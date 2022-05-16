Болезнь Лайма – опасное заболевание весны и лета, вызывающее паралич лица и аритмии. Можно ли вылечить? Как избежать и есть ли профилактика?

Весна и лето – время максимальной активности клещей. Эти паукообразные членистоногие могут быть переносчиками тяжелых инфекций, например болезни Лайма. Заболевание способно вызвать тяжелые осложнения вплоть до паралича лица и сердечных аритмий. Как правильно вести себя при укусе клеща, как избежать заражения и когда обращаться к врачу рассказывает медицинский автор «Здоровья на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Что такое болезнь Лайма

Болезнь Лайма, известная также как иксодовый клещевой боррелиоз – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia. Вызвать болезнь Лайма способны более 10 видов бактерий, но наиболее значимы только три: Borrelia burgdorferi (самый распространенный возбудитель), Borrelia afzelii и Borrelia garinii.

В природе боррелии живут и размножаются в организмах диких животных, птиц и грызунов. Бактерии переходят от одного переносчика к другому за счет иксодовых клещей. Эти членистоногие питаются кровью и при укусе зараженного животного становятся невольными распространителями боррелиоза.

Причины заболевания

Заразиться болезнью Лайма можно через слюну клеща, который до этого укусил зараженное боррелиозом животное. Опасность представляют таежный и лесной иксодовые клещи Ixodes ricinus и Ixodes persulcatus – именно они чаще всего встречаются в России и Европе. Риск стать жертвой клеща и получить болезнь Лайма есть на территории всей России, включая среднюю полосу. Поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты вне зависимости от региона.

От человека к человеку клещевой боррелиоз не передается. Основной путь заражения – через укус клеща. Другой вариант – с фекалиями клеща при расчесывании кожи. Опасность также представляет случайное раздавливание пальцами клещей при их снятии с питомцев после прогулки. Поэтому осматривать своих домашних животных следует в перчатках.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждает, что существует возможность передачи болезни Лайма во время беременности от матери к плоду, хотя это и редкость. Не отмечено ни одного случая передачи болезни Лайма через грудное молоко. При своевременном лечении риск осложнений даже для беременных сводится к минимальному. Повлияет ли перенесенный во время беременности боррелиоз на здоровье ребенка – неизвестно, крупномасштабных исследований по этому вопросу не проводилось.

У кого риск заразиться выше?

Риск заболеть повышается весной и в ранние месяцы лета, с мая по июнь. Это период максимальной активности клещей. В августе и сентябре у лесного клеща происходит второй период активности, хотя количество членистоногих в это время меньше.

Обитают клещи главным образом в траве, поэтому риск заражения повышается, если носить одежду не закрывающую кожу на ногах.

Клещ способен прикрепиться к любой части тела. Нередко присосавшиеся клещи обнаруживаются в труднодоступных местах, таких как пах, подмышки и волосистая часть головы. В слюне клеща содержится специальное анальгезирующее вещество, которое делает укус безболезненным и скрывает его от жертвы. Поэтому важно проводить тщательный осмотр тела после прогулок в лесной местности и необработанных от клещей парках.

Ранние симптомы болезни Лайма

Инкубационный, то есть бессимптомный период может длиться до 30 дней, но в среднем занимает около двух недель.

Первым и самым ярким симптомом болезни Лайма выступает характерная кожная сыпь (эритема). Вокруг места укуса клеща возникает крупное красное пятно размером до 15 см, немного возвышающееся над уровнем кожи за счет уплотнения (отека) подкожной клетчатки. Сыпь может сопровождаться жжением, зудом или болью.

Отличительной особенностью покраснения считается его способность увеличиваться в размере – в медицине это называют миграцией сыпи. В некоторых случаях пятно может разрастаться до 50 см в диаметре. Иногда центр сыпи может синеть или бледнеть, в таком случае ее называют кольцевидной эритемой. Если окрас пятна остается равномерным, такое состояние называют сплошной эритемой.

Помимо кожных проявлений при клещевом боррелиозе возникают симптомы, характерные для гриппа или простуды:

лихорадка;

озноб;

головная боль;

усталость и разбитость;

боль в мышцах и суставах;

увеличение лимфатических узлов.

Это признаки общей интоксикации, которые возникают из-за появления болезнетворных бактерий в организме. В большинстве случаев они отмечаются через некоторое время после появления сыпи и держатся не более 15 дней. Иногда симптомы интоксикации могут возникнуть раньше сыпи, из-за чего поначалу болезнь Лайма можно спутать с гриппом или простудой. Решающими при постановке диагноза оказываются обнаружение на теле присосавшегося клеща или появление типичной сыпи.

