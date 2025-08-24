  • Спортс
  • Аллегри об 1:2: «Кремонезе» сыграл хорошо, а «Милану» не хватало агрессии, мы должны уметь играть грязные матчи»
Аллегри об 1:2: «Кремонезе» сыграл хорошо, а «Милану» не хватало агрессии, мы должны уметь играть грязные матчи»

Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Кремонезе» (1:2) в 1-м туре.

«Если анализировать игру, то мы много били по воротам. Разницу делает характер. Голов можно было избежать, но нам не хватало агрессии. К счастью, это только первая игра, и над этим можно работать.

До этого мы работали хорошо. Дело не в составе, просто встречаются неуступчивые команды, особенно в итальянском чемпионате. «Кремонезе» победил, не украв ничего, они провели хорошую игру. Мы же потерпели поражение.

Первая игра всегда сложная. В таких матчах нельзя пропускать, но мы, к сожалению, пропустили. Нужно лучше работать над такими ситуациями.

Мы должны чувствовать откуда идет опасность, иначе будем пропускать голы. Все должны нести ответственность, потому что нельзя пропускать два таких гола.

В негативных моментах нужно видеть и позитив. Мы должны уметь играть грязные матчи», – сказал главный тренер «Милана». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
