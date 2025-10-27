🎥 Гол Сона стал лучшим в МЛС в 2025-м. Кореец обошел Месси

Сону слишком просто за океаном! Гол южнокорейца в ворота «Далласа» (1:1) признан лучшим мячом регулярки МЛС в 2025 году.

Сонни потребовалось всего три матча, чтобы забить лучший мяч чемпионата. Более того, этот гол стал дебютным для южнокорейца в МЛС: за 10 игр в составе «Лос-Анджелеса» вингер оформил 9+3 по «гол+пас».

В категории «лучший гол МЛС в 2024 году» среди соперников Сон Хын Мина был и Лионель Месси – за два года в «Интер Майами» великий аргентинец эту награду так и не завоевал.

А Сонни поздравляем.