Примерно у каждого седьмого зараженного заболевание протекает без кожных проявлений. Это особенно сложные для диагностики случаи, потому что без сыпи не остается никаких специфических проявлений клещевого боррелиоза. Заподозрить и подтвердить диагноз в таком случае помогают тщательный сбор анамнеза и лабораторный анализ крови.

Поздние симптомы болезни Лайма

Ориентировочно через месяц от момента заражения (именно заражения, укуса клеща, а не появления первых симптомов) возникает поражение внутренних органов и систем. Сильнее всего страдает нервная система – ее поражение наблюдается в большинстве случаев.

Возможно воспаление оболочек головного мозга – менингит или менингоэнцефалит. Они проявляются головными болями, тошнотой, выраженной слабостью, повышенной чувствительностью к свету и звукам, болью при движении глаз, снижением рефлексов.

В среднем у половины зараженных развивается воспаление черепных нервов (неврит). Симптомы различаются и зависят от того, какая пара черепных нервов поражена: возможно поражение мышц лица (покалывание, онемение, паралич), боль в области уха и нижней челюсти, нарушения зрения и движения глаз, снижение слуха.

Не исключено поражение корешков спинного мозга (радикулит), нервных сплетений (плексит) или периферических нервов (невриты). В таком случае возникают неприятные ощущения, боль, покалывание, онемение или «прострелы» в конечностях, которые иннервируются пораженными нервами. Из-за нарушения иннервации может возникать снижение силы и атрофия скелетных мышц.

Помимо нервной системы боррелии способны поражать сердце: появляются боль или тяжесть за грудиной, ощущение сердцебиения, перебои в работе сердца. В результате могут возникнуть кардиодистрофия (истончение сердечной мышцы) или аритмии (нарушения сердечного ритма).

Третьей мишенью клещевого боррелиоза выступают суставы. Проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата испытывают в среднем один из десяти зараженных в разные сроки, но обычно не позже трех месяцев от начала болезни. Поражается как правило один сустав, реже два или три. Чаще всего симптомы возникают в следующих суставах:

коленные затрагиваются в 50% случаев;

плечевые – в 30%;

локтевые и голеностопные – в 20–25%;

мелкие суставы кистей и стоп – менее 10%.

В суставе возникает боль, он увеличивается в размере за счет отека, краснеет и становится горячим на ощупь. Все это – признаки воспаления, которое активно развивается из-за попадания боррелий в полость сустава.

Виды и классификация болезни Лайма

Болезнь может полностью развиться за 3 месяца (острое течение), а может затянуться на 6 месяцев и более (подострое и хроническое).

Клещевой боррелиоз достаточно разнообразен по своим проявлениям, но его ключевой особенностью считается специфическая сыпь. Поэтому острое и подострое течение врачи подразделяют на:

эритемную форму – вариант болезни, когда образуется характерное покраснение кожи вокруг места укуса;

безэритемную форму, при которой на коже нет высыпаний, поэтому заболевание рассматривают в зависимости от поражения

других органов и систем – нервной системы, сердца или суставов.

Болезнь Лайма может быть обнаружена по лабораторным анализам крови, но долгое время протекать без каких-либо симптомов – в таком случае констатируется латентная форма боррелиоза. Если же проявления есть, то заболевание называют манифестным (т.е. клинически явным).

Хронический вариант может быть непрерывным, когда в течение нескольких месяцев заболевание не стихает, либо рецидивирующим, если обострения сменяются бессимптомными периодами. При хронической болезни Лайма, также как и при острой безэритемной форме, принято отмечать в диагнозе, какая система организма повреждена в большей степени.

Осложнения болезни Лайма

Осложнения клещевого боррелиоза зависят от того, какие системы были поражены, и включают в себя следующие состояния:

хроническое воспаление суставов (артрит Лайма), особенно часто поражаются коленные суставы;

частые головные боли, хроническая усталость и апатия, нарушения памяти и внимания;

паралич лицевого нерва;

хроническая невропатия, проявляющаяся в хронических болях, нарушении движений и чувствительности в конечностях;

стойкие нарушения сердечного ритма.

Своевременная диагностика и грамотно подобранное лечение способны снизить риск осложнений. Поэтому важно как можно раньше обратиться к врачу при обнаружении присосавшегося клеща.

Диагностика болезни Лайма

Диагностика начинается с беседы и сбора анамнеза. Важно рассказать врачу о посещении лесов и парков, ведь именно там вы могли контактировать с клещами. Это особенно важно в весенне-летний период, когда клещи наиболее активны.

