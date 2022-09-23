«Я понимаю, что виноват, но была мечта сделать в футболе что-то особенное». Последнее слово экс-директора «Чертаново» Николая Ларина

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы прошло очередное заседание.

Коротко напомним предыдущие эпизоды:

• Суть обвинений: город выделял «Чертаново» субсидии, но в школе тренировалось меньше спортсменов, чем было заявлено на бумаге. По версии обвинения, Ларин и неустановленный круг лиц тратили деньги по своему усмотрению.

• Прокурор запросил бывшему директору 4 года и 4 месяца заключения.

• Сам Ларин объяснял, что делал приписки сознательно. Без них он не смог бы создать топовую академию и содержать профессиональную команду: при нынешнем уровне субсидий от государства на одного молодого футболиста выделялось 27 тысяч рублей в год на все – социальные выплаты, налоги, обслуживающий персонал, работу тренера. Это означало, что зарплата тренера, занимающегося с группой в 20 детей, не будет превышать 15 тысяч рублей в месяц.

• На прошлых заседаниях Ларина поддерживали десятки человек – от выпускников «Чертаново» (в том числе Антона Зиньковского) до Леонида Слуцкого, который заявил, что и сам занимался тем же, чем Ларин: «Я был детским тренером, писал левые журналы, вписывал, как и все, «мертвые души». Например, три года назад для того, чтобы тренер получал зарплату 40 тысяч рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 футболистов. Что просто невозможно! Естественно, ты тренируешь 20, но за счет тех, которых не существует. Это было и есть у всех».

Перед заседанием: Ларин появился в мерче «Броук Бойз», общался с друзьями, пришел даже Илья Абаев

Сегодня дело не разбирали по существу – суд собрался, чтобы выслушать последнее слово Ларина.

Заседание задержали на час. У кабинета в это время толпились 30 человек, которые пришли поддержать экс-директора: родственники, друзья, сотрудники «Чертаново», бывшие ученики. Появился даже 41-летний Илья Абаев – последний сезон кипер провел за «Олимп-Долгопрудный» в первой лиге.

«Илью Викторовича, конечно, сложно назвать своим воспитанником, потому что в 2000 году мы вместе играли в одной команде в «Чертаново». Мы больше друзья», – объяснил Ларин.

Для человека, которому грозит тюрьма, подсудимый выглядел бодро: улыбался, подходил почти к каждому гостю, а пожилым слушателям объяснял значение майки, в которой пришел на заседание.

«Это форма «Броук Бойз», Дима Егоров позвал сыграть за них в Медиалиге, – говорил Ларин уже мне. – Тут написан их девиз: «Нас не сломать, мы и так поломаны». И в целом их название переводится как «Сломанные парни», а на сленге – «Нищеброды». Это подходит к тому, в каком положении оказался я.

Диме тоже было непросто, когда ему сожгли машину. Тогда я выражал ему поддержку. Видимо, он вспомнил и захотел помочь в ответ. Без футбола жить тяжело. А здесь команда и тусовка, возможность выходить на поле в шоу-матчах. Мне почти 50 лет, но я два раза в неделю играю в футбол, два раза занимаюсь теннисом. Более-менее держу себя в форме. Поэтому для меня 7-10 минут в финале МКС на «ВЭБ Арене» – это лучшее событие за последние два года. Диме Егорову, Райзену и всем «броукам» могу сказать только слова благодарности».

Без обсуждения актуальных новостей тоже не обошлось. Один из слушателей, пользуясь ситуацией, спрашивал адвоката Ларина, что делать, если ему вдруг придет повестка в суд. «Легче разбираться с уголовкой, – давала та бесплатный совет. – Если вы сели в автобус и едете туда – выцарапать уже невозможно».

Заседание: на все ушло 20 минут, были два прокурора, говорили только судья и Ларин

Мест в тесном зале хватило не всем – несколько слушателей провели последнее слово на ногах, хотя секретарь даже вынесла дополнительные стулья. Перед этим Ларин передал ей несколько бумаг в файле. На них было его последнее слово: «Решил облегчить работу, чтобы она не печатала то, что я произношу. Конечно, я говорил не слово в слово, но близко к тексту».

