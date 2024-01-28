Глаз Народа
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6 финалов Медведева на «Больших шлемах»: блестящий титул US Open, три эпичных поражения

Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
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Australian Open Australian Open
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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Янник Синнер Янник Синнер
Теннис Теннис

Даниил Медведев на Australian Open-2024 впервые играл финал «Большого шлема» не против Рафаэля Надаля или Новака Джоковича. Но поправить статистику в решающих шлемовых матчах это ему не помогло – он проиграл Яннику Синнеру с 2:0 по сетам, – и теперь его баланс в них составляет печальные 1:5. 

US Open-2019. Рафаэль Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6

Матч-американские горки. После первых двух сетов казалось, что Медведев покажет в финале такой же результат, как и другие дебютанты пары последних поколений, – никакой. Вместо этого он перевернул ход игры и не дожал великого соперника совсем чуть-чуть.

В том финале Даниил запомнился не только игрой, но и прекрасной речью.

Australian Open-2021. Новак Джокович – 5:7, 2:6, 2:6

Финал Australian Open против Новака Джоковича – это отдельное испытание, которое не проходил никто. Не прошел и Медведев. Но его речь снова была отличная.

US Open-2021. Новак Джокович – 6:4, 6:4, 6:4

Медведев дождался своего дня на US Open-2021 и провел блестящий финал против перенервничавшего Джоковича. Даниил стал первым игроком, победившим Новака в финале «Шлема», по имени не Федерер, Надаль, Маррей или Вавринка.

Australian Open-2022. Рафаэль Надаль – 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7

Самое драматичное до сегодняшнего дня поражение Медведева в финале «Шлема». Знаменитый скрин счета, где Медведев в тройном брейк-пойнте от того, чтобы повести 2:0 по сетам и с брейком в третьем, забыть невозможно.

US Open-2023. Новак Джокович – 3:6, 6:7, 3:6

Поражение в финале последнего US Open от Джоковича получилось досадно будничным, особенно после того, как двумя днями в полуфинале против действующего чемпиона Карлоса Алькараса Медведев внезапно провел лучший матч сезона.

Позднее Даниил признал, что в финале заупрямился и напрасно не изменил позицию на приеме.

Australian Open-2024. Янник Синнер – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6

Поражение в финале Australian Open выглядит для Медведева по счету очень обидным, но вообще-то все в нем логично: Даниил начал очень мощно, но после жесточайшего турнира сил у него не хватило, зато его более свежему сопернику пятисетовый формат наоборот помог – дал время найти игру.

«Тогда была обида, сейчас ее нет». Медведев отдал финал AO c 2:0 по сетам – как тот раз Надалю

Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл

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Фото: Gettyimages/Matthew Stockman, Daniel Pockett, Al Bello, Darrian Traynor, Cameron Spencer

8 комментариев
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Хорошая игра была, спасибо Даниил за характер и упорство, за стремление и борьбу!
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Обидно, что единственный раз, когда у него удалось выиграть, тогда не дал Джоковичу эпичное достижение сделать, которое увидеть можно раз в жизни наверное. Что за человек: ни себе ни людям ))
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Даня, спасибо тебе за все финалы, во время которых мы болели за тебя! Побед тебе в следующих финалах!
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Сегодня он был один против всех. Подарил отличный финал.
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Ответ Lansm
У Надаля должен был выигрывать ао Остальные поражения по делу
А 2019 разве по делу?
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0
+1
У Надаля должен был выигрывать ао
Остальные поражения по делу
+1
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0
Ответ Yury Sin
Обидно, что единственный раз, когда у него удалось выиграть, тогда не дал Джоковичу эпичное достижение сделать, которое увидеть можно раз в жизни наверное. Что за человек: ни себе ни людям ))
Себе-то он как раз хорошо сделал.Свой Шлем взял
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