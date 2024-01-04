В 2023-м футбол пропитался политикой – и это не должно удивлять

Прошлый год расшатал устои.

● В Саудовской Аравии появился центр силы – не со звездами класса В (привет, Китай-2016), а с действующими супертопами;

● Ближний Восток получил второй за 12 лет чемпионат мира;

● ЧМ-2030 впервые в истории пройдет на трех континентах;

● клубный ЧМ с 2025-го будет длиться как обычный ЧМ, участвуют 32 клуба;

● президент УЕФА хочет обнулиться и захватить власть;

● европейские страны игнорируют решение УЕФА по допуску юношеской сборной России;

● «Аякс» не покупает Сперцяна, «Сассуоло» не продает игрока в «Спартак», а европейские клубы не играют с командами РПЛ на сборах, потому что они из России;

● законность создания Суперлиги признал Европейский суд, а «Реал» и «Барса» повторили, что готовы биться за нее.

Перечисленные события объединяет то, что за каждым скрываются интриги, космические деньги, передел или жажда власти. Микс этих определений обыватели называют политикой.

Политика проникала в футбол и раньше. Коррупционные скандалы в УЕФА и ФИФА, чемпионаты мира в России и Катаре, нашествие шейхов в европейские клубы, расширение Евро и ЧМ, реформы еврокубков – странно утверждать, что за всем стоит чистая любовь к игре.

Те события размазались на полтора десятилетия. В 2023-м (и частично в 2022-м) политика пробивались в футбол уже не пару раз в год, а сопровождала ежедневно.

Первая реакция – грусть и отвращение.

«С каждым годом пропадает интерес к футболу. Не знаю, может, просто из-за того, что становлюсь взрослым дяденькой, а может, потому что УЕФА и ФИФА каждый раз что-то придумывают ради денег? Увеличивают число команд на своих турнирах (что сильно сказывается на качестве), дают ЧМ таким странам, как Катар или СА или какие-то турне от Южной Америки до Африки придумывают, новые турниры типа Лиги Нации, Лига конференций, новый формат ЛЧ и т.д и т.п. Склоняюсь ко второму варианту», – написал пользователь Fulyan под постом о ЧМ в СА и сорвал 450 плюсов.

Футбол всегда был островом свободы, в котором находили утешение те, кто бежал от реального мира. Здесь платили безумные деньги и временами творились странные дела, но потустороннее тонуло в нерве игры и красоте момента.

Не замечать новые веяния больше не получится. Их много, они все громче, они все чаще влияют на настоящее и будущее. Политика настигла беглецов от реальности.

Мое мнение: случилось неизбежное – и его надо принять. В 2023-м футбол окончательно оформился как жирнейший сегмент индустрии развлечений. Пропорционально выросли аппетиты действующих лиц и количество тех, кто мечтает ими стать.

Пока клубы и сборные делили кубки и даже миллионы евро – они не были нужны кому-то, кроме фанатов. Когда стали инструментами влияния, элементами престижа, способами отбелить репутацию, драйверами преобразования страны, в индустрии появились интересанты: чиновники, миллиардеры, корпорации и целые государства.

С их приходом в игру ворвались перемены. И, кстати, не всегда плохие.

Например, консервативная Бундеслига на пороге революции: продает крупной корпорации 8-процентную долю коммерческих прав в обмен на инвестиции. Все ради модернизации продукта: вложений в маркетинг и видео. Разве это плохо?

Чтобы соответствовать времени, меняется и российская лига: признает косяки, чего не было много лет, оперативно реагирует на вызовы (пусть пока и локальные) и обсуждает реформы. Иначе – стагнация и забвение.

Логично, что от сближения с влиятельными акторами появляется в том числе негатив – то самое политическое. Футбол становится территорией манипуляций, попыток отыграть лишние кусочки власти и денег. Новым полем для старой игры.

Можно ли бороться с этим, оставив только хорошее?

В 1651 году в сочинении «Левиафан» Томас Гоббс описал поведение людей до заключение общественного договора – образования государства. Гоббс назвал его естественным состоянием, которое заключалось в войне всех против всех.

По мнению философа, по природе человек эгоистичен – желает власти, богатства и наслаждений. Когда он имеет право на все, стараясь удовлетворить желания, то посягает на чужое и развязывает конфликты. Так возникает война всех против всех.

Прошло 350 лет, люди не изменились. Перес хочет еще больше денег, Чеферин – власти, отдельные страны – показать, кто здесь власть, господа с Ближнего Востока – того, другого, третьего и наслаждений.

Когда в следующий раз накроет от того, что футбол пропитался политикой и больше не интересен, вспомните Гоббса и примите реальность.

С природой нет смысла спорить.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Valeriano Di Domenico, Shaun Botterill