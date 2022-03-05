Дыхательная гимнастика по Стрельниковой при пневмонии – разбор методики и программа тренировок для профилактики осложнений при заболеваниях легких

Об отношении к знаменитой методике медицинского сообщества, показаниях и противопоказаниях, а также об основных правилах выполнения рассказывает врач-терапевт, преподаватель СибГМУ Александр Шестаков.

Дыхательная гимнастика Стрельниковой – это метод лечебной физкультуры, применяемый для укрепления дыхательной мускулатуры и улучшения газообмена в легких. Автор методики – Александра Стрельникова, оперная певица, разработавшая этот подход для восстановления голоса и улучшения тембра у артистов. Однако упражнения «ушли в народ» – их стали использовать для поддержания тонуса мышц и развития дыхания.

В основе метода Стрельниковой лежит быстрый и шумный вдох носом в сочетании с движениями, сжимающими грудную клетку. Как в тренажерном зале вы берете гантели, чтобы дать дополнительную нагрузку на скелетные мышцы, так и в гимнастике Стрельниковой вы создаете дополнительное сопротивление дыхательным мышцам для их тренировки. Авторы методики утверждают, что в сочетании с форсированным, резким вдохом это позволяет развивать диафрагму – основную дыхательную мышцу, а также межреберные мышцы – вспомогательный аппарат дыхания.

Насколько эффективна дыхательная гимнастика?

Конечно, крупномасштабные научные исследования для одной конкретной техники, проверяющие способность гимнастики, например, бороться с последствиями пневмонии, никто не проводит, но дыхательные упражнения, тренирующие диафрагму, рекомендуют при многих заболеваниях.

Тем не менее дыхательные методики стоит рассматривать исключительно как вспомогательный метод реабилитации, а также стоит использовать с осторожностью и после консультации с врачом-пульмонологом. Основу лечения заболеваний легких должны составлять терапевтические подходы с высокой доказательной базой – их назначает лечащий врач.

Мнения врачей насчет метода Стрельниковой противоречивы. Некоторые специалисты считают, что дыхательные упражнения могут быть эффективным инструментом в борьбе с фиброзом легких – состоянием, когда в легких образуется соединительная ткань, уменьшающая дыхательный объем. Фиброз – это осложнение многих респираторных заболеваний, включая пневмонию. Дыхательные упражнения помогают предотвратить образование соединительной ткани, а также бороться с уже сформировавшимися очагами фиброза. При этом специалисты подчеркивают, что дыхательная гимнастика – не панацея, важно выполнять все предписанные врачом рекомендации.

Некоторые реабилитологи критикуют метод Стрельниковой. Существует мнение, что в процессе реабилитации предпочтительны упражнения с медленным и глубоким дыханием. Стоит отметить, что на данный момент не существует научных исследований, которые бы однозначно определили, какие методы дыхательной гимнастики эффективны, а какие нет.

Ключевой принцип, с которым согласны все специалисты – регулярность тренировок и постепенное увеличение нагрузки. Это поможет восстановить работу легких и улучшить здоровье вне зависимости от выбранной методики

Кому показана гимнастика по Стрельниковой

Дыхательная гимнастика – один из подходов применяемых в лечебной физкультуре. За счет ритмичного дыхания увеличивается поступление кислорода в легкие и далее в кровь. Это улучшает состояние при острых и хронических заболеваниях дыхательной системы:

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);

бронхитах;

пневмониях;

бронхиальной астме.

Однако только лечащий врач может определить, допустимо ли в каждом конкретном случае выполнять дыхательную гимнастику. Особенно это касается острых состояний, например, пневмонии. Любые дыхательные упражнения при пневмонии разрешены только после стабилизации состояния – нормальные температура тела (36,6°С) и частота дыхания (не более 30 вдохов в минуту).

Противопоказания для гимнастики по Стрельниковой

Важно проконсультироваться с врачом и с осторожностью заниматься физическими упражнениями при наличии любых хронических заболеваний. Начинать занятия нужно с минимальной интенсивности и плавно увеличивать нагрузку. Также важно помнить про отдых в перерывах между подходами – поначалу может потребоваться больше времени для восстановления. Основное правило – ориентироваться на свое самочувствие и немедленно прекратить занятия, если возникло головокружение, тошнота и другие нарушения.

Обязательная консультация врача и его разрешение на занятия гимнастикой нужны при наличии:

острых и хронических заболеваний органов дыхания;

смещения межпозвонковых дисков;

грыж межпозвонковых дисков;

травм позвоночника;

онкологических заболеваний;

болезнях крови и кроветворных органов;

тромбозов;

перенесённого инсульта;

артериальной гипертензии;

стойкого повышения внутриглазного или внутричерепного давления;

мочекаменной болезни;

желчных камней;

близорукости высокой степени (острота зрения -6,25 и менее);

глаукомы;

тяжелого остеохондроза;

повышенной температурой тела (выше 37°С);

выраженных хронических заболеваний.

Упражнения с быстрым и активным входом не рекомендованы на ранних этапах восстановления после пневмонии, когда пациенту предписан постельный режим. Поначалу стоит отдать предпочтение простым упражнениям с равномерным дыханием под наблюдением врача. По мере улучшения состояния и с разрешения врача можно переходить к упражнениям из гимнастики Стрельниковой.

Общие правила выполнения упражнений

В центре внимания всегда только вдох – во всех упражнениях он должен быть быстрый, активный, шумный, как будто вы пытаетесь понюхать что-то или шмыгаете. Вдох всегда через нос. Подсчет упражнений ведется по выполненным вдохам.

