🎥 Сейчас «Барса» лучше «Мадрида»? Такой вопрос задали Хаби Алонсо – пришлось отвечать

Хаби Алонсо познакомился с традицией испанских журналистов: на предматчевой пресс-конференции задавать вопросы тренеру о главном сопернике его клуба. Перед игрой с «Осасуной» Хаби пришлось говорить о работе арбитра в матче «Барсы» и «Мальорки» – тогда испанец сослался на слова Хагоба Аррасате.

А перед встречей «королевского клуба» с «Овьедо» у Алонсо спросили: опережает ли «блауграна» «Мадрид» в физическом и футбольном аспектах? Ответ Хаби:

«Я совершенно не беспокоюсь по этому поводу. Меня волнует наш уровень и то, в какой точке находимся сейчас мы. Считаю, что с каждой неделей мы будем становиться лучше, с каждым матчем мы сможем совершенствоваться и расти как команда. Вот что меня беспокоит».

«Барса» сезон Ла Лиги начала с победы 3:0 над «Мальоркой», «Мадрид» благодаря голу Мбаппе с пенальти обыграл «Осасуну». Очная встреча испанских грандов состоится 26 октября на «Бернабеу» – в 10-м туре чемпионата.

Поклонники «Мадрида» в соцсетях вспоминают результаты последних восьми класико:

Как вам вопрос и ответ Хаби?