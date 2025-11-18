💰 Вы знали, что самый богатый футболист мира это не Месси или Роналду? Он вообще играет в Таиланде, а денег у него в 10 раз больше, чем у обоих вместе взятых 🤯

А вы знали, что самый богатый футболист мира это не Криштиану Роналду или Лионель Месси? Более того, он даже не играет в Европе.

Оказывается, самый широкий карман у малоизвестного 27-летнего Фаика Болкиаха из тайской лиги.

Уроженец Брунея (с гражданством США) уже четыре сезона на профессиональном уровне выступает в азиатской лиги. Почему же он так богат и какое у него состояние?

Дело в том, что Болкиах – принц Брунея. А его дядя — Хассанал Болкиах, правящий султан государства. Его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов, что примерно в 15 раз больше, чем у Неймара, и в 20 раз превышает состояние Криштиану Роналду.

Хотели бы так играть в футбол?