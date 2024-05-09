😡 «Это ксенофобия. Польский арбитр должен быть защищен». Высказывание директора «Баварии» о бригаде Марчиняка вызвало скандал в Польше

«Бавария» активно пытается устроить скандал вокруг судейства ответного матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Директор немецкого клуба Макс Эберль уже высказался на злополучную тему:

«Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!».

Давайте же узнаем, что думают сами поляки о работе соотечественника, ведь наблюдать за действиями Шимона Марчиняка им приходится едва ли не еженедельно.

Популярный портал Weszło! нашёл в высказывании руководителя н емецкого клуба погонофобию:

«Шимон Марчиняк не совершил ошибку. Однако, на него нападают люди из «Баварии». Заявление Эберля о том, что все хотели немецкого финала, кроме польского арбитра, ещё и говорит о культурной ксенофобии.

Это абсурд эпохи VAR.

Польский арбитр должен быть защищен».

Польские любителя футбола разделились во мнении.

💭 «За что его защищать? За то, что вместо просмотра VAR после окончания эпизода, он свистнул? Вы сумасшедшие».

💭 «Нет, его нельзя защищать. Несмотря на то, что это решение было правильным, оно было сопряжено с большим риском. Для этого у него есть эти инструменты. В польской лиге Марчиняк, как известно, постоянно вытворяет подобные вещи, потому что они не вписываются в его эго».

💭 «Почему они извинились перед игроками и штабом «Баварии» после матча?»

💭 «Немцам только дай повод ненавидеть поляков».

💭 «Ксенофобии бы не было, если б Шимон воспользовался VAR».

💭 «Он сам виноват».