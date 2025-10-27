📸 Винисиус с Ямалем обнимались, смеялись и шутили во время класико. А после игры чуть не подрались
Первое класико в сезоне-2025/26 закончилось победой «Мадрида» 2:1 и последующей потасовкой прямо на поле. Начали заварушку Карвахаль, Ламин и Винисиус, к ним позже присоединились остальные.
Винисиус призывал Ямаля говорить сейчас, а не до игры.
А Ламин предлагал разобраться в подтрибунке.
При этом во время матча соперники обнимались, смеялись и даже подтрунивали друг над другом. Парни попали в объективы DAZN.
А в одном из эпизодов Вини с улыбкой крикнул Ламину: «Да ты только и делаешь, что назад пасуешь!» Ламин с ответной улыбкой развел руки в стороны.
Ну и зачем было срываться в конце?