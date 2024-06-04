Криштиану Роналду наслаждается семейным отдыхом перед стартом Евро🏖

Джорджина Родригес поразила своим последним постом в Инстаграм, поделившись впечатлениями о своем отпуске с Криштиану Роналду.

Джорджина и Криштиану отдыхают на курорте в Саудовской Аравии.

Криштиану проводит время с семьей перед поездкой в Германию, где он присоединится к сборной Португалии перед Евро-2024

39-летний футболист был включен в состав команды Роберто Мартинеса, состоящей из 26 человек и собирается сыграть в своем 11-м крупном международном турнире позднее в этом месяце