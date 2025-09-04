💣 Бразильский бизнесмен оставил Неймару все свое состояние – $1 млрд. Есть завещание. И короткое объяснение... 😦

31-летний бизнесмен из Риу-Гранди-ду-Сул (юге Бразилии) официально зарегистрировал завещание в Порту-Алегри, оставив все свое состояние в один миллиард долларов Неймару.

Мужчина холост, у него нет детей или прямых наследников. Он решил остаться анонимным из-за осложнений со здоровьем. Официальные документы, заверенные нотариусом, подтверждают регистрацию завещания.

Свой поступок бизнесмен объяснил максимально просто – он фанат Неймара и хочет, чтобы его деньги достались тому, кем он восхищается.