📸 Винисиус с Ямалем обнимались, смеялись и шутили во время класико. А после игры чуть не подрались

Первое класико в сезоне-2025/26 закончилось победой «Мадрида» 2:1 и последующей потасовкой прямо на поле. Начали заварушку Карвахаль, Ламин и Винисиус, к ним позже присоединились остальные.

Винисиус призывал Ямаля говорить сейчас, а не до игры.

А Ламин предлагал разобраться в подтрибунке.

При этом во время матча соперники обнимались, смеялись и даже подтрунивали друг над другом. Парни попали в объективы DAZN. 

А в одном из эпизодов Вини с улыбкой крикнул Ламину: «Да ты только и делаешь, что назад пасуешь!» Ламин с ответной улыбкой развел руки в стороны. 

Ну и зачем было срываться в конце?