Выдох, наоборот, естественный, пассивный, не нужно пытаться его растягивать или ускорять – воздух сам покинет ваши легкие с оптимальной скоростью. Выдыхать можно как носом, так и ртом.

Существует основной комплекс из 11 упражнений, на выполнение которых уходит в среднем 15 – 30 минут. По задумке автора упражнения необходимо выполнять группами по 4, 8, 16 или 32 вдохов за раз с перерывами по 3-10 секунд между подходами. Суммарно в каждом упражнении рекомендуется выполнить по 96 вдохов – «стрельниковская сотня», после чего можно переходить к следующему упражнению. Количество вдохов за один подход, так же как и суммарное количество вдохов в каждом упражнении, стоит выбирать исходя из своего самочувствия и уровня тренированности. Рекомендованные авторами методики варианты повторений:

по 4 вдоха за раз – 24 подхода;

по 8 вдохов – 12 подходов;

по 16 вдохов – 6 подходов;

по 32 вдоха – 3 подхода.

Упражнения сгруппированы в единый комплекс, который можно сокращать и адаптировать под себя в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести заболевания. Если во время выполнения упражнений возникают головокружение, потеря равновесия, тошнота, ощущение сердцебиения, перебои в работе сердца или другие признаки ухудшения состояния, тренировку необходимо прекратить. При регулярных тренировках организм, в том числе дыхательные мышцы, адаптируется, момент возникновения неприятных ощущений будет отдаляться. Шаг за шагом весь комплекс будет освоен.

Со временем также может появиться потребность в увеличении нагрузки, если основного комплекса может стать недостаточно. Существуют вспомогательные упражнения гимнастики Стрельниковой, которые задействуют разные части тела и повышают нагрузку на организм. Ниже мы рассмотрим основной комплекс, а дополнительные упражнения при необходимости можно найти в официальном руководстве «Полный курс дыхательной гимнастики Стрельниковой» Михаила Щетинина – ученика и преемника Александры Стрельниковой.

Подытожим ключевые моменты:

Перед началом обязательна консультация врача и его разрешение на тренировки;

Вдох носом – короткий, быстрый, шумный;

Выдох носом или ртом, пассивный, расслабленный – воздух сам выходит из легких;

Количество выполненных вдохов равно количеству выполненных упражнений;

Количество повторений каждого упражнения – 24 подхода по 4 вдоха, 12 подходов по 8 вдохов, 6 подходов по 16 вдохов или 3 подхода по 32 вдоха;

Отдых 3-10 секунд между подходами;

Выполнять упражнения нужно по порядку от начала до конца или до появления неприятных ощущений.

Основной комплекс упражнений

«Ладошки»

Встаньте ровно, согните руки в локтях тыльной стороной кистей к себе. Одновременно со вдохом сожмите кулаки, на выдохе – расслабьте кисти.

«Погончики»

Кулаки перед собой на уровне ремня. Деля вдох разожмите кисти и резко опустите их вниз. Представьте, что вы стряхиваете воду с рук. На выдохе верните курс к пояснице.

«Насос»

Слегка нагнитесь с круглой спиной, расслабьте руки. Немного наклонитесь и сделайте вдох в точке максимального наклона. На выдохе приподнимитесь, но не разгибайтесь полностью.

«Кошка»

Делайте повороты туловищем слегка согнув при этом колени. Вдох при максимальном повороте, выдох – в момент движения.

«Обними плечи»

Поднимите руки перед собой и заведите их за собой, как будто обнимаете себя. Сделайте быстрое движение руками за спину и вдохните. На выдохе расслабьтесь, но не опускайте руки.

«Большой маятник»

Наклонитесь вперед, как в упражнении «Насос». Далее полностью выпрямитесь и слегка откиньтесь назад. В этот момент повторите движение «Обними плечи». Вдох делайте в точках максимального наклона и заводя руки за спину. Выдыхайте во время движения тела.

«Повороты головой»

Стоя прямо разверните голову влево, а затем вправо. В точке максимального поворота остановитесь и сделайте вдох. Далее поверните голову в противоположную сторону и в этот момент выдыхайте. Движения плавные и размеренные.

«Ушки»

Теперь наклоняйте голову в разные стороны. Руки и плечи при этом расслаблены – движение только в шее. Вдох в точке наклона, выдох – во время движения головы. Выполняйте упражнение аккуратно и медленно.

«Малый маятник»

Движение в шее вертикальное. Опустите голову вниз и выполните вдох. Далее посмотрите вверх на потолок и выполните повторный вдох. Выдыхайте при движении головы. Важно не запрокидывать голову, а только приподнимать подбородок! Запрокидывание головы может привести к травмам.

«Перекаты»

Присядьте на правую ногу, согнув ее в колене. Левую ногу отставьте на один шаг назад. Приседая на одной ноге, выполните вдох. Центр тяжести полностью над правой ногой. Переместите вес на заднюю ногу, присядьте на ней одновременно со вдохом. Смените положение – теперь левая нога спереди, а правая уходит назад для поддержания равновесия. Выдох сделайте при смене позиции.

«Шаги»

Это комплексное упражнение, оно разделено на 2 части.

«Передний шаг». Поднимите к животу сначала согнутую в колене правую ногу, а затем левую. Вдох в точке поднятой ноги, выдох – при смене положения.

«Задний шаг». Согните правую ногу как будто пытаетесь дотянуться пяткой до ягодицы. Повторите движение левой ногой. Согнув ногу вдохните, при смене положения – выдохните.

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Фото: strelnikova.ru/upragnenija-osnovnoj-komplex/; unsplash.com/Darius Bashar, Anthony Tran, Jacob Bentzinger