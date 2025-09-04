💣 Бразильский бизнесмен оставил Неймару все свое состояние – $1 млрд. Есть завещание. И короткое объяснение... 😦
31-летний бизнесмен из Риу-Гранди-ду-Сул (юге Бразилии) официально зарегистрировал завещание в Порту-Алегри, оставив все свое состояние в один миллиард долларов Неймару.
Мужчина холост, у него нет детей или прямых наследников. Он решил остаться анонимным из-за осложнений со здоровьем. Официальные документы, заверенные нотариусом, подтверждают регистрацию завещания.
Свой поступок бизнесмен объяснил максимально просто – он фанат Неймара и хочет, чтобы его деньги достались тому, кем он восхищается.
Есть куча историй с фиктивным наследством - это шикарный инструмент отмывания бабок, куча случаев известно, тем более завещание составили за пару месяцев - это подозрительно, тем более из Бразилии, тем более неизвестный какой-то ни в каких списках форбс не фигурирует, тем более уровень коррупции в Бразилии очень высокий. Тем более дела Нея ведёт его жадный пахан
Если вам кажется, что это сложно, то уверяю - ничего сверхъестественного. Да и в Бразилии высокий уровень криминала, развита наркоторговля