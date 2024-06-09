Азар все еще в форме! В благотворительном матче Эден классно положил со штрафного

Экс-хавбек «Челси» и «Мадрида» Эден Азар сегодня триумфально вернулся на «Стэмфорд Бридж». Домашняя арена «синих» приняла ежегодный благотворительный матч Soccer Aid, средства от которого идут в британского подразделение ЮНИСЕФ.

Бельгиец стал одной из приглашенных звезд и как оказалось, несмотря на то, что он уже закончил карьеру и имеет склонность к набору лишнего веса, Эден все еще в порядке. Счет в игре открыл Джо Коул, а спустя несколько минут Азар его сравнял, причем сделал это со штрафного удара.

Все выглядело более чем по-настоящему: игроки команды-соперницы выстроились в стенку, хавбек присматривался, куда будет бить, а потом обвел всех и обманул вратаря.

Интересно, что за свою клубную карьеру Азар забил со штрафных всего пять мячей, один из них в составе «Челси» − против «Манчестер Сити» в Кубке Англии. С тех пор прошло почти десять лет!

Он явно может творить волшебство даже после выхода на пенсию.