорты или трисьют и кроссовки; третий – гидрокостюм и кроссовки».

Гидрокостюм

Некоторые производители выпускают специальные гидрокостюмы для свимрана. Их делают из эластичного неопрена, который не сковывает движения во время бега. У гидрокостюма укороченные по колено штанины и в основном короткие (либо съемные) рукава. Молний две (спереди и сзади), чтобы можно было расстегнуться и опустить верхнюю часть гидрокостюма вниз на беговом этапе.

Так как во время гонки атлет должен нести с собой аптечку и питание, в костюмах для свимрана предусмотрены карманы. Также многие после выхода из воды снимают очки и шапочку. Их тоже можно убрать в карман, чтобы на беговом этапе руки были свободны.

Обувь

Правилами не запрещается выступать босиком, но это нецелесообразно, поэтому обычно спортсмены придерживаются компромисса – экипировка должна позволять комфортно плыть и быстро бежать.

В качестве кроссовок для свимрана лучше всего подойдут облегченные модели для бега по пересеченной местности с агрессивным протектором. Верх должен быть перфорированным, чтобы вода быстро выходила из кроссовок.

Кроссовки подбираются в размер: они не должны давить и не должны болтаться на ноге. Чтобы не натереть мозоли, необходимо использовать спортивные синтетические носки, которые должны быть выше щиколотки.

Марина Иванова: «Из кроссовок для свимрана мне больше всего нравятся Inov-8 x-talon 210, в которых я бегаю уже около пяти лет, и Inov-8 trailtalon 235. Эти модели очень легкие и очень гибкие, из них быстро выходит вода. Благодаря гибкости обуви на плавании можно вытянуть ногу полностью, чтобы стопа лежала на воде и не мешала продвижению вперед. В жестких кроссовках с этим могут возникнуть проблемы».

Дополнительное снаряжение

Спортсменам разрешается использовать лопатки для плавания, колобашки (поплавок из вспененнего материала, который помещается между бедрами и не позволяет ногам тонуть), ласты и другой инвентарь для плавания. При этом всю вспомогательную экипировку атлет должен нести на себе до финиша.

В соревнованиях пар некоторые участники используют специальный эластичный шнур (корд), который позволяет не потерять партнера. Также он помогает в плавании, где более сильный пловец может тянуть за собой слабого. Если уровень спортсменов приблизительно одинаковый, то они могут работать посменно на плавательных этапах, выходя вперед и облегчая задачу плывущему сзади.

Особенности подготовки к свимрану

Марина Иванова: «Вне сезона, когда нет стартов, компоненты тренируются отдельно. Плавание – в бассейне, бег – на улице, беговой дорожке или в манеже. Весной, когда появляется открытая вода, начинаются тренировки на улице. Благодаря гидрокостюмам можно тренироваться с конца весны полноценно, чередуя плавание и бег.

Тренировки по свимрану можно проводить несколькими способами: полноценными большими дистанциями свимрана, небольшими кругами «вода/бег» с частыми переходами или вокруг одного озера. Отдельно тренируют забегания/выбегания в воду и из воды, так как на них можно потерять или сэкономить много времени. На соревнованиях таких смен бывает очень много – на чемпионате мира больше 40, отработка этого элемента крайне важна.

Если спортсмены собираются участвовать в парном зачете, тренировки с напарником обязательны. Необходимо понимать, как каждый из атлетов бежит и плывет. Отдельно тренируется работа на веревке (корде), чтобы партнеры удерживали необходимую дистанцию и не дергали друг друга. Более сильный пловец учится помогать слабому. В беге – то же самое. Все это необходимо отработать заранее на тренировках».

Популярные соревнования по свимрану

Чемпионат мира по свимрану (гонка ÖTILLÖ, The Swimrun World Championship) проводится ежегодно в Швеции в начале сентября. Ему предшествует мировая серия ÖTILLÖ, которая включает несколько стартов в разных странах, с которых можно отобраться на чемпионат мира. Чемпионат мира по сольному свимрану Aquaticrunner проходит в середине сентября в Италии. Это самые престижные соревнования по свимрану.

Марина Иванова: «Из культовых гонок также стоит отметить Rockman Swimrun, которая проводится в Норвегии по фьордам. Это очень тяжелые соревнования в холодных условиях. Из гонок в жарких условиях стоит отметить красивейший старт Costa Brava swimrun в Испании. Отдельные серии стартов проводятся в странах, где свимран особенно популярен – в Испании, Италии, Франции. В этом году появилась новая серия стартов – My Swimrun Championships, объединяющая несколько гонок в Европе и заканчивающаяся чемпионатом Европы по свимрану».

В России основные соревнования по свимрану сосредоточены в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Также есть старты в Москве и Воронеже.

Марина Иванова: «Мы проводим соревнования Come on swimrun в Ленинградской области, в районе Яппиля. Наш старт зародился в 2019 году в момент полного отсутствия в России стартов по свимрану и угасания интереса к этому виду спорта.

За два года (не считая отмены 2020 года) нам удалось снова вызвать интерес у спортсменов заниматься свимраном и вывести Come on swimrun на уровень самого яркого, интересного и многочисленного старта по свимрану в России. В прошедшем старте 9 июля приняло участие 280 человек, а отзывы участников подтвердят мои слова. Два года подряд проводить Come on swimrun на высоком уровне позволяет наш с Ларисой Дьяковой гоночный опыт и умение Регины Колесниковой и Ольги Барминой организовывать крупные мероприятия.

Свимран в России теперь активно набирает обороты, и мы надеемся на дальнейшее развитие не только нашего старта, но и всего вида спорта».

Фото: личный архив Марины Ивановой; VK/comeonswimrun