Последней в зале появилась судья Лариса Семенова, известная по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. В 2017 году чиновник получил семь лет тюрьмы за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Семенова оперативно зачитала суть дела и вызвала Ларина произнести последнее слово. Николай хотел сделать это, обращаясь и к судье, и к залу, но Семенова попросила встать за кафедру лицом именно к ней и спиной ко всем остальным – к том числе к прокурорам и адвокатам. Из-за этого Ларин немного замешкался – не сразу понял необычную просьбу.

Следующие 15 минут говорил только Ларин.

Последнее слово Ларина: признал вину, говорил о мечтах, вспомнил главного героя «Берегись автомобиля»

– На протяжении последних полутора лет я не раз думал о том, что наступит время, когда мне придется выступать с так называемым последним словом, – сказал Ларин. – Мыслей было много и разных. Я впервые столкнулся с подобной ситуацией.

Начну с того, что, как я и говорил на процессе, в «Чертаново» я провел удивительные и счастливые 28 лет – от начинающего футболиста и тренера. И 13 лет работал как директор. За годы директорства удалось собрать фантастический коллектив работников, в который входили и медики, и уборщицы, и воспитатели, и учителя, и водители, и тренеры, и мои коллеги-руководители.

Все эти 13 лет мы жили одной семьей и работали… Может быть, это будет необычно звучать, но мы работали с девизом, что все сотрудники – от уборщицы до директора – являются обслуживающим персоналом для футболистов и для тренеров. Мы должны все сделать для того, чтобы они могли максимально использовать свой талант и потенциал. Я уверен, что именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» стать лучшей государственной академией в стране.

У меня был мечта сделать что-то особенное в российском футболе, который, к сожалению, на протяжении многих лет был избалован и избалован сейчас большими деньгами. В котором с каждым годом становилось все больше иностранных футболистов. А российским футболистам якобы из-за неправильной подготовки не доставалось место в элитном дивизионе.

Мечта состояла в том, чтобы попробовать доказать всем, что при правильно выстроенной системе подготовки можно только своими ребятами – из одной конкретно взятой академии – выйти в РПЛ и на равных играть там с командами-миллиардерами. В дальнейшем я очень хотел, чтобы по нашему пути были созданы академии в различных регионах России. Чтобы была возможность охватить как можно больше талантливых детей. И помочь им плавно перейти из детского-юношеского футбола во взрослый. Эта проблема до сих пор не решена. Ребята, заканчивая академии, в основном теряются и не могут адаптироваться в профессиональном футболе. Та система, которая была создана в «Чертаново», на мой взгляд, позволяла это делать.

Об этом мало кто знает, но на примере «Чертаново» я уже готовил презентацию для выступления на совете по спорту при президенте , но в силу определенных обстоятельств выступить там мне не удалось.

Своей мечтой я заразил всех сотрудников нашего учреждения – от уборщиц до тренеров и футболистов. Мы почти сделали это – мы удачно выступали в ФНЛ, занимали третье место, которое давало возможность выйти в РПЛ, где могли бы сыграть со «Спартаком», «Динамо», «Зенитом». Это могло бы перевернуть представление о российском футболе и о том, как в нем надо работать – опираясь на российских футболистов.

Наверное, мы опередили время, потому что сейчас эти вопросы даже актуальнее, чем раньше. Но пандемийный год разрушил наши планы: выйти в РПЛ нам не удалось, ребята ушли в другие клубы, а все те, кто был причастен к их воспитанию в «Чертаново», гордятся той работой, которую проделали. Большое счастье видеть плоды своей работы и понимать, что то, как все было выстроено в «Чертаново», было не зря.

На протяжении 13 лет у нас существовала своя общеобразовательная школа, где учились футболисты и футболистки. Как директор я выступал с напутствующими речами во взрослую жизнь. Каждый год я говорил примерно те же слова: если в жизни с вами происходят неудачные события, вы сталкиваетесь с трудностями, прежде всего вам надо искать причину в себе, а не в ком-то другом. Я пытался донести до них: если вы сможете найти причину в себе, то у вас есть будущее. Если будете думать, что виноват кто-то другой – вам будет тяжело.

