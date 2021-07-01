45 комментариев

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Почему нельзя чесать комариные укусы? Могут ли комары в России переносить опасные заболевания? Рассказывает инфекционист

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Чесать комариные укусы не стоит, несмотря на то, что это очень приятно. Потом всегда наступает расплата – укусы еще больше набухают, сильнее чешутся и дольше заживают. Откуда зуд, что поможет с ним справиться и какие опасные заболевания могут переносить комары в России – рассказывает инфекционист «Ильинской больницы» Юлия Корженкова.

Лучше не быть покусанным: простые правила 

Самое лучшее в отношениях с комарами – избегать с ними встреч. Наиболее активны они с вечера до рассвета. Больше всего комариных стай около водоемов, болот, в тенистых парках и лесах. Если вечерней прогулки в этих местах не избежать, одежда должна максимально закрывать кожу. Обязательно стоит пользоваться репеллентами. Выбор их велик, но главное, на что стоит обратить внимание при покупке – можно ли использовать средство на теле или только на одежде. Допустимы и эффективны оба варианта, но важно не наносить тот, что для одежды, на кожу – это может вызвать раздражение. 

В помещении при открытой форточке стоит пользоваться фумигаторами, особенно если вы замечали, что комары стали частыми гостями у вас в спальне из-за открытых форточек.

Почему укус комара чешется?

Кусаются и сосут кровь только самки комаров. Самцы питаются только цветочным нектаром. Зуд, который человек ощущает после укуса – это реакция на слюну. Комар впрыскивает ее перед началом трапезы, чтобы предотвратить свертывание крови. Компоненты слюны вызывают аллергическую реакцию – возникают зуд, отек места укуса. 

Можно ли чесать укусы? Это же приносит облегчение, верно?

Чесать точно нельзя. Расчесывание может привести к инфицированию. В норме на коже каждого человека присутствует условно патогенная флора – бактерии, которые могут вызвать заболевание только при определенных условиях. Еще больше бактерий под ногтями на руках.

Расчесывая укус, человек травмирует кожу и заносит на место травмы возбудителей из-под ногтей. Это вызывает воспаление места укуса: оно может краснеть, опухать, начать гноиться. Это значит, что потребуется лечение, и заживать ранка будет дольше, чем если ее вообще не чесать. 

Чем мазать комариные укусы, чтобы они не чесались?

Надавливание на место укуса пальцем или тыльной стороной ногтя также поможет справиться с желанием почесать. А вот острой частью ногтя давить не стоит – это равносильно расчесыванию.

Для снятия зуда можно применять «Каламин» – лосьон с каламином (карбонат цинка плюс оксид железа) и оксидом цинка. Это белый раствор – высыхая, он образует корочку. Он активно используется в педиатрии и помогает в большинстве случаев. Его наносят повторно несколько раз в течение дня, однако важно один раз в день смывать эти белые корки, чтобы контролировать состояние укуса и проверять, нет ли инфицирования. Препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.

Если действия «Каламина» оказывается недостаточно, то применяют крем с 1% содержанием гидрокортизона (например, «Локоид»), это гормональный препарат. 

А брызгать спиртом и прикладывать соду правда помогает?

Спирт вряд ли снимает зуд, но он обеззараживает – это профилактика вторичного  инфицирования при расчесывании. Некоторые используют для этих целей духи, иногда даже может показаться, что это эффективнее, чем просто протереть место укуса спиртом. Дело в том, что распыление прохладных духов оказывает местное охлаждающее действие и таким образом может ослабить зуд. 

Для снятия зуда можно использовать холод (прикладывать к местам укуса лед или что-то прохладное). 

Несмотря на популярность соды – ее смешивают с водой до кашеобразного состояния и наносят на укусы  – эффективность ее применения для снижения зуда не доказана, хотя это и может работать за счет эффекта плацебо.

Переносят ли комары болезни? Чем можно заразиться от комара?

Первая ассоциация с заболеваниями и комарами – малярия. Но в последнее время все подтвержденные случаи, зарегистрированные в России, стали результатом заражения за пределами страны (так называемые завозные случаи). Считается, что ученые победили заболевание в СССР к началу 1960-х. 94% случаев малярии в мире сейчас приходится на долю Африки. 

Также комары могут быть переносчиками лихорадки Денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и вируса Зика. Чаще всего это самки комаров вида Aedes aegypti и, в меньшей степени, Ae. albopictus. Эти виды комаров обитают только в тропиках, поэтому встречаются исключительно на Юге России, однако определенные заболевания переносят и другие виды комаров. 

На территории России комары могут переносить бактериальные инфекции (туляремия) и паразитарные заболевания (дирофиляриоз). Но это встречается крайне редко: по примерным оценкам, на территории страны максимум 2–5% инфицированных комаров. 

