У Дибалы новое тату - теперь у него на руке изображение глаз собственной невесты👀❤️🔥

Сделали бы себе такую?

Полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины сделал татуировку с изображением глаз своей невесты Орианы Сабатини на тыльной стороне левой руки.

Дибала и Сабатини состоят в отношениях с 2018 года. Их свадьба запланирована на 20 июля этого года.

Ориана - дочь популярных в конце 90-х аргентинских актеров Освальдо Сабатини (он известен российским зрителям по сериалу «Богатые и знаменитые» ) и Катрин Фулоп («Мятежный дух»).

Девушка пошла по стопам родителей и пробует свои силы в кино. Помимо карьеры на телевидении, 24-летняя Ориана записывает песни и работает моделью.

Молодые люди познакомились в социальных сетях, затем футболист пришел на выступление девушки в Буэнос-Айресе и был покорен окончательно. После чемпионата мира 2022 года Паоло и Ориана перешли на новый уровень отношений: представили друг друга родителям и начали жить вместе в Турине.