Чрезвычайная ситуация может вызвать страх и панику. Как поддержать близких?

К наступлению кризисной ситуации невозможно подготовиться, она вызывает непредсказуемую реакцию. Как помочь близким, если напряженный момент в стране или мире стал поводом для паники или истерики? Что делать, если родной человек не в состоянии справиться со страхом? Разбираемся вместе с Галиной Степановой, психологом, действительным членом секции группового анализа Общества психоаналитической психотерапии.
Обратиться за бесплатной помощью:
- Московская служба психологической помощи населению – телефон неотложной психологической помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного.
- Центр экстренной психологической помощи МЧС России – телефон +7 (495) 989-50-50.
Также можно обратиться в региональные центры психологической помощи.
Как действовать, если близкий человек в панике?
Паника – внезапное чувство тревоги, страха, которое подавляет логическое мышление и сопровождается такими симптомами, как учащенный пульс, потливость, озноб, тремор, нехватка воздуха, головокружение.
Самое главное: сохраняйте спокойствие. Паника легко передается от человека к человеку, так что контролировать эмоции и мыслить критически в этот момент очень важно.
«Усадите человека рядом с собой, возьмите за руку и скажите: “Я рядом, я помогу тебе справиться”, – объясняет психолог Галина Степанова. – Укройте его пледом, дайте горячий чай, так как страх часто вызывает спазм сосудов. Предложите ему говорить, если он не может молчать, и просто слушайте».
В случае если у человека есть симптомы ажитации (выраженное беспокойство и двигательное возбуждение, сопровождаемые тревогой), стоит рассмотреть вариант обращения к специалисту. Однако необходимо предлагать это аккуратно и ненавязчиво, желательно вне острого состояния.
Что нельзя говорить человеку в такой момент?
Главное – держать себя в руках и не проявлять негативных чувств. Человеку и так тяжело, ваша реакция может усугубить его состояние.
«Нельзя кричать, критиковать или унижать в момент, когда человек и так чувствует беспомощность. Это только усилит чувство его бессилия», – напоминает Галина Степанова.
Какие слова, наоборот, могут помочь?
Пусть человек почувствует в вас опору. Напомните о положительных моментах, которые важно замечать даже если вокруг, как может показаться, нет ничего позитивного.
«Лучшими словами будут слова поддержки и готовности помочь, выражение уверенности, что неопределенность скоро минует и порядок восстановится: “Я рядом, я знаю, что вместе мы справимся. Все неприятности пройдут. Завтра будет солнце, и мы пойдем гулять”», – отмечает специалист.
Если кризисная ситуация вызвала у близкого человека истерику – как себя вести?
По мнению психолога, лучший способ – дать человеку выговориться, выразить все накопленные эмоции.
«Усадить, посмотреть в глаза и выслушать, дать ему поплакать и покричать. Говорите, что понимаете его страх и беспомощность, но он не один и вы поможете ему с ними справиться. Обнимите, помассируйте ему кисти рук или стопы. Согрейте ему конечности любым способом», – советует Галина Степанова.
В каких случаях нужна консультация специалиста?
Случается, что ничего не помогает, человеку не становится лучше. «Если вы сделали все вышесказанное, дали также успокоительное, но паническое состояние не уходит, обратитесь к специалисту – психологу или к психотерапевту», – обращает внимание Галина Степанова.
В Москве действует бесплатная служба психологической помощи населению. Ее филиалы и отделения можно найти в каждом районе.
***
Благодарим психолога Галину Степанову за помощь в срочной подготовке материала. Профиль специалиста на Facebook – по ссылке.
Как вести себя взрослым, когда в прямом эфире происходит трагедия? Как объяснить ситуацию детям и уберечь их от травмы?
Что такое панический страх и панические атаки? Как отличить паническую атаку от обычного сильного волнения или страха?
Больше о медицине – в разделе «Здоровье»
Фото: pexels.com/cottonbro; SHVETS production
Комментарии