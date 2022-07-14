Правда ли, что левши – более творческие? А правшам легче дается математика?

Мнение о том, что правши и левши очень разные, крайне распространено. В общественном сознании закрепилось, что первые обычно легче обращаются с цифрами и разного рода подсчетами, а вторые – более эмоциональные, обладатели художественного мышления и способностей к языкам. Но правда ли это? И есть ли на самом деле отличия между людьми с разными ведущими руками? Разбираемся.

Левша или правша?

В 2020 году европейские ученые попытались выяснить количество левшей среди всех жителей Земли и проанализировали уже существующие данные. Оказалось, что процент варьируется от 9,3 до 18,1, а разрыв объясняется разницей методик, которые использовались в исследованиях. Меньший процент показала работа, в которой учитывалось только то, какой рукой пишет человек, и не учитывалось число амбидекстров – людей, которые одинаково хорошо работают обеими руками.

Определить левша, правша вы или амбидекстр, можно с помощью специальных тестов, например Waterloo Handedness Questionnaire. Однако они не всегда дают на 100% правильный результат. Кстати, существуют также скрытые типы. Так, люди, которые основные функции выполняют правой рукой, а во время игры в футбол всегда бьют с левой, скорее всего, являются скрытыми левшами.

Так как множество предметов предназначены именно для правой руки, левшам удобнее (и нет, это не маркетинговые уловки) использовать специальные товары: ручки, ножницы, компьютерные мыши. Правда, так как спрос на них ограничен только людьми с ведущей левой рукой, они стоят дороже, чем те, что для правшей.

Все дело в генах?

Предположение о роли генов возникло не на пустом месте. Дело в том, что предпочтения по ведущей руке у человека определяются еще в утробе, примерно к восьмой неделе. На этом этапе ученые обнаружили различия в правом и левом сегментах спинного мозга, которые впоследствии будут контролировать движения конечностей. Например, когда плод начинает сосать палец, то предпочитает либо правый, либо левый. Окончательно определить, правша ребенок или левша, можно к четырем годам.

Ученые выяснили, что гены действительно могут влиять на то, какая рука будет у человека ведущей. Так, они выделили ген PCSK6, связанный с асимметричным формированием эмбриона. По мнению авторов работы, варианты этого гена также могут определять и ведущую руку.

При этом исследователи подчеркнули, что генетика не полностью определяет ведущую руку. Они заметили, что в формировании право- или леворукости большую роль играют также обучение и воспитание – негенетические факторы. К тому же на культурных факторах все не заканчивается: влияют и полученные травмы, перенесенные болезни и даже вес при рождении . То, что иногда идентичные (обладающие одинаковым генотипом) близнецы имеют разные доминирующие руки, подтверждает этот факт.

Креативность левшей: миф или реальность

То, что левши более творческие, чем правши, ничем не доказано. Миф появился в 1995 году, когда одно из исследований показало, что левши прокручивают в голове больше вариантов решения проблемы. Однако с творчеством это не связано. Если сравнивать скорость обработки информации, то между правшами и левшами нет большой разницы.

Мнение о том, что у правшей и левшей доминируют разные полушария мозга, тоже ничем не подкреплено. Согласно данным ученых, не существует «правого» или «левого» мозга: полушария взаимосвязаны и поддерживают друг друга в различных процессах.

Кроме того, языковой центр находится в левом полушарии не только у большей части правшей, но и у 70% левшей, утверждает Джина Гримшоу, директор Лаборатории когнитивной и аффективной нейронауки в Веллингтонском университете в Новой Зеландии. По ее словам, хотя для других функций, таких как внимание, эмоции, музыка и восприятие лица, данных меньше, по большей части левши явно не отличаются от правшей. «У них, конечно, нет перевернутого мозга», – отмечает она.

Зато есть данные о том, что у левшей чаще диагностируют психические расстройства. Речь идет, в частности, о шизофрении.

Амбидекстры – кто они?

Люди, одинаково хорошо владеющие и правой, и левой рукой, встречаются крайне редко, по данным ученых, на планете их не более 1%. Во многом из-за этого ученым довольно мало известно о причинах этого явления. Все осложняется тем, что не совсем понятно, кого называть амбидекстрами. Включать ли переученных левшей? Как насчет тех, кто в одних видах активности использует правую, а в других – левую руку? Надо упомянуть, что, помимо ведущей руки, в норме есть и ведущая нога, и ведущий глаз. Обычно ведущие стороны совпадают, и многие исследователи выделяют в амбидекстры исключения из этого правила.

Интересно, что с возрастом люди становятся больше склонны к амбидекстрии. Это подтвердили эксперименты , проведенные шотландскими учеными. Результат они объяснили тем, что с возрастом становится сложнее справляться с привычными делами одной рукой, поэтому активнее задействуется другая.

Тиражируется мнение о том, что амбидекстры – более развитые и лучше обучаются, так как их мозг работает эффективнее, однако наука это опровергает. Есть данные , что они хуже, чем правши или левши, справляются с рядом когнитивных тестов, особенно если речь идет о счете, запоминании и логике. Отсутствующее или слабо выраженное предпочтение правой или левой руки также связано с рядом нарушений развития и психическими проблемами.

Левши в спорте

В большинстве видов спорта правши и левши имеют равные шансы на успех. Например, нет разницы, какая рука ведущая у спортсмена в гимнастике, беге, плавании, конькобежном спорте, футболе. Левшами являются семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.

Причем иногда, как выяснили ученые, левши даже могут обладать преимуществом над правшами. Речь о видах спорта, в которых необходима быстрая реакция: бейсболе, крикете и теннисе. Дело в том, что движения левшей оказываются неожиданными для соперника.

Так, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль – правша во всем, кроме тенниса. И его дядю обвиняли в том, что он нарочно заставлял спортсмена играть левой: так соперникам было тяжелее с ним справляться. Сам теннисист отрицал, что умеет играть правой.

А серебряный призер Олимпийских игр-2020 в фехтовании на шпагах Сергей Бида в подкасте «Три калеки» рассказывал, что левшам с правшами фехтовать легко, а вот у правшей могут возникнуть сложности – особенно, если речь идет о начинающих спортсменах. «У нас в группе было двое левшей, двое правшей, я получал и такой, и такой опыт», – заметил фехтовальщик.

Однако есть и обратная сторона. В тех видах, где используется специальное оборудование, у левшей могут начаться проблемы. В частности, трудности испытывают биатлонисты-левши, если их винтовка предназначена для правшей. В апреле 2018-го российский биатлонист Петр Пащенко рассказывал : «Я стреляю с правых руки и глаза, хотя ведущее все у меня левое. Отец мне постоянно говорит: “Тебе нужно начать стрелять с левой руки”. Я сам понимаю, что это невозможно в нашей стране. Кто будет со мной заниматься?»

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Итак, в истории правшей и левшей много непроверенной и противоречивой информации. Очевидно другое: мир не приспособлен для левшей, хотя их на Земле без малого 10%. И хотя в последние годы товары для леворуких стали популярнее, не всем они доступны. И ведь переучивать левшей не советуют, ведь это не дефект, а вариант нормы.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Daniel Pockett / Stringer; unsplash.com/National Cancer Institute, Kelly Sikkema, Shoeib Abolhassani