Так же и сейчас я не хочу жаловаться, что из-за, на мой взгляд, неправильных нормативов и недостаточной субсидии на учащихся, мне пришлось увеличивать списки и получать дополнительное финансирование на академию. И, соответственно, нарушать закон.

Я ищу причину прежде всего в себе. Я понимаю, что виноват сам. Никого другого тут обвинять не стоит.

Я понимаю, что был не прав. Где-то легкомысленен. Легкомысленность заключалась в том, что, в целом делая хорошие и полезные дела, на какие-то вещи я закрывал глаза.

Это была именно моя мечта – сделать лучшую государственную академию. И сейчас именно я несу за это ответственность.

При этом, пока есть такая возможность, мне бы хотелось, чтобы люди из различных спортивных ведомств обратили внимание, что эти нормативы и вообще вся система, на которой выстроена подготовка спортивного резерва, устарела. Ее надо пересматривать. Она мешает качественной и эффективной работе.

Я очень рад, что после меня в «Чертаново» списки учащихся убрали, деньги выделяют те же, но по другим нормативам. Я рад, что моя ситуация пошла на пользу следующему поколению руководителей и воспитанников.

Сегодня у меня есть возможность выразить огромную благодарность людям, которые меня поддерживают. Это люди, которые работают в сфере футбола, родители бывших и нынешних футболистов «Чертаново». Они понимают, что в «Чертаново» дети получали не просто футбольное образование, но и учились быть разносторонними личностями. Добрыми людьми.

Также меня поддерживают коллеги, которые до сих пор работают в «Чертаново». Через социальные сети это делают тренеры, родители и футболисты совершенно разных клубов, для которых я, наверное, был человеком, благие намерения которого не вызывали сомнений. Я всегда ратовал за подготовку российских футболистов и был против футболистов-иностранцев. Меня поддерживают совершенно незнакомые люди, подходят на улице, что для меня удивительно. Не думал, что я такая знаменитая личность.

Конечно, хотелось бы сказать спасибо родственникам и друзьям. Особенная благодарность – нашим воспитанникам, большинство из которых играют в национальных лигах, стали уже известными футболистами и состоявшими людьми. Их выступления на заседаниях и федеральных каналах, их моральная и материальная помощь для погашения иска для меня очень важны. Не знаю, можно ли назвать их родственниками, но близкими людьми – точно.

Некоторые журналисты назвали мое дело «делом Деточкина» (Юрий Деточкин – главный герой фильма «Берегись автомобиля» – Sports.ru). Деточкину в фильме говорили: «У вас слишком много родственников». Наверное, у меня в этом плане тоже много родственников.

В завершении я должен сказать несколько слов в отношении Москомспорта. Так получилось, что в этом процессе мы находимся по разные стороны баррикад. Но в любом случае я просто обязан сказать спасибо всем руководителям Москомспорта. Их было четыре на протяжении 13 лет.

Спасибо большинству работников департамента спорта Москвы, которые помогали на протяжении этого времени. Давали спокойно работать, не требуя сиюминутных результатов, как в большинстве школ, когда главное – это победа, что идет в ущерб общей подготовке.

Я понимаю, что работники Москомспорта терпели меня на многих совещаниях, когда я, пытаясь выбить блага для школы, вел себя достаточно эмоционально. Мог позволить себе лишнего . Я был необычный директор.

Но в любом случае это было круто. Совместно с Москомспортом мы сделали большое дело. Мы сделали лучшую футбольную школу России.

Я очень надеюсь, что все в этом зале, кто сегодня пришел в качестве поддержки и слушателей, и вы, ваша честь, и, надеюсь, прокурор – их сегодня два – не сомневаются, что все деньги, полученные за увеличенные списки учащихся, шли исключительно на благо школы. Что подтверждается нашими результатами.

У меня все, ваша честь.

***

После этого судья объявила, что удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора.

Его объявят на новом заседании – 26 сентября в 14:00.

Фото: Instagram/nikpikelarin