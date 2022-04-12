Как продавать подержанные спортивные (и не только) товары на Авито и других площадках с объявлениями?

Вторичный рынок активно растет. Одни стараются выгодно избавиться от подержанных вещей, в том числе спортивных: тренажеров, гантелей, лыж... Другие – экономно приобрести качественные товары. При этом далеко не всегда это удается сделать успешно и быстро. Как эффективно продавать б/у вещи онлайн и не совершать ошибок, рассказывает Кристина Борисенкова, автор Telegram-канала «Авитоника».

Правила онлайн-площадок и особенности алгоритмов

Сегодня, по словам Кристины Борисенковой, бытуют два убеждения:

1. Нельзя продавать свои вещи, даже ненужные, ведь может настать дефицитное время, когда ничего нельзя будет купить, либо можно, но дорого.

«Это заблуждение: в советское время люди так же скрупулезно копили хлам, который так и не пригодился ни им самим, ни потомкам», – объясняет специалист.

2. Б/у вещи трудно продать.

«Они в лучшем случае отдаются кому-то из знакомых, а в худшем – долгие годы занимают бесценные квадратные метры жилья или отправляются на свалку. Однако на самом деле можно и расхламиться, и заработать на этом», – отмечает эксперт.

С чего начать? Нужно составить список. Внесите в него вещи, которыми не пользовались хотя бы два года и не планируете в ближайшие пару лет. Начните с крупных сезонных или сломанных предметов, далее вписывайте более мелкие товары.

«Чем длиннее будет ваш список, тем выше шансы распродать все в короткий срок. Алгоритмы досок объявлений таковы, что систематическое выкладывание новых объявлений работает на продвижение старых. Начните выкладывать по 1-2 разных товара из списка каждый день или через день, и вы обязательно увидите результат», – советует Кристина Борисенкова.

Но можно ли продать, допустим, зимнюю вещь летом и наоборот? «Пробуйте! У меня летом покупали елочные игрушки, а у подписчиков – зимние сапоги и горнолыжный костюм. Не пытайтесь предугадать логику поиска товаров людьми – ее нет. Люди каждый день ищут на вторичном рынке сотни тысяч разных вещей. Главное, о чем нужно думать, – чтобы среди сотен тысяч похожих объявлений нашли именно ваше», – убеждает эксперт.

Поэтому помимо систематического выкладывания вещей в профиле, важно помнить о качестве каждого объявления.

Как составить правильное объявление

Фотографии по умолчанию должны быть качественными – четкое изображение при хорошем освещении, говорит Кристина Борисенкова. При этом секрет удачного объявления кроется в первой фотографии. «Если открыть любую доску объявлений, вы увидите ленту с разными маленькими прямоугольниками или квадратами фотографий товаров. В этом прямоугольнике, который я называю превью, ваш товар должен быть виден полностью», – говорит она.

Например, вы продаете спортивную форму и в подарок еще скакалку отдаете, а в превью виден лишь рукав футболки. «Потенциальный покупатель может пропустить это объявление, ведь он ищет именно форму, а не только футболку, и глаз цепляют те объявления, где на превью эта форма полностью видна», – объясняет Кристина Борисенкова. Так что, чтобы сделать правильное фото, лучше использовать приложение доски объявлений. Там заданы рамки, в которые и нужно уместить весь продаваемый товар.

«Помимо первой фотографии, у вас есть возможность разместить в ленте еще девять кадров. И я советую все их использовать. У покупателя должно возникнуть ощущение, что он покрутил товар в руках, вывернул, прочитал состав и так далее. Вы даже можете снять видео, чтобы показать работоспособность некоторых вещей, например беговой дорожки», – советует эксперт.

Следующее – заголовок. Он, как и первая фотография, должен быть максимально информативным.

Для этого используем все 50 допустимых символов. Заголовок должен содержать выжимку важных характеристик вещи: тип товара, бренд, модель. Если остались символы – добавляем другие характеристики, подчеркивающие достоинства товара. Возможно, это престижная страна-производитель, либо редкий цвет или материал. Если остались еще символы, добавляем размер, габариты, вес.

И последнее, самое ответственное – описание. «Всегда советую писать про вещь, как для слепого. Или представьте, что к вам спиной сидит художник, который должен изобразить вещь на холсте, а ваша задача – описать ее детали так, чтобы у него получилось как можно правдивее», – говорит специалист. По ее словам, важно указать:

– название бренда, написанное не только на языке оригинала, но и кириллицей;

– название магазина, где покупали товар;

– цвет вещи;

– форма;

– материал;

– габариты.

О дефектах товара, даже незначительных, также важно сообщить в описании. «По возможности каждое сообщение о недостатке нужно закрыть позитивной фразой. Например: “Есть небольшая затяжка на рукаве, но при носке ее не видно”. Или: “Есть проблемы с молнией, но это исправляется за пару сотен рублей”. То есть любой вариант решения проблемы тоже подходит», – объясняет Кристина Борисенкова.

Что касается надписей на товаре и рисунков, то мало показать их на фото. Необходимо также представить их словами, чтобы люди, вводя их в строке поиска, могли найти ваш товар.

Как определять цену, не завышая и не занижая ее

Цену определяйте путем анализа цен в интернете на такой новый товар и на доске объявлений. Таким образом вы увидите диапазон цен и в зависимости от состояния вашего товара и дефицита на рынке сможете поставить правильную цену, чтобы не продешевить.

«Периодически играйте с ценой на повышение и понижение. Опыт показывает, что товар чаще продается после повышения цены, а не наоборот», – объясняет Кристина Борисенкова.

Как не попасть на мошенников

Главное, что нужно знать перед началом активных продаж, – правила безопасности на досках объявлений.

Кристина Борисенкова настаивает, что диалог нужно вести только внутри чата онлайн-доски. Мошенники часто пишут в мессенджеры, чтобы отправить ссылку на принятие вами средств за товар, а по факту это грозит выводом денег с вашей карты.

«Если товар дорогой, например, от 5000 рублей, отправляйте его после 100-процентной предоплаты и оплаты доставки. Чтобы получить деньги, вам нужно сообщить только 16-значный номер карты или номер телефона, к которой она привязана, и ничего больше», – напоминает эксперт.

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Если знать секреты грамотной онлайн-продажи, получить выгоду можно в любых условиях. Важно учитывать основные нюансы, тогда на ваш товар всегда найдется покупатель. Причем выкладывать объявления можно вне зависимости от сезона – главное, чтобы составлены они были правильно.

Фото: pexels.com/Kampus Production, cottonbro, Syn Gor; unsplash.com/Fernando Lavin