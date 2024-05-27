Мексиканский человек-паук. Фанат «Америки» необычно отметил титул любимой команды на стадионе 🤯

После явно объяснялся перед полицией.

Мексиканский клуб «Америка» в финале Лиги МХ обыграл «Крус Асуль» − 1:0 (первый матч − 1:1). Таким образом, столичный клуб стал пятнадцатикратным чемпионом своей страны.

На последний матч сезона домашняя арена «Ацтека» заполнилась практически под завязку, а один из болельщиков на радостях забрался под свод стадиона. Он не просто высунулся из-под крыши, а держался за нее, свесив корпус. Этот момент не остался без внимания зрителей, сидящих на трибунах.

Вот как выглядел этот момент, попавший на видео.

Самая большая благодарность летит человеку с таким отличным зумом на телефоне.