Аллергия на укусы комаров: как распознать и что делать

Как правило, укусы комаров не приводят к тяжелым последствиям. Только в том случае, если есть аллергия, называемая синдромом Скитера, после укуса появится сильная местная реакция: зудящая сыпь, болезненные покраснения, отечность и уплотнения до 2–10 см в диаметре. Все это может сопровождаться лихорадкой (повышением температуры).

В случае такой реакции рекомендуют принять антигистаминное средство, а при лихорадке – нестероидные противовоспалительные препараты (например, на основе ибупрофена). В тяжелых случаях необходимо вызвать скорую помощь.

Если человек не болен синдромом Скитера, тяжелая аллергическая реакция вряд ли возможна: генерализованная крапивница и анафилаксия – очень редкие явления.

Фото: pexels.com/doTERRA International, LLC, Julian Peter; globallookpress.com

45 комментариев

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TOMSK
Скоро уже и чесаться запретят... Останется лишь черчесаться)
+62
-2
+60
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Vic132
Три дела, однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившимся из похода другом и в) чесать, где чешется.
Козьма Прутков
+54
-1
+53
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Леонардо ДиВанчи
Спасибо. Побольше бы познавательных тем о спорте.
Магазин «Все для футбола»: телевизор, пиво, чипсы, плед.
+31
-1
+30
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последний из пацаков
>> Могут ли комары в России переносить опасные заболевания?

Надо было написать "...в путинской России" - больше кликов бы насобирали.
+33
-5
+28
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fantast1c
Что эта статья делает на нашем всероссийском сайте шашлычников?
+15
0
+15
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arriva
Есть чемпионат по спортивному чесанию? Иначе не могу объяснить наличие этой статьи на спортсе.
+17
-3
+14
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Член Джорджо Кьеллини
Все-таки неспроста, что самцы питаются благородным цветочным нектаром, наверняка ещё чуть подбродившим)) а самки в это время кусаются и сосут кровь
+10
0
+10
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Член Джорджо Кьеллини
Ответ Наблюдатель`
Ага, всем привет из жаркого Крыма после двух недель ливней. Таких полчищ комаров я в жизни не видел
Видать комары не признают Крым российским
+10
-1
+9
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mcjnun
Чесал, чешу и буду чесать.
+8
0
+8
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Spirit of 1993 (2)
когда в тундру приходит жара без ветра, то воздух состоит в-основном из комаров, а не азота с кислородом. олени уходят в сопки или бросаются в реки и озера - наружу только рога и ноздри торчат.
+7
0
+7
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Наблюдатель`
Ага, всем привет из жаркого Крыма после двух недель ливней. Таких полчищ комаров я в жизни не видел
+7
-1
+6
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Nickolai Tkach
Не хватает ответа: можно ли чесать комара?
Можно ли его защекотить, чтоб улетел на йух?
+5
0
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Пользователь заблокирован
Ответ arriva
Есть чемпионат по спортивному чесанию? Иначе не могу объяснить наличие этой статьи на спортсе.
Чеши с нами! Чеши как мы! Чеши лучше нас!
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Sheykh Amir
Оказывается всю жизнь не правильно чесали!
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burefan
помимо комаров хуже себя ведут пауты и мошки. вот кто реально звери на предмет "почесаться после укуса"!
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Nickolai Tkach
Ответ Vic132
Три дела, однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившимся из похода другом и в) чесать, где чешется. Козьма Прутков
г) смотреть, как твою работу делает другой
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Пользователь заблокирован
Очень спортивная тема. Ждем статью про увеличение члена. Про переломы члена уже было. Спортсру, ау, вы ничего не попутали?
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Алексей Старов
Ответ Guillermo
На самом деле после 12 часов ночи комары улетают
В тёплые страны? Но помни девочка, что ровно в полночь карета превратится в тыкву...
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Пользователь заблокирован
А почему манту нельзя чесать? Напишите - тоже ведь интересно!!
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AveCaezar
Спортсру, такими темпами и телемагазин уже можно начинать :)
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Владимир Сиволовский
Ответ заблокированному пользователю
Очень спортивная тема. Ждем статью про увеличение члена. Про переломы члена уже было. Спортсру, ау, вы ничего не попутали?
Евро 2020. Лето. Самое время охлаждаться водой. А как правильно употреблять воду и в какой одежде? Об этом всем вы узнаете в нашей статье
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Guillermo
На самом деле после 12 часов ночи комары улетают
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Catal&#224;
Спасибо, sports!
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Кишечник
Яйца чесать можно, а укусы нельзя. Дожили.
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$-AGROHIM-$
Ответ burefan
помимо комаров хуже себя ведут пауты и мошки. вот кто реально звери на предмет "почесаться после укуса"!
дождевки, златоглазки и бычьи слепни!
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