Чрезвычайная ситуация может вызвать страх и панику. Как поддержать близких?

К наступлению кризисной ситуации невозможно подготовиться, она вызывает непредсказуемую реакцию. Как помочь близким, если напряженный момент в стране или мире стал поводом для паники или истерики? Что делать, если родной человек не в состоянии справиться со страхом? Разбираемся вместе с Галиной Степановой, психологом, действительным членом секции группового анализа Общества психоаналитической психотерапии.

Обратиться за бесплатной помощью:

Московская служба психологической помощи населению – телефон неотложной психологической помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного.

– телефон неотложной психологической помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного. Центр экстренной психологической помощи МЧС России – телефон +7 (495) 989-50-50.

Также можно обратиться в региональные центры психологической помощи.

Как действовать, если близкий человек в панике?

Паника – внезапное чувство тревоги, страха, которое подавляет логическое мышление и сопровождается такими симптомами, как учащенный пульс, потливость, озноб, тремор, нехватка воздуха, головокружение.

Самое главное: сохраняйте спокойствие. Паника легко передается от человека к человеку, так что контролировать эмоции и мыслить критически в этот момент очень важно.

«Усадите человека рядом с собой, возьмите за руку и скажите: “Я рядом, я помогу тебе справиться”, – объясняет психолог Галина Степанова. – Укройте его пледом, дайте горячий чай, так как страх часто вызывает спазм сосудов. Предложите ему говорить, если он не может молчать, и просто слушайте».

В случае если у человека есть симптомы ажитации (выраженное беспокойство и двигательное возбуждение, сопровождаемые тревогой), стоит рассмотреть вариант обращения к специалисту. Однако необходимо предлагать это аккуратно и ненавязчиво, желательно вне острого состояния.

Что нельзя говорить человеку в такой момент?

Главное – держать себя в руках и не проявлять негативных чувств. Человеку и так тяжело, ваша реакция может усугубить его состояние.

«Нельзя кричать, критиковать или унижать в момент, когда человек и так чувствует беспомощность. Это только усилит чувство его бессилия», – напоминает Галина Степанова.

Какие слова, наоборот, могут помочь?

Пусть человек почувствует в вас опору. Напомните о положительных моментах, которые важно замечать даже если вокруг, как может показаться, нет ничего позитивного.

«Лучшими словами будут слова поддержки и готовности помочь, выражение уверенности, что неопределенность скоро минует и порядок восстановится: “Я рядом, я знаю, что вместе мы справимся. Все неприятности пройдут. Завтра будет солнце, и мы пойдем гулять”», – отмечает специалист.

Если кризисная ситуация вызвала у близкого человека истерику – как себя вести?

По мнению психолога, лучший способ – дать человеку выговориться, выразить все накопленные эмоции.

«Усадить, посмотреть в глаза и выслушать, дать ему поплакать и покричать. Говорите, что понимаете его страх и беспомощность, но он не один и вы поможете ему с ними справиться. Обнимите, помассируйте ему кисти рук или стопы. Согрейте ему конечности любым способом», – советует Галина Степанова.

В каких случаях нужна консультация специалиста?

Случается, что ничего не помогает, человеку не становится лучше. «Если вы сделали все вышесказанное, дали также успокоительное, но паническое состояние не уходит, обратитесь к специалисту – психологу или к психотерапевту», – обращает внимание Галина Степанова.

В Москве действует бесплатная служба психологической помощи населению. Ее филиалы и отделения можно найти в каждом районе.

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Благодарим психолога Галину Степанову за помощь в срочной подготовке материала. Профиль специалиста на Facebook ­– по ссылке.

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