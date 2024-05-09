😡 «Это ксенофобия. Польский арбитр должен быть защищен». Высказывание директора «Баварии» о бригаде Марчиняка вызвало скандал в Польше
«Бавария» активно пытается устроить скандал вокруг судейства ответного матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Директор немецкого клуба Макс Эберль уже высказался на злополучную тему:
«Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!».
Давайте же узнаем, что думают сами поляки о работе соотечественника, ведь наблюдать за действиями Шимона Марчиняка им приходится едва ли не еженедельно.
Популярный портал Weszło! нашёл в высказывании руководителя немецкого клуба погонофобию:
«Шимон Марчиняк не совершил ошибку. Однако, на него нападают люди из «Баварии». Заявление Эберля о том, что все хотели немецкого финала, кроме польского арбитра, ещё и говорит о культурной ксенофобии.
Это абсурд эпохи VAR.
Польский арбитр должен быть защищен».
Польские любителя футбола разделились во мнении.
💭 «За что его защищать? За то, что вместо просмотра VAR после окончания эпизода, он свистнул? Вы сумасшедшие».
💭 «Нет, его нельзя защищать. Несмотря на то, что это решение было правильным, оно было сопряжено с большим риском. Для этого у него есть эти инструменты. В польской лиге Марчиняк, как известно, постоянно вытворяет подобные вещи, потому что они не вписываются в его эго».
💭 «Почему они извинились перед игроками и штабом «Баварии» после матча?»
💭 «Немцам только дай повод ненавидеть поляков».
💭 «Ксенофобии бы не было, если б Шимон воспользовался VAR».
💭 «Он сам виноват».