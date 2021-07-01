45 комментариев

Почему нельзя чесать комариные укусы? Могут ли комары в России переносить опасные заболевания? Рассказывает инфекционист
Чесать комариные укусы не стоит, несмотря на то, что это очень приятно. Потом всегда наступает расплата – укусы еще больше набухают, сильнее чешутся и дольше заживают. Откуда зуд, что поможет с ним справиться и какие опасные заболевания могут переносить комары в России – рассказывает инфекционист «Ильинской больницы» Юлия Корженкова.
Лучше не быть покусанным: простые правила
Самое лучшее в отношениях с комарами – избегать с ними встреч. Наиболее активны они с вечера до рассвета. Больше всего комариных стай около водоемов, болот, в тенистых парках и лесах. Если вечерней прогулки в этих местах не избежать, одежда должна максимально закрывать кожу. Обязательно стоит пользоваться репеллентами. Выбор их велик, но главное, на что стоит обратить внимание при покупке – можно ли использовать средство на теле или только на одежде. Допустимы и эффективны оба варианта, но важно не наносить тот, что для одежды, на кожу – это может вызвать раздражение.
В помещении при открытой форточке стоит пользоваться фумигаторами, особенно если вы замечали, что комары стали частыми гостями у вас в спальне из-за открытых форточек.
Почему укус комара чешется?
Кусаются и сосут кровь только самки комаров. Самцы питаются только цветочным нектаром. Зуд, который человек ощущает после укуса – это реакция на слюну. Комар впрыскивает ее перед началом трапезы, чтобы предотвратить свертывание крови. Компоненты слюны вызывают аллергическую реакцию – возникают зуд, отек места укуса.
Можно ли чесать укусы? Это же приносит облегчение, верно?
Чесать точно нельзя. Расчесывание может привести к инфицированию. В норме на коже каждого человека присутствует условно патогенная флора – бактерии, которые могут вызвать заболевание только при определенных условиях. Еще больше бактерий под ногтями на руках.
Расчесывая укус, человек травмирует кожу и заносит на место травмы возбудителей из-под ногтей. Это вызывает воспаление места укуса: оно может краснеть, опухать, начать гноиться. Это значит, что потребуется лечение, и заживать ранка будет дольше, чем если ее вообще не чесать.
Чем мазать комариные укусы, чтобы они не чесались?
Надавливание на место укуса пальцем или тыльной стороной ногтя также поможет справиться с желанием почесать. А вот острой частью ногтя давить не стоит – это равносильно расчесыванию.
Для снятия зуда можно применять «Каламин» – лосьон с каламином (карбонат цинка плюс оксид железа) и оксидом цинка. Это белый раствор – высыхая, он образует корочку. Он активно используется в педиатрии и помогает в большинстве случаев. Его наносят повторно несколько раз в течение дня, однако важно один раз в день смывать эти белые корки, чтобы контролировать состояние укуса и проверять, нет ли инфицирования. Препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.
Если действия «Каламина» оказывается недостаточно, то применяют крем с 1% содержанием гидрокортизона (например, «Локоид»), это гормональный препарат.
А брызгать спиртом и прикладывать соду правда помогает?
Спирт вряд ли снимает зуд, но он обеззараживает – это профилактика вторичного инфицирования при расчесывании. Некоторые используют для этих целей духи, иногда даже может показаться, что это эффективнее, чем просто протереть место укуса спиртом. Дело в том, что распыление прохладных духов оказывает местное охлаждающее действие и таким образом может ослабить зуд.
Для снятия зуда можно использовать холод (прикладывать к местам укуса лед или что-то прохладное).
Несмотря на популярность соды – ее смешивают с водой до кашеобразного состояния и наносят на укусы – эффективность ее применения для снижения зуда не доказана, хотя это и может работать за счет эффекта плацебо.
Переносят ли комары болезни? Чем можно заразиться от комара?
Первая ассоциация с заболеваниями и комарами – малярия. Но в последнее время все подтвержденные случаи, зарегистрированные в России, стали результатом заражения за пределами страны (так называемые завозные случаи). Считается, что ученые победили заболевание в СССР к началу 1960-х. 94% случаев малярии в мире сейчас приходится на долю Африки.
Также комары могут быть переносчиками лихорадки Денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и вируса Зика. Чаще всего это самки комаров вида Aedes aegypti и, в меньшей степени, Ae. albopictus. Эти виды комаров обитают только в тропиках, поэтому встречаются исключительно на Юге России, однако определенные заболевания переносят и другие виды комаров.
На территории России комары могут переносить бактериальные инфекции (туляремия) и паразитарные заболевания (дирофиляриоз). Но это встречается крайне редко: по примерным оценкам, на территории страны максимум 2–5% инфицированных комаров.
Аллергия на укусы комаров: как распознать и что делать
Как правило, укусы комаров не приводят к тяжелым последствиям. Только в том случае, если есть аллергия, называемая синдромом Скитера, после укуса появится сильная местная реакция: зудящая сыпь, болезненные покраснения, отечность и уплотнения до 2–10 см в диаметре. Все это может сопровождаться лихорадкой (повышением температуры).
В случае такой реакции рекомендуют принять антигистаминное средство, а при лихорадке – нестероидные противовоспалительные препараты (например, на основе ибупрофена). В тяжелых случаях необходимо вызвать скорую помощь.
Если человек не болен синдромом Скитера, тяжелая аллергическая реакция вряд ли возможна: генерализованная крапивница и анафилаксия – очень редкие явления.
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Фото: pexels.com/doTERRA International, LLC, Julian Peter; globallookpress.com
Козьма Прутков
Магазин «Все для футбола»: телевизор, пиво, чипсы, плед.
Надо было написать "...в путинской России" - больше кликов бы насобирали.
Можно ли его защекотить, чтоб улетел на йух?