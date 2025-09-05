Сборная Португалии прибыла в Ереван на матч против Армении в рамках квалификации ЧМ-2026. Вместе с национальной командой прилетел и Криштиану Роналду, быстро ставший главной звездой города.

Местные болельщики устроили Криро бурный прием в аэропорту Еревана. Кажется, португалец и сам не ожидал таких эмоций от армянских фанатов.

Криштиану приехал в Армению впервые за 10 лет. В 2015 году команды тоже встречались в Ереване, тогда игра прошла в рамках отбора на победный для Португалии Евро-2016. Роналду в той встрече оформил хет-трик и принес своей команде победу со счетом 3:2.

В 2023-м Лука Модрич отметил свой 38-й день рождения в Ереване, когда приехал на матч в составе сборной Хорватии. Прямо в аэропорту армянские поклонники поздравили полузащитника – вручили торт.

Гостеприимство!