Если клещ вас уже укусил и вы сняли членистоногое с себя, обязательно сохраните его и передайте врачам. Не все клещи переносят болезнь Лайма, и лабораторный анализ позволит определить, являлся ли он переносчиком боррелий.

Дальнейшая диагностика основана на выявлении симптомов болезни, особенно кожных проявлений. Для подтверждения болезни Лайма и диагностики возможных осложнений врач может назначить следующие анализы:

определение боррелий в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА), полимеразной цепной реакции (ПЦР);

определение титра (количества) антител (иммуноглобулинов) классов М и G к боррелиям;

электроэнцефалография (ЭЭГ) – исследование с применением специальной шапочки с электродами, которое позволяет оценить степень нарушения работы головного мозга;

компьютерная (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга также помогут выявить возможные неврологические осложнения;

электрокардиография (ЭКГ) для оценки работы сердца;

рентгенография суставов, реже по показаниям КТ или МРТ для поиска осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата.

Лечение болезни Лайма

Диагностику и лечение клещевого боррелиоза осуществляет инфекционист. При необходимости к работе подключаются невролог, ревматолог и кардиолог.

Лечение подтвержденной болезни Лайма обычно проводят в стационаре инфекционного отделения. Это необходимо для того, чтобы врачи могли отслеживать состояние и сразу отреагировать на появление симптомов со стороны внутренних органов.

Основу лечения составляет антибактериальная терапия. Чем раньше начнется введение антибиотика, тем ниже риск распространения болезни на нервную систему, сердце и суставы. В зависимости от индивидуальных особенностей врач подберет подходящий препарат и в тот же день назначит его внутривенное введение.

Другие лекарства носят симптоматический характер и назначаются в зависимости от конкретных проявлений болезни в каждом отдельном случае. Врач может назначить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) для обезболивания и нормализации температуры тела. При выраженном воспалении могут применяться глюкокортикоиды. Антигистамины остановят или предотвратят аллергические реакции. Возможно внутривенное введение глюкозы и электролитов для восполнения водного баланса.

Профилактика болезни Лайма

Специфической профилактики – вакцины – против клещевого боррелиоза нет.

Многие полагают, что клещи живут на деревьях и крупных кустах, но это миф. На самом деле они обитают в высокой траве и мелких кустарниках. Поэтому с мая по июнь стоит с осторожностью посещать леса и парки, где встречается подобная растительность.

Если вы все же решили сходить в поход или на пикник, важно соблюдать меры предосторожности. Наденьте одежду, которая полностью закроет ваше тело: длинные рукава, штаны, заправленные в высокие носки, головной убор с убранными под него волосами. Также стоит отдать предпочтение светлой одежде, потому что увидеть клеща на ней будет проще. Во время прогулки или похода регулярно осматривайте себя и попутчиков, чтобы вовремя заметить членистоногое на теле.

Можно использовать репелленты, отпугивающие клещей. Эффективны спреи, в составе которых есть диэтилтолуамид – стоит обратить на них внимание в первую очередь. При этом важно понимать, что репелленты снижают риск укуса, но не исключают его полностью. Поэтому важно проводить тщательный осмотр тела каждые два часа, даже если ранее был нанесен защитный спрей.

Если клещ уже присосался к коже, необходимо как можно скорее его убрать – чем быстрее это сделать, тем ниже риск заражения. Перед началом извлечения обработайте места укуса спиртом. Клеща нужно снимать аккуратно при помощи пинцета, нити или специального приспособления, плавно и без резких движений. Важно снять клеща полностью, включая голову, чтобы прекратить поступление его слюны в организм. Удалив клеща с кожи, обработайте место укуса йодом или другим антисептиком (например, хлоргексидином).

Сняв клеща с тела, необходимо сохранить его живым и убрать в плотно закрытую емкость (тело клеща необходимо сохранить даже в том случае, если он погиб). Нужно как можно скорее обратиться в медучреждение для обследований и передать медицинским сотрудникам клеща, чтобы врачи смогли исследовать членистоногое и точно определить, был ли он носителем каких-либо инфекций. Это значительно поможет с диагностикой заболевания и скорейшим началом лечения.

В России существуют пункты серопрофилактики – это специальные медицинские учреждения, в которых врачи оказывают экстренную помощь при укусах клещей. Также при укусе клеща можно обратиться в травмпункт по месту жительства. Если вы не уверены, куда обратиться, позвоните по номеру «112» – специалисты подскажут ближайшее место, где можно получить медицинскую помощь.

Узнайте больше о профилактике заболеваний и медицине:

Фото: National Library of Medicine; East News/GARO/PHANIE, LAB. SANT, BURGER/PHANIE; РИА Новости/Игорь Зарембо, Павел Лисицын; unsplash.com/Erik Karits